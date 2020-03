Ovi znakovi nemaju smisla za humor, ali to im ne smijete reći

Rak

Ljudi rođeni u ovom znaku su poznati po pomalo majčinskom načinu interakcije s drugima, no ponekad im upravo to sabotira svaku šansu i sposobnost da se nasmiju. Istina, život zahtjeva ozbiljnost, ali ne baš uvijek. Živjeti bez smijanja zapravo je jako loš, dosadan i nesretan život. Smijte se, od toga se samo možete osjećati bolje.

Škorpion

Oni su teška skupina ljudi, bar tako neki tvrde. Kod Škorpiona nikada ne znate što im se mota po glavi, teško ih je pročitati. Oni se katkad neće nasmijati čak i kada ste jako smiješni i svi drugi 'umiru' od smijeha. Kada se pokušaju našaliti, to zna ispasti pomalo okrutno i ne previše humoristično. Za njih je najbolje da se druže s ostalim Škorpionima, jer imaju jednak manjak smisla za humor i dobro će se razumjeti zajedno.

Strijelac

Ne postoji ništa gore od ljudi koji žude biti u središtu pažnje, uvjereni su kako su jako smiješni drugima, a zapravo nisu. To su Strijelci! No nisu oni zato loši i treba ih prihvatiti takvima kakvi jesu, to čak ponekad može biti simpatično. Oni bi željeli biti humoristični, ali im to jednostavno ne ide.

Jarac

Za ljude ovog znaka kažu da su hladni zato što su rođeni u najhladnije doba godine, barem u našim krajevima. Ta hladnoća proširuje se i na njihov smisao za humor - smrznut je i zapravo ga nema. Oni se i ne žele previše zabavljati u životu pa im nekako pristaje to što nisu humoristični.

Djevica

Orijentirani na detalje, ljudi rođeni u ovom znaku previše pažnje pridaju svakoj sitnici da bi imali previše smisla za humor. Nije da to ne žele ili da im nije važno, ali jednostavno nisu humoristični. Njihova pedantna priroda savršena je za neke druge stvari, kao na primjer detektivski posao, ali za šalu nije.

Ovan

Iako nisu toliko tvrdoglavi kao Bikovi, doza tvrdoglavosti je kod ljudi rođenih u znaku Ovna dovoljna da ne shvate šalu. To je pomalo tužno jer su po prirodi rođeni vođe i vole biti glavni. Bilo bi super kada bi mogli češće nasmijati ljude oko sebe, ali to je možda ipak previše za njih, prenosi Your Tango.

