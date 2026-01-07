VRIJEME ZA PREISPITIVANJE Ove navike nam 'prodaju' kao zdrave, ali to baš i nije tako...

Živimo u dobu u kojem se 'zdrav život' stalno redefinira, algoritmi, trendovi i savjeti sa svih strana govore nam kako bismo trebali jesti, vježbati, spavati i živjeti. No, iako se mnoge navike promoviraju kao ključ blagostanja, nisu sve jednako dobre za svakoga. Neke od njih, prihvaćene iz osjećaja pritiska ili krivnje, mogu nas ostaviti iscrpljenima, pod stresom i udaljenima od vlastitih potreba. Vrijeme je da preispitamo koje nam navike doista služe, a koje su nam samo 'prodane'