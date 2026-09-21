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LEGLO BAKTERIJA

Mislite da je WC prljav? Ove stvari koje diramo svaki dan mogu biti puno gore

WC školjku obično smatramo jednim od najprljavijih mjesta u domu, no brojni predmeti koje svakodnevno dodirujemo mogu sadržavati još više bakterija. Razlog je jednostavan - WC redovito čistimo i dezinficiramo, dok na mobitel, tipkovnicu, daljinski upravljač ili kuhinjsku spužvu često potpuno zaboravimo
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Mislite da je WC prljav? Ove stvari koje diramo svaki dan mogu biti puno gore
U nastavku pogledajte koje svakodnevne stvari mogu biti prljavije nego što biste očekivali. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje svakodnevne stvari mogu biti prljavije nego što biste očekivali. | Foto: 123RF
Komentari 0

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