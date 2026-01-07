Obavijesti

VRIJEME ZA PREISPITIVANJE

Ove navike nam 'prodaju' kao zdrave, ali to baš i nije tako...

Živimo u dobu u kojem se 'zdrav život' stalno redefinira, algoritmi, trendovi i savjeti sa svih strana govore nam kako bismo trebali jesti, vježbati, spavati i živjeti. No, iako se mnoge navike promoviraju kao ključ blagostanja, nisu sve jednako dobre za svakoga. Neke od njih, prihvaćene iz osjećaja pritiska ili krivnje, mogu nas ostaviti iscrpljenima, pod stresom i udaljenima od vlastitih potreba. Vrijeme je da preispitamo koje nam navike doista služe, a koje su nam samo 'prodane'
1. Intenzivno vježbanje. Visokointenzivni treninzi i dalje se promoviraju kao najsigurniji put do vrhunske forme, discipline i mršavljenja. Na društvenim mrežama, guranje tijela do krajnjih granica uz mentalitet „sve ili ništa“ često se prikazuje kao dokaz zdravlja i samokontrole. Iako takvi treninzi mogu potaknuti lučenje endorfina i donijeti stvaran osjećaj postignuća, previše intenziteta (osobito bez dovoljnog oporavka) može povisiti razinu kortizola, poremetiti san, iscrpiti energiju tijekom dana pa čak i oslabiti imunitet. Rizik od ozljeda i dugoročnih problema sa zglobovima također raste kod pretjeranog treniranja. | Foto: Canva
