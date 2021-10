Prilikom postavljanja stola pravilo je da se tanjuri stavljaju na udaljenosti dva prsta od ruba stola. Razmak između tanjura najlakše ćete odrediti ako stavite četiri plitka tanjura jedan do drugog pa maknete dva srednja. Svaki gost treba imati 60 do 70 centimetara prostora oko sebe, znači 30 do 35 centimetara sa svake strane.

Treba voditi računa i da iza stolice mora biti najmanje 50 centimetara slobodnog prostora kako bi gosti nesmetano mogli odlaziti od stola. Čaše trebaju stajati isključivo s desne gornje strane tanjura. Glavna čaša za vino postavlja se točno iznad vrška noža za glavno jelo.

Pribor za jelo treba slagati prema redoslijedu jedenja, odnosno ono za posljednje jelo stavlja se uz rub tanjura. Noževi uvijek moraju biti okrenuti prema tanjuru kako se gost ne bi ozlijedio.

U pravilu, vilice uvijek stoje s lijeve strane, no ako je na meniju jelo s povrćem, vilica tada treba stajati s desne strane tanjura. Iznimka su i špagete, jer vilica tada treba stajati s desne strane tanjura, a žlica s lijeve.

Pripremate li svečaniju večeru ili ručak, preporučuje se finiji servis i pribor za jelo. No nemate li ga dovoljno za sve goste, radije poslužite klasični servis, ali komplet, ili pozovite manje gostiju. U svečanim prigodama prostire se bijeli stolnjak i stavljaju bijeli ubrusi.

Platneni ubrusi se, prema bontonu, postavljaju samo u posebnim prigodama i to ili na tanjur ili s njegove desne strane. Za ostale prigode služe se papirnati ubrusi. Jelo se uvijek poslužuje s lijeve strane gosta, a prije posluživanja deserta treba skloniti sve sa stola osim čaša. Vino se ponovno toči ako je čaša prazna.

Formalni ručak

S lijeve strane tanjura, do njega, stoji vilica za glavno jelo pa vilica za salatu. S desne strane uz tanjur stoji nož, žlica i vilica za školjke. Poslužuju se čaša za vino i čaša za sok ili vodu. Žličica za desert stoji iznad tanjura.





Formalna večera

Razlika između formalne večere i ručka je samo u broju čaša. Tako do tanjura zdesna stoji čaša za vodu, crno vino, iznad njih u sredini čaša za bijelo vino i kraj nje čaša za pjenušac. Mala vilica ili nož za školjke stoji zdesna.



Ležerni ručak

Do tanjura slijeva stoji velika vilica za glavno jelo i nešto manja za salatu. S desne strane tanjura uz njega stoji nož pa žlica. Žličica za desert ide iznad tanjura. Ovisno o piću, poslužite odgovarajuće čaše a možete i šalice za kavu.

Ležerna večera

Na plitkom tanjuru je manji dublji, a s lijeve strane stoji samo vilica. S desne je uz tanjur nož pa žlica. Iznad njega ide mala vilica ili mala žlica za desert. Iznad noža je čaša za vodu, a njoj zdesna je manja čaša za bijelo vino.



Doručak za goste

S desne strane tanjura prvo stoji nož pa velika žlica i mala žlica za kavu. S lijeve strane stoji samo nož. Šalica za kavu ili čaj stoji gore s desne strane, a s njene lijeve strane čaša za sok ili vodu. Soljenka i posudica za papar idu s lijeve strane tanjura.





Varivo za večeru

U slučaju da se juha prva poslužuje ili je riječ o varivu u opuštenoj kućnoj atmosferi, ispod dubokog tanjura možete staviti plitki ili još dublji tanjur. Tada s desne strane tanjura stoje samo vilica za salatu i žlica. Poslužuje se jedna čaša gore desno.