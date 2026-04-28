Ova biljka može se naći po raznim dvorištima, a njezino ulje čini čuda za zdravlje

Opojan miris jorgovana vjesnik je proljeća, no ova omiljena ukrasna biljka puno je više od lijepog ukrasa. Riječ je o moćnoj ljekovitoj biljci čija se vrijednost u narodnoj medicini cijeni stoljećima, a njezina svojstva danas potvrđuje i znanost.

Jorgovan (Syringa vulgaris), autohtona biljka Balkana, u narodnoj medicini se od davnina koristi za brojne tegobe. Pripravci od cvjetova i listova služili su za liječenje reume, gihta, bolova u mišićima, snižavanje temperature te ublažavanje probavnih i kožnih problema.

Iako se u službenoj medicini rijetko koristi, znanstvena istraživanja potvrđuju njegovu tradicionalnu upotrebu. Studije su dokazale snažna antioksidativna i protuupalna svojstva jorgovana, koja se pripisuju spojevima poput oleuropeina. Potvrđeno je i zaštitno djelovanje na jetru.

Napravite ulje od jorgovana

Jedan od najpopularnijih pripravaka je ulje jorgovana ili macerat, koje se jednostavno priprema kod kuće. Tradicionalno se koristi za masažu kod reumatskih tegoba, artritisa i išijasa.

Staklenu teglu rastresito napunite svježim cvjetovima jorgovana (sušeni gube ljekovita svojstva) i prelijte ih hladno prešanim uljem po izboru (maslinovim, bademovim, suncokretovim). Teglu dobro zatvorite i ostavite na suncu dva do tri tjedna, uz povremeno protresanje. Nakon toga, ulje procijedite kroz gazu i pohranite u tamnu bocu. Koristi se za masažu bolnih zglobova i mišića.

Više od samog ulja

Osim ulja, od cvjetova se može pripremiti i tinktura. Dobiva se potapanjem cvjetova u alkoholu na nekoliko tjedana, a koristi se kod kašlja, probavnih smetnji i bubrežnih kamenaca.

Zbog stežućih svojstava, jorgovan je odličan i u kozmetici za smirivanje crvenila i iritacija osjetljive kože. Jednostavan tonik za lice dobiva se potapanjem svježih cvjetova u hamamelisovu vodicu na tjedan dana.

Cvjetovi jorgovana su jestivi, ali intenzivnog i gorkastog okusa pa se koriste umjereno. Mogu se dodati u med ili šećer za aromatiziranje slastica i čajeva ili koristiti kao dekoracija za salate i deserte.

*uz korištenje AI-ja