Ovako bi za 25 godina mogli izgledati ljudi koji rade od kuće

<p>Rad od kuće ima brojne prednosti poput mogućnosti da da uštedite novac na gorivu ili javnom prijevozu. Ali, ako ste tijekom pandemije radili od doma sigurno ste primijetili i neke nedostatke kao na primjer bolove u leđima. </p><p>Poslovni stručnjaci iz DirectlyApply napravili su fotorobot koji pokazuje kako bi osoba koja je radila od kuće gotovo cijeli svoj život mogla izgledati za 25 godina.</p><p>Fotorobotu su dali ime Susan. Nju je stvorio tim kliničkih psihologa i fitnes stručnjaka koji su utvrdili učinke rada od kuće na naše fizičko i mentalno zdravlje. Model prikazuje učinke koje bi izolirani rad mogao imati na naše tijelo ako ne poduzmemo potrebne korake da to izbjegnemo. Evo što možemo očekivati:</p><h2>Sindrom računalnog vida</h2><p>Dugotrajno gledanja u ekrane može uzrokovati sindrom digitalnog naprezanja očiju ili računalni vid. To dovodi do suhih, upaljenih i krvavih očiju, kao i do iritacije očiju, crvenila i zamagljenog vida. S vremenom može negativno utjecati i na vid. Iako do ovoga može doći i kada radimo iz ureda, u uredu smo ipak više skloniji pauzama, a osim toga sastanci se ne održavaju online. </p><h2>Loše držanje</h2><p>Loše držanje zajedno s nedostatkom fizičke aktivnosti može rezultirati hiperekstendiranim vratom, zaobljenim ramenima i grčevima koji će se s vremenom početi razvijati. </p><h2>Gubitak kose</h2><p>Vitamin D se uglavnom apsorbira izlaganjem suncu, tako da ako cijeli dan radite u zatvorenom prostoru, tijelu može nedostajati ovog vitamina, što za posljedicu može imati gubitak kose, a novi rast kose može se značajno usporiti.</p><h2>Podočnjaci</h2><p>Gledanje u više ekrana tijekom cijelog dana može uzrokovati da se na koži ispod očiju formiraju istaknuti tamni krugovi, a nakon dužeg razdoblja izgledate umorno. Podočnjaci se mogu pogoršati kada naprežete oči.</p><h2>Bore i isušena koža</h2><p>Bore su prirodni dio starenja, no određene navike, poput gledanja u zaslon cijeli dan, mogu povećati stvaranje preuranjenih linija koje se formiraju ispod površine kože, što dovodi do nastanka bora. Nedostatak vitamina D i B-12 zbog smanjenog izlaganja sunčevoj svjetlosti može rezultirati i blijedom, suhom i pothranjenom kožom.</p><h2>Povećan stres</h2><p>Rad od doma bez kolega i prekomjeran rad tijekom dugog razdoblja može dovesti do viših razina hormona stresa kortizola, koji podiže krvni tlak i štetno utječe na fizičko zdravlje. Kate Brierton, klinička psihologinja, savjetuje da s vremena na vrijeme treba uzeti stanku kako bi ostali zdravi i učinkoviti. Ona također savjetuje da kućni ured odvojimo od ostatka kućnog prostora i da svoj radni prostor osvježimo na primjer biljkama i slikama kako bi nam bilo ugodnije i ljepše raditi, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/07/04/shocking-model-shows-what-well-look-like-25-years-stay-working-home-12941780/" target="_blank">Metro</a>.</p><p> </p>