Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Otvoren Disney World: Waltov brat Roy ostvario mu je san!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Otvoren Disney World: Waltov brat Roy ostvario mu je san!

Vizionar je preminuo pet godina prije nego što je otvoren Walt Disney World na Floridi 1971. godine. Njegov brat Roy Disney preuzeo je vođenje projekta i osobno se pobrinuo da se park dovrši i otvori

Walt Disney World u Orlandu na Floridi službeno je otvoren 1. listopada 1971. godine i od tada je postao jedno od najpoznatijih i najposjećenijih odredišta zabave na svijetu. Ideja o stvaranju velikog zabavnoga kompleksa došla je nakon uspjeha Disneylanda u Kaliforniji, koji je otvoren 1955. godine. Walt Disney želio je izgraditi još veći i ambiciozniji projekt – mjesto koje neće biti samo tematski park nego cijeli "svijet mašte" s hotelima, atrakcijama i prostorom za buduće inovacije. Nažalost, Walt je preminuo 1966., nekoliko godina prije nego što je vidio ostvarenje svoje vizije. Njegov brat Roy Disney preuzeo je vođenje projekta i osobno se pobrinuo da se park dovrši i otvori.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025