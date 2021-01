Sigurno je reći da većina ljudi želi čist, organiziran, funkcionalan i skladan dom, ali put do toga može biti težak, pogotovo ako svoj dom dijelite sa, skoro bilo kim. To je zato što vođenje kuće zahtijeva rad (čišćenje, kuhanje, kupovina, planiranje), a svi imamo različite ideje o tome koje poslove treba obavljati, kako ih treba raditi i koliko često ih treba raditi.

A kad se kućanski poslovi ne dijele na način koji se nama čini ispravnim, osjećaj nepravednosti i toksičnosti može biti jak.

U istraživanju nedavno razvedenih ljudi neslaganje oko kućanskih poslova navedeno je kao jedan od tri glavna razloga za raskid braka, odmah ispod nevjere i otuđivanja.

Ne utječe to samo na naše veze, kada preuzmemo nepravedan udio obaveza u kući, sugeriraju istraživanja, to može značiti korak natrag na poslu i propuštanje prilika za napredovanje u karijeri.

I da, kažu stručnjaci, kada prevelik teret kućanskih poslova padne na nečija ramena, pošteno se pretpostavlja da je ta osoba žena.

- Žene često lošije prođu u toj situaciji. Ako ne namjeravamo donositi odluke, djelovat ćemo na temelju zadanih normi - kaže Tiffany Dufu, autorica knjige 'Drop the Ball: Achieving More by Doing Less'.

Ipak, poanta je u tome poslovi uistinu ne bi trebali biti podijeljeni pola-pola.

- Pojam 50/50 podrazumijeva da su stvari jednake, ali to se uvijek mijenja. Moramo si ponekad malo i popustiti - kaže Ellen Galinsky, predsjednica Instituta za obitelji i rad i viša savjetnica za istraživanje u Društvu za upravljanje ljudskim resursima.

Istina je da samo vi možete odlučiti (zajedno sa svojim sustanarom, partnerom ili obitelji) o podjeli rada koja ima najviše smisla za vaš životni stil, vještine i zanimanje, raspored i prioritete. To je proces i postiže se razgovorom.

Kako bi lakše vodili taj razgovor, i bolje se shvatili, možete iskoristiti gore priloženu listu kao orijentir za razgovor. Na listi su navedene kućne obaveze (pranje suđe, usisavanje, iznošenje smeća...) i uz svaku je gradacija koja pokazuje tko odrađuje spomenutu obavezu (većinom ja, većinom partner, oboje, nitko) te ocjena od 1-5 koja određuje zadovoljstvo takvom praksom. Tako ćete vidjeti kako se netko osjeća zbog poslova koje obavlja i tko zapravo radi koliko po kući. Sa svojim ukućanima sjednite i neka svatko za sebe ispuni listu te ih onda usporedite i razgovarajte o tome. Slažete li se s ocjenom drugoga tko što radi? Je li jedan od vas jadan zbog, recimo, aranžmana za pranje posuđa, a drugi nije imao pojma? Što se mora promijeniti da bi se svatko od vas osjećao bolje? Kako možete timski raditi na postizanju zajedničkog cilja?

Zapamtite, cilj nije da se druga osoba osjeća loše, nego da opet imate čist, funkcionalan i sretan dom, piše RealSimple.