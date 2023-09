Ove boje laka za nokte najbolji su i najprivlačniji izbor za spoj

Prije spoja niz je važnih detalja na koje ćete obratiti pažnju, od izbora odjeće do frizure i šminke ili parfema koji će u kombinaciji ispričati najautentičniju priču o vama i vašoj osobnosti.Toj slici doprinose i nokti. Tko god sjedi nasuprot vas za stolom tijekom večere, vjerojatno će primijetiti odaberete li nešto neobično i jedinstveno ili klasično i suptilno. Stručnjaci za veze otkrili su za BestLifeOnline koje su boje laka za nokte najbolji izbor za spoj.

1. Ružičasta

Ružičasti lak za nokte nikad ne izlazi iz mode. Nicole Moore, stručnjakinja za veze i trenerica u Love Works, smatra da je to najbolji izbor za spojeve.

- To je savršena mješavina klasičnog, slatkog i seksi - i to je siguran izbor koji nije previše dosadan. Ružičasta boja je romantična, ali nije pretjerano seksualna i odlična je za one koji žele poručiti: Stalo mi je do izgleda, slatka sam i zabavna, ali također tražim nešto ozbiljnije - kaže Moore.

S vremenom je boja postala simbol ženstvenosti, mekoće, romantike i topline. Nanošenjem laka na nokte, poručit ćete da su vam te kvalitete važne.

2. Crvena

Crvena boja često se veže uz ideju vatrene romantike. Iskoristite te asocijacije u svoju korist tako što ćete na spoju istaknuti crvenu nijansu na noktima.

- Brojne su istraživačke studije otkrile da kada žene nose crvenu boju, to podsvjesno pojačava privlačnost muškarca prema njoj. Čak je jedna studija otkrila da su osobni oglasi žena koje su na fotografiji nosile crvenu boju ostvarile više kontakata. Gotovo 21 posto muškaraca izrazilo je zanimanje za kontakt sa ženom koja nosi crveno, u usporedbi s gotovo 15 posto interesa za žene u crnom ili 16 posto za žene u plavom - kaže dr. Sarah Melancon, certificirana seksologinja i voditeljica istraživanja za Women's Health Interactive.

U viralnom videu, TikTok korisnica @GirlBossTown objasnila je svoju teoriju zašto su crveni nokti privlačni.

- U 90-ima, dok smo odrastali, žene su često imale crvene nokte, posebno poput naših mama. Čudno, mislim da muškarce privlače crveni nokti jer ih podsjećaju na njihove mame koje su se brinule o njima dok su odrastali - kazala je TikTokerica, a komentatorice videa primijetile su da često dobivaju više ponuda za spojeve kada imaju crvene nokte.

3. Bordo

Odmah iza crvene je bordo.

- Ova boja igra na energiju crvene koja je zabavna i seksi, ali također označava dubinu. Nošenje bordo boje na noktima odličan je način da ljudima date do znanja da imate više od onoga što se čini na prvi pogled. To je boja koja označava intrige i misterije i odlična je za introverte ili one kojima treba vremena da se otvore ljudima - kazala je Moore.

Također je prekrasan izbor za jesen i zimu kada se crvena boja maka može činiti presvijetlom.

4. Prirodna

Prirodna ili nude je klasičan odabir.

- Zbog te boje nokti izgledaju njegovano i dobro odgovara ženama koje imaju više minimalistički pristup ljepoti ili vole izgledati više djevojački nego seksi - kaže Melancon.

Ove nokte je prilično lako održavati. Možete nanijeti sloj prozirnog laka preko lijepo isturpijanog i čistog nokta ili posjetiti salon za nokte kako biste osvježili boju svaka dva tjedna. Ova manikura pokazuje da vam je važan uglađen, nenametljiv izgled.

5. Bijela

Želite nešto neutralno što se ipak ističe? Za sljedeći spoj odaberite oštru bijelu boju.

- Ova je boja savršena ako želite ispasti jedinstveni i ne bojite se privući pažnju. Bijela boja ističe svačiju boju kože i učinit će vas istaknutima, ali je još uvijek dovoljno klasična i prirodna da ćete izgledati cool, a ne ludo - savjetovala je Moore.

No, ako ste u vezi, obratite pažnju. TikTok je odlučio da je bijela boja za samce, što je čini idealnom ako tražite boju za prvi spoj.

- Teorija o bijelim noktima na TikToku kaže da na taj način komunicirate svijetu status veze. Žena koja ima bijeli lak na noktima nije u vezi, sama je i spremna na to da joj priđu potencijalni partneri - kažu TikTokeri.