KUĆNA ANALIZA URINA

Ovi gadgeti mogu analizirati vaše tijelo… iz urina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U eri kada pametni satovi i narukvice prate svaki naš korak, otkucaj srca i obrazac spavanja, na tržište stiže nova generacija gadgeta koja ide korak dalje, nudeći detaljan uvid u stanje organizma analizom urina

Admiral

Kućna analiza urina postaje novi wellness trend koji obećava personalizirane zdravstvene preporuke iz udobnosti vlastite kupaonice, bez potrebe za odlaskom u laboratorij.

Od jeftinih trakica do laboratorija u WC školjci

Tehnologija praćenja zdravlja iz urina dijeli se na dva glavna pristupa. Prvi, cjenovno pristupačniji, temelji se na testnim trakama koje se koriste u kombinaciji s mobilnom aplikacijom. Brend poput Vivooa nudi upravo takvo rješenje: korisnik urinom natopi jednokratnu traku, a zatim je skenira kamerom pametnog telefona.

Aplikacija unutar devedesetak sekundi analizira promjene boja na traci i pruža podatke o osam ključnih pokazatelja, uključujući razinu hidratacije, pH vrijednost, ketone, vitamin C, magnezij i kalcij.

S druge strane spektra nalaze se napredniji i znatno skuplji uređaji koji proces u potpunosti automatiziraju. Predvodnik u ovoj kategoriji je Withings U-Scan, gadget u obliku spljoštenog kamenčića koji se postavlja s unutarnje strane WC školjke. Kada korisnik pokrene mjerenje putem aplikacije, uređaj automatski prikuplja mali uzorak urina, analizira ga pomoću zamjenjivog spremnika s desecima testnih traka i bežično šalje rezultate na pametni telefon.

U-Scan dolazi u dvije verzije: Nutrio, koja prati nutritivni status i metabolizam (ketoni, vitamin C, hidratacija), te Calci, namijenjena praćenju zdravlja bubrega i prevenciji bubrežnih kamenaca analizom razine kalcija.

Koliko to košta i što dobijete za svoj novac?

Cijene ovih uređaja drastično se razlikuju. Vivoo funkcionira na principu pretplate koja se, ovisno o paketu, kreće oko 28 do 37 eura mjesečno za četiri testne trake.

Withings U-Scan, s druge strane, zahtijeva početnu investiciju od otprilike 380 eura. No, troškovima tu nije kraj. Zamjenski spremnik s testnim trakama, koji traje oko tri mjeseca, košta dodatnih stotinjak eura. Za više novca dobiva se potpuna automatizacija i komfor, no osnovna analiza je slična.

Postoje i još ekstremniji primjeri poput Kohlerove pametne kamere Dekoda od oko 550 eura, koja pomoću umjetne inteligencije analizira i urin i stolicu kako bi pružila uvid u zdravlje probave i hidrataciju.

Kome su namijenjeni i jesu li zaista korisni?

Pametni analizatori urina ciljaju na široku publiku, od zaljubljenika u wellness koji žele optimizirati svaki aspekt svog zdravlja, preko sportaša koji prate hidrataciju i elektrolite, do osoba na specifičnim prehrambenim režimima, poput keto dijete. Uređaji poput U-Scan Calci modela mogu biti korisni i osobama sklonima bubrežnim kamencima kao preventivni alat.

Ipak, važno je naglasiti da ovo nisu medicinski dijagnostički uređaji. Njihova je svrha pružiti pokazatelje i potaknuti na zdravije navike, a ne postavljati dijagnoze. Za mnoge korisnike, najveća vrijednost leži u motivaciji. Saznanje da je razina hidratacije niska može biti snažan poticaj da se tijekom dana popije koja čaša vode više. Iako vjerojatno ne trebate uređaj od 400 eura da bi vas podsjetio na to, stalni priljev podataka o unutarnjem funkcioniranju tijela za neke može biti ključan za stvaranje boljih navika.

