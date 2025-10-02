Otvoren Disney World: Waltov brat Roy ostvario mu je san!

Walt Disney World u Orlandu na Floridi službeno je otvoren 1. listopada 1971. godine i od tada je postao jedno od najpoznatijih i najposjećenijih odredišta zabave na svijetu. Ideja o stvaranju velikog zabavnoga kompleksa došla je nakon uspjeha Disneylanda u Kaliforniji, koji je otvoren 1955. godine. Walt Disney želio je izgraditi još veći i ambiciozniji projekt – mjesto koje neće biti samo tematski park nego cijeli "svijet mašte" s hotelima, atrakcijama i prostorom za buduće inovacije. Nažalost, Walt je preminuo 1966., nekoliko godina prije nego što je vidio ostvarenje svoje vizije. Njegov brat Roy Disney preuzeo je vođenje projekta i osobno se pobrinuo da se park dovrši i otvori.

