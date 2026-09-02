Ovi znakovi mogu upućivati na probleme s limfnim sustavom: Evo kako ga možete 'pročistiti'

NE TREBA VAM AGRESIVNI 'DETOX'. Limfni sustav nije potrebno povremeno „očistiti” posebnim napitcima ili detox-programima. Organizam kontinuirano obrađuje i uklanja otpadne tvari, a limfni sustav najbolje podupiremo redovitim kretanjem, hidracijom i uravnoteženom prehranom. Ako se pojavi nova, jednostrana ili dugotrajna oteklina, osobito ako je praćena crvenilom, boli ili drugim simptomima, potrebno je potražiti liječnički savjet. | Foto: 123RF