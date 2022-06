Ovca, patka i pijetao prvi su putnici balona na vrući zrak

Braća Joseph Michel i Jacques Étienne Montgolfier 4. lipnja 1783. godine javnosti su predstavili svoj montgolfièr - prvi balon na vrući zrak. To je bio veliki papirnati balon, a prvo puštanje izvršeno je na sajmištu mjesta Annonaya. Ispod prazne papirnate vreće upaljena je slama, te se balon počeo puniti. No, nakon što ga više nisu mogli držati pustili su ga, a balon se naglo podigao do visine od gotovo 2000 metara i ostao u zraku oko 10 minuta. Publika je isprva bila razočarana i podrugljivo nastrojena, ali kasnije nije moglo sakriti svoju oduševljenost. Prvi putnici koji su ga kasnije testirali bili su ovca, patka i pijetao. Balon je ostao u zraku ukupno 15 minuta prije nego što se srušio na tlo. Prvi pokušaj s ljudskom posadom dogodio se otprilike dva mjeseca kasnije, 21. studenog. Balon je lansiran iz centra Pariza i letio je 20 minuta. Montgolfier pripala je titula pronalazača balona, no čast prvog leta u 'montgolfièreu' pripala je Pilatreu de Rozieru i markizu Arlandskom koji su iste godine preletjevši Pariz, a umalo i poginuvši pri slijetanju, postali prvi svjetski letači.