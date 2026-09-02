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Mnogi ih zanemaruju

Ovi znakovi mogu upućivati na probleme s limfnim sustavom: Evo kako ga možete 'pročistiti'

Limfni sustav jedan je od važnih dijelova obrane organizma, a njegova je zadaća, među ostalim, vraćati višak tekućine iz tkiva u krvotok. Kada limfna drenaža ne funkcionira kako treba, mogu se pojaviti oticanje, osjećaj težine i druge tegobe. Dobra prehrana, kretanje i dovoljan unos tekućine mogu podržati normalan rad limfnog sustava
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Thyroid Gland Control. Endocrinology Doctor Examining Senior Woman at Clinic.
U nastavku pogledajte znakove problema s limfom i što može pomoći. | Foto: Stevica Mrdja
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U nastavku pogledajte znakove problema s limfom i što može pomoći. | Foto: Stevica Mrdja
Komentari 0

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