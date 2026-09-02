Ovi znakovi mogu upućivati na probleme s limfnim sustavom: Evo kako ga možete 'pročistiti'

Limfni sustav jedan je od važnih dijelova obrane organizma, a njegova je zadaća, među ostalim, vraćati višak tekućine iz tkiva u krvotok. Kada limfna drenaža ne funkcionira kako treba, mogu se pojaviti oticanje, osjećaj težine i druge tegobe. Dobra prehrana, kretanje i dovoljan unos tekućine mogu podržati normalan rad limfnog sustava
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U nastavku pogledajte znakove problema s limfom i što može pomoći.
| Foto: Stevica Mrdja
U nastavku pogledajte znakove problema s limfom i što može pomoći. |
Foto: Stevica Mrdja
U nastavku pogledajte znakove problema s limfom i što može pomoći.
| Foto: Stevica Mrdja
Simptom: NATEČENOST.
Jedan od najprepoznatljivijih znakova problema s limfnom drenažom je oticanje. Najčešće se javlja na rukama ili nogama, ali može zahvatiti i druge dijelove tijela. U početku oteklina može dolaziti i prolaziti, a s vremenom može postati izraženija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Simptom: OSJEĆAJ TEŽINE.
Ruka, noga ili drugi zahvaćeni dio tijela mogu djelovati neobično teško ili puno. Taj osjećaj može postojati čak i prije nego što oteklina postane jako vidljiva.
| Foto: 123RF
Simptom: ODJEĆA I NAKIT POSTAJU TIJESNI.
Prsten, sat, narukvica, cipela ili komad odjeće mogu odjednom postati tijesni bez očitog razloga. To može biti jedan od ranijih znakova nakupljanja tekućine u tkivu.
| Foto: 123RF
Simptom: ZATEGNUTA ILI ZADEBLJANA KOŽA.
Kod dugotrajnijeg limfnog oticanja koža može djelovati zategnuto, tvrđe ili deblje nego prije. Mogu se pojaviti i promjene u njezinoj teksturi.
| Foto: 123RF
Simptom: OTEŽANO KRETANJE.
Oticanje i osjećaj zategnutosti mogu smanjiti pokretljivost zgloba ili zahvaćenog dijela tijela. Neki ljudi osjećaju i neugodu ili tupu bol.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Simptom: PONAVLJAJUĆE INFEKCIJE KOŽE.
Kod limfedema može biti povećan rizik od infekcija kože na zahvaćenom području. Zato oteklinu koja se ponavlja ili ne prolazi ne treba automatski pripisivati prehrani ili manjku kretanja, već je dobro provjeriti uzrok kod liječnika.
| Foto: Thinkstock
Što može pomoći? JEDITE VIŠE VOĆA I POVRĆA.
U izvornom članku među namirnicama koje se preporučuju izdvajaju se luk, češnjak, đumbir, avokado, grejp, limun, naranče, kelj, alge, lanene sjemenke, orasi i bademi. Raznolika prehrana bogata voćem, povrćem i drugim nutritivno vrijednim namirnicama podržava opće zdravlje organizma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PIJTE DOVOLJNO VODE.
Dovoljna hidracija važna je za normalno funkcioniranje organizma, uključujući ravnotežu tjelesnih tekućina. U članku se preporučuje redovito piti vodu tijekom dana, a kao dodatak spominje se i nekoliko kapi limuna u jutarnjoj čaši vode.
| Foto: 123RF
MASAŽA I LIMFNA DRENAŽA.
Limfna drenaža posebna je vrsta nježne masaže kojom se potiče kretanje limfne tekućine. Može se koristiti kod određenih vrsta otečenosti, no ako postoji pravi limfedem ili druga zdravstvena tegoba, najbolje ju je provoditi prema preporuci stručnjaka.
| Foto: Marina_Eno
SAUNA.
Toplina u sauni širi krvne žile i pojačava cirkulaciju, a mnogima pomaže i u opuštanju mišića. U izvornom članku sauna se navodi kao jedan od načina potpore cirkulaciji i osjećaju lakoće nakon tretmana. Nije, međutim, prikladna za svakoga.
| Foto: PA/PIXSELL
SUHO ČETKANJE.
U članku se preporučuje četkanje kože četkom od prirodnih vlakana prije tuširanja. Pokreti se izvode nježno, od stopala prema gore. Suho četkanje prvenstveno djeluje na površinu kože i može biti ugodan dio rutine njege.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KREĆITE SE.
Mišićne kontrakcije pomažu kretanju limfne tekućine, zbog čega je tjelesna aktivnost posebno važna. Hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili druge vrste aktivnosti mogu pomoći cirkulaciji i općem zdravlju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NE TREBA VAM AGRESIVNI 'DETOX'.
Limfni sustav nije potrebno povremeno „očistiti” posebnim napitcima ili detox-programima. Organizam kontinuirano obrađuje i uklanja otpadne tvari, a limfni sustav najbolje podupiremo redovitim kretanjem, hidracijom i uravnoteženom prehranom.
Ako se pojavi nova, jednostrana ili dugotrajna oteklina, osobito ako je praćena crvenilom, boli ili drugim simptomima, potrebno je potražiti liječnički savjet.
| Foto: 123RF