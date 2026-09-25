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Ovi jesenski rituali navodno privlače novac poput magneta: Trikovi su vrlo jednostavni...

Piše Goran Ivanović,
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Ovi jesenski rituali navodno privlače novac poput magneta: Trikovi su vrlo jednostavni...
Foto: ilustracija/Canva
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Jesen se tradicionalno povezuje s obiljem i novim počecima, pa se uz nju vežu i različiti rituali za financijsku stabilnost i blagostanje. Neki uključuju jednostavne predmete koje gotovo svi imaju kod kuće

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Jesen se tradicionalno povezuje sa žetvom i sabiranjem plodova. U brojnim običajima ovaj se period smatra idealnim za male rituale koji simboliziraju želju za financijskom stabilnošću i obiteljskim blagostanjem.

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Iako ovi prastari običaji ne mogu zamijeniti marljiv rad i odgovorno upravljanje financijama, služe kao snažan podsjetnik za novi početak. Zbog toga se sve više ljudi okreće praksama koje stvaraju mentalni okvir za obilje i privlače nove životne prilike.

Lovorov list u novčaniku i ispod otirača

Lovor stoljećima slovi kao simbol trajnog uspjeha i blagostanja. Prema starom običaju, u novčanik trebate pažljivo staviti jedan potpuno suh i neoštećen list lovora. Vjeruje se da na taj način lovor simbolično čuva novac i stalno vas podsjeća da pametnije raspolažete prihodima. Neki predlažu i ispisivanje financijskih želja na list prije stavljanja u novčanik.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kada se list s vremenom raspadne, jednostavno ga zamijenite novim. Također, brojni običaji nalaže da se suhi lovorov list stavi točno ispod otirača ispred ulaznih vrata, pri čemu oštri vrh lista mora biti okrenut prema unutra kako bi novac ulazio u kuću.

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Cimet pored ulaznih vrata donosi prosperitet

Cimet se u brojnim tradicijama povezuje s ogromnim obiljem i općim životnim napretkom. Ovaj zanimljivi ritual uključuje postavljanje male količine ovog začina u ukrasnu zdjelicu smještenu blizu glavnih ulaznih vrata, koja predstavljaju glavno mjesto kroz koje u dom ulaze nove prilike.

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Jedan od popularnih suvremenih rituala puhanja cimeta predlaže da svakog prvog dana u mjesecu uzmete mali prstohvat mljevenog cimeta, stanete ispred otvorenih ulaznih vrata s vanjske strane i lagano ga puhnete prema unutrašnjosti doma. Pritom naglas izgovarajte pozitivne afirmacije o dolasku bogatstva. Cimet koji padne na pod obavezno ostavite netaknutim barem jedan dan.

Žir i kesten kao darovi prirode

Žir je prepoznatljiv prirodni simbol rane jeseni koji se oduvijek povezivao s unutarnjom snagom i materijalnim napretkom. Jedan sasvim neoštećen žir možete tijekom jeseni držati u svojoj torbi, na radnom stolu ili pored mjesta gdje čuvate ušteđevinu. Uz žir, i obični šumski kesten nosi nevjerojatno sličnu energiju sigurnog privlačenja plodova rada.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za sve one koji traže neku jednostavniju varijantu, postoji iznimno zanimljiv običaj dugotrajnog čuvanja posebnog novčića koji nikada ne trošite, a koji u novčaniku služi kao magnet za redovito privlačenje dodatnog bogatstva.

Zdjela za novac i lunarni ciklusi

Za vrijeme jesenske ravnodnevice iznimno je popularna izrada takozvane kućne zdjele za novac. Ovaj ritual primarno služi kao opipljivi simbol vaše namjere za privlačenje materijalnog obilja. Na samo dno čiste zdjele stavite dvije do tri velike žlice suhe riže, a preko nje uredno rasporedite nekoliko malih novčića.

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Zatim dodajte jedan štapić cimeta i nekoliko suhih lovorovih listova za jasno fokusiranu namjeru. Na mali komad papira zapišite svoju najiskreniju namjeru o uvođenju reda u financije te taj papir stavite ravno ispod zdjele na svoj radni stol. Bogata jesen redovito obiluje snažnim lunarnim fazama, a sjajan puni Mjesec uvijek iznova donosi jaku kozmičku energiju kulminacije i manifestacije obilja u vašoj kući.
 

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