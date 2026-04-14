Ove namirnice mnogi spremaju u frižider, a nikako ne bi trebali

Hladnjak se često čini kao najbolje mjesto za čuvanje hrane kako bi dulje ostala svježa, ali to ne vrijedi za sve namirnice. Neke sastojke hladnoća može oštetiti i narušiti njihov okus, teksturu ili kvalitetu, pa ih je bolje držati na drugom mjestu
U nastavku pogledajte koje namirnice nikako ne biste smjeli čuvati u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZRELI SIREVI Tvrdi i zreli sirevi poput Cheddara ili Goude bolje podnose čuvanje izvan hladnjaka. Čuvanjem u zatvorenoj posudi na hladnom i tamnom mjestu sir može dugo ostati svjež. Hladnjak može promijeniti okus i teksturu ovih sireva. Tradicionalno su se ovakvi sirevi stoljećima čuvali bez hladnjaka i zadržavali svoj puni okus.
| Foto: Denis Stosic
AVOKADO Avokado koji treba dozrijeti najbolje je držati izvan hladnjaka 4–7 dana. Hladnoća usporava proces zrenja i može negativno utjecati na teksturu ploda. Ako je avokado već zreo, tada ga možete staviti u hladnjak kako biste usporili daljnje omekšavanje. Na sobnoj temperaturi dozrijeva ravnomjernije i razvija bolji okus.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BANANE Banane trebaju toplinu od oko 15–20 °C kako bi pravilno dozrijele. Stavljanje u hladnjak zaustavlja proces zrenja i može uzrokovati tamnjenje kore. Iako unutrašnjost ostaje jestiva, okus može biti manje izražen. Najbolje ih je držati na kuhinjskom pultu, dalje od izravnog sunca.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BOBIČASTO VOĆE Vlaga u hladnjaku može oštetiti bobice i skratiti im rok trajanja. Zbog kondenzacije brže postaju mekane i podložne plijesni. Preporučuje se čuvati ih na sobnoj temperaturi i prati neposredno prije konzumacije. Tako će zadržati bolju teksturu i prirodan okus.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRUH Hladnjak ubrzava proces starenja kruha i čini ga tvrdim. Najbolje ga je čuvati umotanog na sobnoj temperaturi ili u kutiji za kruh. Ako ga nećete pojesti u nekoliko dana, bolje ga je zamrznuti. Smrzavanjem se bolje očuva svježina nego hlađenjem.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
MASLAC Maslac se teško maže kada je hladan iz hladnjaka. Može se sigurno držati nekoliko dana na sobnoj temperaturi u pokrivenoj posudi. Važno je da stoji na hladnom mjestu, dalje od izvora topline i sunca. Ako ga ne koristite redovito, bolje ga je čuvati u hladnjaku.
| Foto: stockcreations
BUTTERNUT TIKVA Cijela tikva najbolje se čuva na sobnoj temperaturi, na suhom i prozračnom mjestu. Hladnjak može promijeniti njezinu teksturu i ubrzati kvarenje. Nakon rezanja treba je spremiti u hladnjak i potrošiti unutar nekoliko dana. Može se i zamrznuti za kasniju upotrebu.
| Foto: nadiasphoto
TORTA Torte su ukusnije kada nisu hladne jer se arome bolje razvijaju na sobnoj temperaturi. Čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi, dalje od izravnog sunca. Ako torta sadrži kremu ili svježe mliječne sastojke, mora se držati u hladnjaku. U suprotnom može stajati nekoliko dana izvan njega.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KONZERVIRANA HRANA (NEOTVORENA) Neotvorene konzerve ne trebaju hladnjak jer su sterilizirane i dugotrajne. Mogu stajati mjesecima, pa čak i godinama u smočnici. Nakon otvaranja sadržaj treba premjestiti u drugu posudu i spremiti u hladnjak. Ostavljanje hrane u otvorenoj limenci može utjecati na okus i kvalitetu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ČOKOLADA Hladnjak može promijeniti teksturu i boju čokolade te uzrokovati pojavu bijelog sloja na površini. Također upija mirise drugih namirnica iz hladnjaka. Najbolje ju je čuvati na suhom i hladnom mjestu, ali ne u hladnjaku. Idealna temperatura je sobna, bez vlage.
| Foto: Canva/ILUSTRACIJA
ČOKOLADNI NAMAZ Kada se drži u hladnjaku, čokoladni namaz postaje tvrd i teško se razmazuje. Na sobnoj temperaturi ima bolju konzistenciju i izraženiji okus. Važno je da je poklopac dobro zatvoren. Držite ga u ormariću, dalje od topline.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CITRUSI Limuni, naranče i ostali citrusi sočniji su kada se čuvaju na sobnoj temperaturi. Tako zadržavaju intenzivniji okus i aromu. Ako ih želite čuvati dulje vrijeme, mogu se staviti u hladnjak. Prije upotrebe dobro ih je vratiti na sobnu temperaturu.
