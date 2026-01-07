Ove navike nam 'prodaju' kao zdrave, ali to baš i nije tako...

Živimo u dobu u kojem se 'zdrav život' stalno redefinira, algoritmi, trendovi i savjeti sa svih strana govore nam kako bismo trebali jesti, vježbati, spavati i živjeti. No, iako se mnoge navike promoviraju kao ključ blagostanja, nisu sve jednako dobre za svakoga. Neke od njih, prihvaćene iz osjećaja pritiska ili krivnje, mogu nas ostaviti iscrpljenima, pod stresom i udaljenima od vlastitih potreba. Vrijeme je da preispitamo koje nam navike doista služe, a koje su nam samo 'prodane'
1. Intenzivno vježbanje.
Visokointenzivni treninzi i dalje se promoviraju kao najsigurniji put do vrhunske forme, discipline i mršavljenja. Na društvenim mrežama, guranje tijela do krajnjih granica uz mentalitet „sve ili ništa“ često se prikazuje kao dokaz zdravlja i samokontrole.
Iako takvi treninzi mogu potaknuti lučenje endorfina i donijeti stvaran osjećaj postignuća, previše intenziteta (osobito bez dovoljnog oporavka) može povisiti razinu kortizola, poremetiti san, iscrpiti energiju tijekom dana pa čak i oslabiti imunitet. Rizik od ozljeda i dugoročnih problema sa zglobovima također raste kod pretjeranog treniranja.
| Foto: Canva
Foto: Canva
| Foto: Canva
2. Preskakanje doručka.
Intermitentni post često se prodaje kao sveti gral wellnessa, hvaljen zbog navodnih obećanja o mršavljenju, boljoj koncentraciji i poboljšanom metabolizmu. Predstavlja se kao način da se „odmori probava“ i savršeno se uklapa u užurbani stil života, uostalom, preskakanje doručka štedi vrijeme.
Međutim, kod mnogih ljudi to može destabilizirati razinu šećera u krvi, poremetiti energiju i raspoloženje te narušiti prirodne signale gladi. To često vodi do pojačane gladi kasnije tijekom dana, prejedanja ili oslanjanja na brze, ultraprerađene grickalice. Ako redovito preskačete doručak i primjećujete da ste iscrpljeni, nervozni ili razdražljivi, vrijedi se zapitati služi li vam post uopće.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Rano ustajanje.
Buđenje prije izlaska sunca često se prikazuje kao obilježje produktivnosti i „high performance“ života. Ranoranioci se redovito opisuju kao discipliniraniji, uspješniji i uravnoteženiji od noćnih ptica.
No, iako „5 ujutro klub“ izgleda impresivno na Instagramu, u stvarnosti se kronotipovi razlikuju. Forsiranje ranog ritma može narušiti kognitivne funkcije, raspoloženje i opće blagostanje. Rano ustajanje često dolazi nauštrb ukupne količine sna, a san je jedan od najvažnijih čimbenika dugoročnog zdravlja. Vaša vrijednost i produktivnost ne proizlaze iz toga da se budite prije svih ostalih, moguće je da jednostavno bolje funkcionirate kasnije tijekom dana.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Dodaci prehrani.
Dodaci prehrani često se promoviraju kao brzi prečaci do boljeg imuniteta, energije i dugovječnosti. Iako mogu imati smisla u određenim situacijama, mnogi su slabo regulirani, neujednačene kvalitete ili nepotrebni ako ne postoji stvarni deficit. Višak nutrijenata tijelo uglavnom izlučuje, dok pretjerana suplementacija može opteretiti jetru i narušiti ravnotežu u organizmu. Za većinu ljudi osnove, san, prehrana, kretanje i odmor, daleko su važniji od bilo koje kapsule.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. IV vitaminske infuzije.
IV infuzije obećavaju trenutačne rezultate, no riječ je o uglavnom nereguliranoj praksi s potencijalnim rizicima, uključujući infekcije i opterećenje organa. Bez dijagnosticiranog deficita, koristi su minimalne, a poruka da se zdravlje može „popraviti“ brzo često zanemaruje stvarne temelje blagostanja.
| Foto: Pinterest/Canva
6. Izbacivanje ugljikohidrata.
Ugljikohidrati su godinama neopravdano demonizirani, iako su glavni izvor energije za tijelo i mozak. Njihovo potpuno izbacivanje može uzrokovati umor, lošu koncentraciju i probleme s probavom, te potaknuti restriktivan odnos prema hrani. Ne trebaju biti u svakom obroku, ali ravnoteža je dugoročno održivija od eliminacije.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. Pretjerano „posvećivanje zdravlju“.
Stalna optimizacija i stroge rutine ne vode nužno boljem zdravlju ako vas ostavljaju iscrpljenima. Odmor, spontanost i društveni trenuci jednako su važni kao i trening ili zdrava prehrana. Wellness bi trebao obogatiti vaš život, ne ga preuzeti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija