ZNATE LI KAKO SE ZOVE?

Ova biljka može se naći po raznim dvorištima, a njezino ulje čini čuda za zdravlje

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Ova biljka može se naći po raznim dvorištima, a njezino ulje čini čuda za zdravlje
Jorgovan je ljekovita biljka koja se tradicionalno koristi za reumu, bolove i upale, a istraživanja potvrđuju njegova protuupalna svojstva. Od cvjetova se prave ulje i tinkture te se koristi i u kozmetici i prehrani u manjim količinama

Opojan miris jorgovana vjesnik je proljeća, no ova omiljena ukrasna biljka puno je više od lijepog ukrasa. Riječ je o moćnoj ljekovitoj biljci čija se vrijednost u narodnoj medicini cijeni stoljećima, a njezina svojstva danas potvrđuje i znanost.

Jorgovan (Syringa vulgaris), autohtona biljka Balkana, u narodnoj medicini se od davnina koristi za brojne tegobe. Pripravci od cvjetova i listova služili su za liječenje reume, gihta, bolova u mišićima, snižavanje temperature te ublažavanje probavnih i kožnih problema.

6 ODLIČNIH RECEPATA Od mirisnog jorgovana možete skuhati čaj, ispeći finu tortu, napraviti sirup i ledene lizalice
Od mirisnog jorgovana možete skuhati čaj, ispeći finu tortu, napraviti sirup i ledene lizalice

Iako se u službenoj medicini rijetko koristi, znanstvena istraživanja potvrđuju njegovu tradicionalnu upotrebu. Studije su dokazale snažna antioksidativna i protuupalna svojstva jorgovana, koja se pripisuju spojevima poput oleuropeina. Potvrđeno je i zaštitno djelovanje na jetru.

Napravite ulje od jorgovana

Jedan od najpopularnijih pripravaka je ulje jorgovana ili macerat, koje se jednostavno priprema kod kuće. Tradicionalno se koristi za masažu kod reumatskih tegoba, artritisa i išijasa.

Staklenu teglu rastresito napunite svježim cvjetovima jorgovana (sušeni gube ljekovita svojstva) i prelijte ih hladno prešanim uljem po izboru (maslinovim, bademovim, suncokretovim). Teglu dobro zatvorite i ostavite na suncu dva do tri tjedna, uz povremeno protresanje. Nakon toga, ulje procijedite kroz gazu i pohranite u tamnu bocu. Koristi se za masažu bolnih zglobova i mišića.

Više od samog ulja

Osim ulja, od cvjetova se može pripremiti i tinktura. Dobiva se potapanjem cvjetova u alkoholu na nekoliko tjedana, a koristi se kod kašlja, probavnih smetnji i bubrežnih kamenaca.

IMAJU JAK MIRIS Želite vrt pun mirisa? Ovo su biljke koje biste trebali imati
Želite vrt pun mirisa? Ovo su biljke koje biste trebali imati

Zbog stežućih svojstava, jorgovan je odličan i u kozmetici za smirivanje crvenila i iritacija osjetljive kože. Jednostavan tonik za lice dobiva se potapanjem svježih cvjetova u hamamelisovu vodicu na tjedan dana.

Cvjetovi jorgovana su jestivi, ali intenzivnog i gorkastog okusa pa se koriste umjereno. Mogu se dodati u med ili šećer za aromatiziranje slastica i čajeva ili koristiti kao dekoracija za salate i deserte.

*uz korištenje AI-ja

Najgori parovi Zodijaka: Ove veze su osuđene na propast...
NI NE POKUŠAVAJTE...

Najgori parovi Zodijaka: Ove veze su osuđene na propast...

Ovan ima vrlo entuzijastičnu i zastrašujuću osobnost koja može biti teška za Rakove dok su Škorpioni poznati po svom asertivnom i 'uvijek sam u pravu' stavu koji Lavovi ne podnose
Što će vam afrička šljiva? Ovih 10 prirodnih napitaka super su za bolju izdržljivost u krevetu
PRODULJITE AKCIJU

Što će vam afrička šljiva? Ovih 10 prirodnih napitaka super su za bolju izdržljivost u krevetu

Zaboravite na umjetne preparate i okrenite se prirodi. Ovi napitci su itekako efikasni što se tiče produljivanja izdržljivosti u krevetu kod muškaraca. Isprobajte onaj koji vam odgovara i oduševite partnericu
Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj
RANG LISTA

Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj

U astrologiji svaki znak ima svoje specifične osobine – neki su impulzivni, drugi hladni i proračunati, a treći sve brzo zaborave i idu dalje. No, kad dođe do povrede ega i izdaje, pojedini znakovi ne zaboravljaju tako lako