| Foto: Fotolia
KAVA Kava lako upija vlagu i mirise iz okoline. Hladnjak može narušiti njezin okus i aromu. Najbolje ju je čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na tamnom mjestu. Sobna temperatura osigurava optimalnu svježinu.
| Foto: Canva
KRASTAVCI Cijeli krastavci mogu trajati do tjedan dana na sobnoj temperaturi. Na taj način zadržavaju bolji okus. Nakon rezanja treba ih spremiti u hladnjak kako bi zadržali vlagu. Tako ostaju svježi i hrskavi.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
SUHO VOĆE Suho voće treba čuvati na suhom i tamnom mjestu u zatvorenoj posudi. Hladnjak može dodati vlagu i skratiti rok trajanja. U dobrim uvjetima može trajati i do šest mjeseci. Može se i zamrznuti radi duljeg čuvanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SUHI ZAČINI Vlaga iz hladnjaka može uzrokovati grudanje i gubitak arome začina. Najbolje ih je čuvati u suhom ormariću, dalje od štednjaka. Redovito provjeravajte njihovu svježinu. Stari začini gube intenzitet okusa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PATLIDŽANI Patlidžane je najbolje držati na sobnoj temperaturi, ali ne na pretoplom mjestu. Hladnjak može promijeniti njihovu teksturu. Čuvajte ih na tamnom i prozračnom mjestu. Potrošite ih unutar nekoliko dana od kupnje.
| Foto: DREAMSTIME
JAJA U Europi se jaja često čuvaju na sobnoj temperaturi jer ljuska pruža prirodnu zaštitu. U nekim zemljama moraju se držati u hladnjaku zbog načina obrade. Ako su čuvana izvan hladnjaka, treba ih držati na stabilnoj temperaturi. Nagla promjena temperature može uzrokovati kondenzaciju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
RIBLJI UMAK Visok udio soli čini riblji umak stabilnim na sobnoj temperaturi. Hladnjak može uzrokovati stvaranje kristala soli. Držite ga u zatvorenoj boci, dalje od topline. Tako će zadržati kvalitetu i aromu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SVJEŽE MEKANE ZAČINSKE BILJKE Bosiljak, peršin i metvicu najbolje je držati u čaši s vodom poput buketa. Hladnjak ih može učiniti mlitavima. Redovito mijenjajte vodu kako bi ostale svježe. Tvrđe biljke mogu se čuvati u hladnjaku.
| Foto: MKucova
ČEŠNJAK Češnjak treba čuvati na suhom i prozračnom mjestu. Hladnjak povećava vlagu i ubrzava kvarenje. Najbolje ga je držati cijelog, bez guljenja. Tako može trajati i nekoliko mjeseci.
| Foto: PROFIMEDIA
MED Med u hladnjaku brzo kristalizira i postaje tvrd. Nema potrebe za hlađenjem jer je prirodno dugotrajan. Čuvajte ga na sobnoj temperaturi u dobro zatvorenoj posudi. Držite ga dalje od vlage i svjetlosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LJUTI UMAK Zbog visokog udjela octa i soli ljuti umak je stabilan izvan hladnjaka. Na sobnoj temperaturi zadržava puniji okus. Ipak, uvijek je dobro provjeriti upute proizvođača. Držite bocu dobro zatvorenu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
DŽEM Neotvoreni džem može stajati na sobnoj temperaturi i do dvije godine. Nakon otvaranja treba ga čuvati u hladnjaku. Time se sprječava razvoj plijesni. Uvijek koristite čistu žlicu kako biste produžili trajnost.
| Foto: DREAMSTIME
KIVI Kivi dozrijeva najbolje na sobnoj temperaturi. Kada omekša, može se staviti u hladnjak. Tako će dulje zadržati svježinu. Hladnjak usporava daljnje zrenje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
SVINJSKA MAST Svinjska mast može stajati na sobnoj temperaturi nekoliko mjeseci. Važno je da je pohranjena na hladnom i tamnom mjestu. Ako se ne koristi često, može se čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču. Tako zadržava kvalitetu i okus.
| Foto: Eskymaks
MANGO Nezreli mango treba držati na sobnoj temperaturi dok ne omekša. Hladnjak usporava proces zrenja. Nakon što sazrije, može se čuvati u hladnjaku nekoliko dana. Tako se produžuje njegova svježina.
