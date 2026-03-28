Ovako se svaki znak Zodijaka nosi sa proljetnom groznicom

Na dan proljetne ravnodnevice proljeće možda još ne osjećate jer vrijeme podsjeća na zimu. Tek bliže sezoni Bika dolazi toplije vrijeme, druženja i želja za putovanjima. Tada se budi prava proljetna groznica, različita za svaki horoskopski znak
U nastavku pogledajte kako se svaki horoskopski znak nosi sa proljetnom groznicom.
OVAN Kada proljetna groznica pogodi Ovna, javlja se snažna potreba za kretanjem i akcijom. Često će poželjeti voziti bicikl na duge relacije ili se baviti nekom fizičkom aktivnošću na otvorenom. Energija proljeća dodatno pojačava njihovu prirodnu dinamičnost. Vole rano ustajati i maksimalno iskoristiti dan. Za njih proljeće znači pokret, izazov i slobodu.
BIK Bik proljetnu groznicu doživljava kroz uživanje u prirodi i opuštanju. Idealno vrijeme provodi na piknicima, u parkovima ili u mirnim zelenim oazama. Voli se okružiti dobrim jelom, pićem i bliskim ljudima. Proljeće mu donosi osjećaj zadovoljstva i uživanja u malim stvarima. Tada se osjeća najopuštenije i najispunjenije.
BLIZANCI Blizanci u proljeće osjećaju pojačanu znatiželju i želju za učenjem. Privlače ih knjige, zanimljive teme i nova iskustva. Vole kombinirati boravak na svježem zraku s intelektualnim aktivnostima. Proljeće im donosi inspiraciju za istraživanje novih ideja. Njihova energija tada postaje još življa i raznovrsnija.
RAK Rakovi nakon zime žele više vremena provoditi na svježem zraku, ali i dalje blizu doma. Često uživaju na balkonu, u vrtu ili u poznatom okruženju. Organiziraju druženja s obitelji i prijateljima. Proljeće im donosi toplinu i emocionalno ispunjenje. I dalje njeguju osjećaj sigurnosti, ali s više otvorenosti prema van.
LAV Lav u proljeće ponovno dolazi u centar pažnje. Osjeća potrebu organizirati zabave i okupljati ljude. Uživaju biti domaćini i stvarati ugodnu atmosferu. Proljeće ih izvlači iz zimske pasivnosti i vraća im samopouzdanje. Njihova karizma tada posebno dolazi do izražaja.
DJEVICA Djevice proljetnu energiju usmjeravaju u kreativan i produktivan rad. Umjesto klasičnog proljetnog čišćenja, često se bave izradom nečeg korisnog. Vole stvarati i usavršavati svoje vještine. Razmišljaju kako svoje hobije pretvoriti u nešto praktično ili profitabilno. Proljeće im donosi fokus i osjećaj svrhe.
VAGA Vage proljeće povezuju s modom, ljepotom i estetikom. Tada vole osvježiti garderobu i svoj stil. Uživaju u druženjima, često u kombinaciji sa shoppingom ili izlascima. Proljeće im daje priliku da zablistaju i izraze svoju kreativnost. Jača im potreba za harmonijom i društvom.
ŠKORPION Škorpioni nisu posebno oduševljeni proljećem kao ostali znakovi. Više im odgovaraju hladniji i mirniji periodi godine. Proljeće im može djelovati prenapadno i previše otvoreno. Nastavljaju živjeti svojim tempom bez obzira na sezonu. Često jedva čekaju povratak jeseni.
STRIJELAC Strijelci proljeće doživljavaju kao savršeno vrijeme za putovanja i avanture. Uzbuđeni su zbog novih iskustava i planiranja bijega iz rutine. Rado pozivaju prijatelje da im se pridruže, ali se ne boje ni solo putovanja. Proljeće im budi osjećaj slobode i istraživanja. Njihov avanturistički duh tada dolazi do punog izražaja.
JARAC Jarčevi se u proljeće počinju više opuštati i izlaziti iz svoje rutine. Iako su inače fokusirani na posao, tada traže ravnotežu između obaveza i zabave. Počinju više vremena provoditi s prijateljima. Proljeće im donosi potrebu za društvenim životom. I dalje ostaju odgovorni, ali otvoreniji za uživanje.
VODENJAK Vodenjaci u proljeće uživaju u spontanosti i slobodi kretanja. Vole duge šetnje bez unaprijed određenog cilja. Istražuju okolinu i prate vlastiti ritam. Proljeće im daje osjećaj unutarnjeg mira i nezavisnosti. Njihova individualnost tada posebno dolazi do izražaja.
RIBE Ribe proljeće doživljavaju kroz emocije, kreativnost i umjetnost. Inspirira ih priroda i svježi zrak. Rado stvaraju u miru, često na balkonu ili u dvorištu. Važna im je privatnost dok se izražavaju. Proljeće im donosi duboku inspiraciju i emotivnu povezanost sa svijetom oko sebe.
