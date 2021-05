Moja kći tek je navršila dvije godine i obožava raditi isto radim i ja. Neki dan smo zajedno bile u kuhinji. Ja sam kuhala, a ona se bavila svojom bojankom. Nisam osobita kuharica, pa sam nakon nekog vremena postala frustrirana i uzviknula: Ah stvarno! Ovo je smiješno. Podignula sam ruke, a nije prošlo ni 30 sekundi kad je moja slatka curica uskliknula"Ovo je smiješno". Gledala sam je kako preko stola baca žutu bojicu kao da joj se iznenada gadi žuta boja - piše za iMom Samantha Bailie.

Naše kćeri uče od nas. Ponavljaju ono što govorimo, zrcale ono što činimo. Pa iako nam je ponekad teško voljeti se, moramo biti vrlo oprezne oko onoga što izgovaramo pred našim kćerima.

- Ovo su četiri stvari koje majka nikad ne bi smjela reći ispred svoje kćeri jer su to vrlo štetne rečenice. Možda se sjećate da ih je izgovarala i vaša majka - poručuje Samantha.

1. Moram na dijetu

Iako se čini kao usputni komentar zbog pretijesnog badića ili uskih traperica, komentar može štetiti vašoj kćeri koja će se obeshrabriti ako više ne stane u omiljene cipele jer joj je naraslo stopalo.

Ako planirate promjene u životnom stilu koje uključuju zdraviju prehranu i tjelovježbu, fokusirajte se na zdravlje općenito. Objasnite kćeri da vježbate i jedete zdravo kako biste bili sretnija i zdravija mama za svoju obitelj. Objasnite da se na taj način brinete o svom tijelu, a ne mijenjate ga.

2. Ne mogu izaći iz kuće bez šminke

- Prije svega, šminka nije loša stvar. Dopuštam kćeri da se igra mojom šminkom dok me gleda kako se pripremam za dan. Njezin interes i želja da se našminka su sasvim u redu. No ipak, oprezna sam kad govorim o šminkanju blizu svoje kćeri - ističe Samantha.

Pojašnjava dalje kako je istina da koristimo šminku da bismo se osjećale ljepše i samouvjereno te da to nije problem, no on nastaje ako se bojimo da nas netko vidi bez šminke strahujući što će tada o nama misliti. Šminka bi trebala naglasiti našu ljepotu, a djelovati kao maska iza koje se sakrivamo.

3. Nisam dovoljno pametna

Većina roditelja sigurno se susrela sa matematičkim zadacima u zadaćama svojih osnovnoškolaca koje nisu znali riješiti. No umjesto da kažete kako niste dovoljno pametni da biste znali odgovor, radije djetetu kažite da ne znate odgovor, ali ćete ga pokušati otkriti zajedno. Naše kćeri slušaju i upijaju naše pozitivno, ali i negativno mišljenje.

4. Voljela bih da to mogu učiniti

- Imam blisku prijateljicu koja je nevjerojatna kuharica. Već sam objasnila da ja nemam pojma o kuhanju. Naravno da bih voljela kuhati gurmanske objede poput nje, ali moram biti vrlo oprezna oko izjava kad je moja kći blizu jer bi iz svega mogla steći dojam da sam nezadovoljna. Kada bih rekla "Zašto ne kuhati kao ona", moja kći bi iz toga mogla čuti: "Želim biti manje kao ja i više kao ona". Zato radije pred kćerima ističimo naše svijetle točke kako bi i same naučile u sebi vidjeti dobro - zaključuje Samantha.