| Foto: Fotolia
DINJE Cijele, nezrele dinje mogu se čuvati izvan hladnjaka. Hladnjak nema veliki utjecaj dok su neotvorene. Nakon rezanja moraju se držati u hladnjaku. Tako se sprječava kvarenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIRUPI Zbog visokog udjela šećera stabilni su na sobnoj temperaturi. Hladnjak može uzrokovati kristalizaciju i stvrdnjavanje. Čuvajte ih na tamnom i suhom mjestu. Tako će zadržati tekuću konzistenciju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SENF Senf ne treba hladnjak jer sadrži ocat i sol. Može se čuvati u kuhinjskom ormariću. Hladnjak može pomoći očuvanju jačine okusa, ali nije nužan. Držite ga dobro zatvorenog.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MASLINOVO ULJE Hladnjak može uzrokovati zamućenje i zgrušavanje ulja. Najbolje ga je držati na sobnoj temperaturi, dalje od svjetlosti. Toplina i sunce mogu ubrzati užeglost. Idealno je tamno i hladno mjesto.
| Foto: DREAMSTIME
LUK Cijeli luk treba čuvati na suhom i prozračnom mjestu. Hladnjak može uzrokovati omekšavanje i vlagu. Držite ga dalje od krumpira. Rezani luk mora se čuvati u hladnjaku i brzo potrošiti.
| Foto: Dreamstime
MARAKUJA Marakuja dozrijeva na sobnoj temperaturi nekoliko dana. Kada postane mekana, može se staviti u hladnjak. Tako se usporava kvarenje. Zrela marakuja ima intenzivniji okus.
| Foto: Fotolia
PECIVA Peciva su najukusnija na sobnoj temperaturi. Hladnjak može uzrokovati vlagu i gubitak hrskavosti. Čuvajte ih u papirnatoj vrećici. Za dulje čuvanje mogu se zamrznuti.
| Foto: DREAMSTIME
BRESKVE Nezrele breskve treba držati na sobnoj temperaturi. Hladnjak usporava zrenje i može ih isušiti. Kada omekšaju, mogu se kratko čuvati u hladnjaku. Tako se sprječava brzo kvarenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MASLAC OD KIKIRIKIJA U hladnjaku postaje tvrd i teško maziv. Na sobnoj temperaturi ima bolju teksturu i okus. Prirodni maslac može se razdvojiti, ali to je normalno. Dobro zatvoren može trajati mjesecima u ormariću.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRUŠKE Kruške često trebaju dozrijeti nakon kupnje. Najbolje ih je ostaviti na sobnoj temperaturi dok ne omekšaju. Nakon toga mogu se staviti u hladnjak. Tako se produžuje njihova svježina.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KISELO POVRĆE Industrijski ukiseljeno povrće može stajati izvan hladnjaka zahvaljujući octu i soli. Važno je da je staklenka dobro zatvorena. Domaće fermentirano povrće treba držati u hladnjaku. Time se usporava daljnja fermentacija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ANANAS Nezreli ananas treba držati na sobnoj temperaturi. Hladnjak usporava zrenje. Nakon rezanja mora se čuvati u hladnjaku. Tako se sprječava gubitak sočnosti.
| Foto: Fotolia
KRUMPIR Hladnjak pretvara škrob u šećer i mijenja okus krumpira. Najbolje ga je čuvati na tamnom i suhom mjestu. Nemojte ga prati prije skladištenja. Držite ga dalje od voća koje ispušta etilen.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
BUNDEVA Bundeve je dobro ostaviti nekoliko dana na svjetlu kako bi kora očvrsnula. Nakon toga ih čuvajte na suhom i prozračnom mjestu. Hladnjak može ubrzati kvarenje. Pravilno skladištena bundeva može trajati mjesecima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SALATNI PRELJEV (ULJE I OCAT) Preljevi na bazi ulja i octa ne trebaju hladnjak. Hladnoća može uzrokovati zamućenje ulja. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mjestu. Preljevi s majonezom moraju se držati u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SOJA UMAK Visok udio soli omogućuje čuvanje na sobnoj temperaturi do šest mjeseci. Hladnjak može produžiti svježinu, ali nije nužan. Držite bocu dobro zatvorenu. Tako se zadržava aroma.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SLATKI KRUMPIR Hladnjak mijenja teksturu i okus slatkog krumpira. Najbolje ga je čuvati na suhom i tamnom mjestu. Nakon kuhanja može se držati u hladnjaku nekoliko dana. Može se i zamrznuti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
RAJČICE Hladnjak oštećuje strukturu rajčice i čini je vodenastom. Na sobnoj temperaturi zadržava bolji okus i aromu. Držite ih dalje od izravnog sunca. Prezrele rajčice možete iskoristiti za umak ili juhu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KEČAP Zahvaljujući octu, soli i šećeru, kečap je stabilan na sobnoj temperaturi. Hladnjak može produžiti trajnost nakon otvaranja. Ipak, nije nužno odmah ga hladiti. Držite bocu dobro zatvorenom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OCAT Ocat je prirodno dugotrajan i ne treba hladnjak. Može se čuvati u smočnici bez gubitka kvalitete. Najbolje ga je držati na tamnom mjestu. Tako će zadržati svoj okus i svojstva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija