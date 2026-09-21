Mislite da je WC prljav? Ove stvari koje diramo svaki dan mogu biti puno gore

WC školjku obično smatramo jednim od najprljavijih mjesta u domu, no brojni predmeti koje svakodnevno dodirujemo mogu sadržavati još više bakterija. Razlog je jednostavan - WC redovito čistimo i dezinficiramo, dok na mobitel, tipkovnicu, daljinski upravljač ili kuhinjsku spužvu često potpuno zaboravimo
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U nastavku pogledajte koje svakodnevne stvari mogu biti prljavije nego što biste očekivali.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje svakodnevne stvari mogu biti prljavije nego što biste očekivali.
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Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje svakodnevne stvari mogu biti prljavije nego što biste očekivali.
| Foto: 123RF
KADA. Posebno problematično može biti područje oko odvoda, gdje se zadržavaju vlaga, ostaci kože i drugi mikroorganizmi. U jednom od navedenih podataka spominje se gotovo 20.000 bakterija po četvornom inču upravo oko odvoda.
| Foto: 123RF
TEPISI. Tepisi skupljaju mrtve stanice kože, prašinu, ostatke hrane, dlake kućnih ljubimaca i brojne druge nečistoće. U tekstu se navodi oko 200.000 bakterija po četvornom inču, zbog čega su redovito usisavanje i povremeno dubinsko čišćenje vrlo važni.
| Foto: DREAMSTIME
KVAKE. Dodirujemo ih više puta dnevno, često prije nego što operemo ruke. Zbog toga se na njima lako prenose mikroorganizmi između članova kućanstva, a pritom ih tijekom čišćenja često preskačemo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TORBICE. Torbe nosimo gotovo posvuda, spuštamo ih na različite površine, a u njima se nalaze mobiteli, novac, ključevi i brojni drugi predmeti koje često dodirujemo. Zbog svega toga mogu prikupiti popriličnu količinu nečistoća i bakterija.
| Foto: 123RF
MOBITELI. Mobitel je gotovo stalno u našim rukama, nosimo ga na posao, u kuhinju, javni prijevoz, pa čak i u kupaonicu. Pojedina istraživanja pokazala su da telefoni mogu imati višestruko više bakterija od WC sjedala.
| Foto: 123RF
TIPKOVNICE. Između tipki završavaju mrvice, prašina i ostaci kože, dok površinu neprestano dodirujemo rukama. Poseban problem mogu biti tipkovnice koje koristi više ljudi, a rijetko se dezinficiraju.
| Foto: Konstantin Postumitenko
LED U PIĆIMA. U tekstu se navodi istraživanje provedeno u američkim restoranima brze hrane u kojem je dio uzoraka leda sadržavao više bakterija nego voda iz WC-a. Takvi rezultati prije svega upućuju na važnost redovitog čišćenja aparata za led.
| Foto: 123RF
KUHINJSKA SPUŽVA. Iako njome čistimo posuđe, spužva može biti jedan od najprljavijih predmeta u domu. Stalno je vlažna, u njoj ostaju sitni komadići hrane, a upravo takvi uvjeti pogoduju razmnožavanju mikroorganizama.
| Foto: DREAMSTIME
DALJINSKI UPRAVLJAČ. Prolazi kroz ruke svih ukućana, koristi se tijekom jela, pada na pod ili završi između jastuka na kauču, a mnogi ga gotovo nikada ne čiste. Zato može postati pravo malo skladište mikroorganizama.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
JELOVNICI U RESTORANIMA. Kroz ruke jednog jelovnika svakoga dana može proći velik broj ljudi. U jednom od izvora navodi se da na njima može biti znatno više bakterija nego na WC sjedalu, zbog čega je pranje ruku prije jela uvijek dobra navika.
| Foto: 123RF
ZAVJESE. Na njima se s vremenom nakupljaju prašina, dlake, pelud, grinje i druge čestice iz zraka. Budući da ih mnogi peru puno rjeđe od ostalog tekstila u domu, mogu dugo zadržavati nečistoće.
| Foto: 123RF
VIŠEKRATNE VREĆICE ZA KUPOVINU. Posebno treba pripaziti ako se u njima prenose sirovo meso ili namirnice koje mogu procuriti. Istraživanja su u dijelu takvih vrećica pronašla koliformne bakterije i E. coli, pa ih treba redovito prati.
| Foto: 123RF
HLADNJAK. Hladnjak ne mora izgledati prljavo da bi sadržavao bakterije. Ostaci hrane, prolivena tekućina i sirove namirnice mogu kontaminirati police, ladice i ručke, pa ih treba redovito prati.
| Foto: Pexels
PREKIDAČI ZA SVJETLO. Dodirujemo ih čim uđemo u prostoriju, često neopranim rukama. Istraživanja su na prekidačima pronašla različite bakterije, pa ih vrijedi uključiti u redovitu rutinu čišćenja.
| Foto: 123RF
MADRACI. Tijekom godina u madracu se mogu nakupljati prašina, mrtve stanice kože i grinje. Zato se preporučuje redovito usisavanje madraca, pranje posteljine i održavanje spavaće sobe prozračnom.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
KUHINJSKI SUDOPER. Vlažno okruženje, ostaci hrane i kontakt sa sirovim namirnicama čine sudoper pogodnim mjestom za razvoj mikroorganizama. Istraživanja su pokazivala da kuhinja u nekim slučajevima može biti mikrobiološki kontaminiranija od kupaonice.
| Foto: 123RF
NOVAC. Novčanice tijekom svojeg vijeka prolaze kroz ogroman broj ruku i rijetko se mogu očistiti. Na njima su pronađene tisuće različitih mikroorganizama, pa nakon rukovanja gotovinom nije loše oprati ruke prije jela.
| Foto: lev dolgachov
POSUDE ZA HRANU KUĆNIH LJUBIMACA. Ostaci hrane, voda i slina stvaraju dobre uvjete za razvoj mikroorganizama. Zdjelice za hranu i vodu zato bi trebalo prati redovito, baš kao i vlastito posuđe.
| Foto: 123RF
JASTUCI. Na jastuku svake noći ostaju znoj, masnoća s kože, mrtve stanice kože i druge čestice. Redovito mijenjanje i pranje jastučnica zato je jedna od najjednostavnijih higijenskih navika.
| Foto: 123RF
RADNI STOL. Tipkovnica, miš, telefon, šalice i hrana često se nalaze na istoj površini. U tekstu se navodi da prosječan uredski stol može sadržavati višestruko više bakterija od WC sjedala, posebice ako se na njemu jede i rijetko ga se čisti.
| Foto: DREAMSTIME
ČETKICA ZA ZUBE. Četkica je stalno izložena bakterijama iz naših usta, a dodatni problem može biti njezino držanje vrlo blizu WC školjke. Vlažnu četkicu treba ostaviti da se osuši te je redovito mijenjati.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA