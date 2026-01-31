Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše stila - Bikovi ne štede na odjeći, a Rakovi vole udobnost

Naravno, moda je u oku promatrača, a ukus se može razlikovati od osobe do osobe - ali neki horoskopski znakovi su jednostavno rođeni da budu modni vladari. za druge, recimo samo da moda nije baš njihov prioritet. Evo kako se različiti horoskopski znakovi rangiraju od najmodernijih do potpuno nezainteresiranih..
1. LAV - Definitivno su trendseteri, a ne sljedbenici. Vladani suncem, odjevne kombinacije ovog horoskopskog znaka uvijek su u trendu. Ne boje se biti u središtu pažnje s otkačenim bojama, pretjeranim aranžmanima i odvažnim printovima. Kako bi uživali u svjetlu reflektora, Lavove privlači elegantna i luksuzna odjeća. Jednostavno ne mogu odoljeti šljokicama, finim tkaninama i zamršenim detaljima te će definitivno izdvojiti više kako bi se istaknuli. Svijet je jednostavno Lavova pista. Međutim, nemojte se zavarati njihovim ležernim stilom, jer Lavovi vole uložiti puno truda i planiranja u svoje odjevne kombinacije. Paleta boja njihove garderobe vrti se oko crvene, zlatne ili žute, i u biti, bilo kojih upečatljivih boja koje će privući pozornost na njih i donijeti im pljesak.
2. VAGA - Nije ni čudo da su ikone slavnih poput Kim Kardashian i dizajneri poput Ralpha Laurena i Donne Karan svi Vage. Vladane Venerom, planetom ljepote, imaju uravnotežen stil koji je podjednako ležeran i glamurozan. Također, imaju srast za stvaranjem uravnoteženog izgleda i razumiju kako kombinirati trendovske stilove s klasičnim izgledom, što ih čini jednim od najelegantnijih zbakova. Osim toga, njihovo ulaganje u dugotrajne komade omogućuje im kombiniranje odjeće i stvaranje raznolikosti odjevnih kombinacija, što je izravan prikaz njihove brzog razmišljanja i snalažljivosti. Često ih se viđa u nježnim i romantičnim nijansama ružičaste i plave.
3. BIK - Vole ulagati u sebe, a to se odražava u njihovom besprijekornom modnom ukusu i sklonosti uživanju u visokokvalitetnim stvarima. Nije krivnja znaka kojim vlada Venera što se zbog luksuza i bogatstva stalno osjeća ugodno. Možda je to razlog zašto ovaj znak toliko privlače brendovi ili dizajnerska imena. Kada je riječ o stilu odjevnih kombinacija koje Bik nosi, primijetit ćete dosljednost. Bilo da je odvažan ili boho, Bik se neće previše udaljavati od svog individualnog osjećaja za stil. Iako se čine materijalistima, budući da su zemljani znak, jednako su prizemljeni i znaju da je kvaliteta iznad kvantitete. Zato možete računati na njih da će napustiti brzu modu za sporu modu i potrošiti novac na dizajnersku torbicu ili skupu i dugotrajnu cipelu, a ne na predmete koje ne mogu puno koristiti.
4. VODENJAK - Ako postoji netko tko ima oko za istaknuti komad garderobe, to je Vodenjak. Neobični i ambiciozni trendseteri, čini se kao da mogu postići gotovo sve: jarke neonske boje, decentne pastele i sve između. Možete računati da će ostati vjeran svojoj znatiželjnoj i avanturističkoj osobnosti kada je u pitanju moda. Umjesto da slijede glavne modne trendove kojima Lavovi i Vage dominiraju, Vodenjaci slijede svoj jedinstveni modni ukus. Uopće ih nije briga što je u trendu. Umjesto toga, vidjet ćete ih kako uzdižu jednostavnu odjevnu kombinaciju istaknutim nakitom ili jedinstvenom torbicom. Zapravo, uvijek su u potrazi za nečim što nitko nema.
5. JARAC - Predstavnici znaka poput Kate Middleton i Michelle Obame savršeni su primjeri ultimativne gracioznosti i elegancije. Zamislite odijela krojena po mjeri, elegantne haljine i gotovo sve što će vas učiniti odraslima i kao da imate savršeno sređen život. Ovaj znak kojim vlada Saturn preferira estetiku starog novca. Svojim modnim odabirima, Jarci mogu natjerati svijet da misli da zarađuju milijune čak i ako to nije ni blizu istini. Međutim, ovaj znak kojim vlada Saturn nikada nije blještav ili odjeven u drečave boje. Najvjerojatnije ćete ih vidjeti kako gravitiraju prema laskavim siluetama koje su prilično konzervativne. Vrlo su tradicionalni i preferiraju klasičan ili bezvremenski izgled. Vrijedna obiteljska baština poput ogrlice koja se prenosi generacijama zauzima posebno mjesto u njihovom ormaru, uz provjerene neutralne boje koje mogu kombinirati za gotovo svaku priliku.
6. OVAN - Ovaj vatreni znak ne ustručava se dati smjelu modnu izjavu. I dok je to samo po sebi vrijedno pohvale, postoje neki trendovi koje je bolje ostaviti u ormaru. Dobra vijest je da uvijek možete računati na njih da će samouvjereno nositi svoju odjevnu kombinaciju. Kao prvi znak u astrologiji, oni su definitivno prvi koji eksperimentiraju s različitim tkaninama i teksturama zbog svoje smjelosti. Ipak, ono što sprječava Ovna da se više rangira na modnoj listi jest to što namjerno odlučuju ignorirati mainstream trendove. Više naginju grunge ili edgy estetici koja ističe vatru u njima i pomaže im pokazati njihovu tjeskobu. Ovaj modni rizik često im može donijeti velike pohvale zbog njihove vatrene osobnosti i prirodnog oka za oštre detalje.
7. RIBE - Recimo samo da je njihovo unutarnje dijete oduševljeno kada je riječ o modnim odabirima. Njihove odjevne kombinacije mogu biti šarolike s različitim bojama i uzorcima. Za Ribe je njihova glavna estetika razigran i opušten izgled koji podsjeća na šarene uzorke i živost dječje odjeće. Iz tog razloga, bezbrižne i zabavne Ribe možete pronaći u jarkim bojama, majicama s crtanim motivima i kombinezonima. To izravno odražava njihovu opuštenu osobnost i ukazuje na to da ovaj znak nikada ne shvaća život preozbiljno.Ribe mogu postati izuzetno avanturističke sa svojim odjevnim kombinacijama - i recimo samo da to nije uvijek najmoderniji izgled. Sanjivi znak kojim vlada Neptun nije uvijek u kontaktu sa stvarnošću, a njihova svemirska priroda obično se prenosi u pretjerano jarke odjevne kombinacije. Ipak, divimo se njihovom slobodnom duhu. Možete računati na Ribe da će sve učiniti zabavnijim, uključujući i njihovu garderobu.
8. DJEVICA - Sklone su tradicionalnim odjevnim kombinacijama poput besprijekorne haljine ili strukiranog sakoa. No, za razliku od Jaraca, koji uvijek izgledaju dotjerano u tradicionalnim odjevnim kombinacijama, Djevice nemaju isti osjećaj za modu. Vole izgledati uredno i čisto te preferiraju neutralne komade, ali često im se odjeća čini pomalo dosadnom. Osim toga, strah od rizika sprječava ih u istraživanju različitih modnih stilova. Znak kojim vlada Merkur može biti malo ukočen; međutim, imaju moć bolje se odijevati ako jednostavno dodaju malo hrabrosti svom stilu. Budući da je snažna boja zemljanog znaka smeđa, mogu se držati svojih neutralnih odjevnih predmeta, a istovremeno dodati šarene dodatke poput jarke ogrlice ili cipela kako bi oživjele svoju inače neupadljivu garderobu. Neutralna odjeća s uzorcima ili ukrasima također je odličan način da dodate nešto posebno bez preuzimanja velikog modnog rizika.
9. STRIJELAC - Iako svi vole svjetlucavu disco haljinu, ona može biti previše za svakodnevno nošenje. Međutim, to ne sprječava znak kojim vlada Jupiter da počne kršiti sva pravila konvencionalne mode. Bilo da se radi o neonsko zelenom odijelu ili jarko narančastoj haljini, oni će biti prvi koji će je nositi. Kako biste shvatili modni stil Strijelca, jednostavno morate biti spremni prekršiti pravila. To znači da se ne morate bojati kombinirati smjele uzorke, prepustiti se svemu što je kožno i biti spremni odjenuti odvažno. Iako se vole odijevati što je moguće upadljivije, vole i svoju udobnost. Na primjer, Billie Eilish prihvaća ležerno-šik izgled sa svojim predimenzioniranim neonskim odjevnim kombinacijama. Iako znakovi poput Djevica ili Jaraca ne bi bili uhvaćeni mrtvi u polovici Strijelčevog ormara, ovaj znak je jednostavno previše razigran i zabavan da ne bi pokazivao svoj blještavi ormar.
10. RAK - Ultimativni su kućni tipovi što znači da je udobnost njihov najveći prioritet. Često možete pronaći ćudljive Rakove udobno smještene u trenirci ili pidžami. Osjećaji su također od velike važnosti za ovaj emocionalni vodeni znak. Zato je taj omiljeni džemper koji jedva visi o koncu i dalje neizostavan komad odjeće u njihovom ormaru. Usprkos tome, i dalje postoji nada da će biti moderni. Njihova ljubav prema svemu tradicionalnom može zablistati udobnim kvalitetnim džemperom i odgovarajućim čizmama. Također se mogu odlučiti za udoban komplet odjeće ili svilenu pidžamu kako bi se osjećali kao kod kuće. Ali ako je između štikli i Crocsica, vjerujte da će Rak odabrati udobnost bilo koji dan.
11. BLIZANCI - Pod vlašću Merkura, njihov osjećaj je produžetak osobnosti. Stalno se kreću između ekscentričnosti i funkcionalnosti. Ipak, njihova neodlučnost često dovodi do toga da su rastrgani između dvije različite odjevne kombinacije. Rezultat je neusklađena odjevna kombinacija koja jednostavno nije toliko moderna. Međutim, za Blizance se smatra da su intelektualni, kreativni i maštoviti. I ta jedinstvena osobnost definitivno se odražava u njihovim modnim izborima. Ovaj znak može živjeti od traperica i tenisicaj horo ali mrze ponavljanje odjeće i nikada ne može napraviti kompromis oko "prave" odjevne kombinacije. Vole isprobavati dizajnere u usponu, žive boje i hirovite uzorke. Dodaci su uvijek obavezni za ovaj zračni znak, a budući da se ne mogu odlučiti za jedan, jednostavno će ih uključiti sve. Dakle, čak i kada im se odjevna kombinacija čini neobičnom, pohvaljujemo ih što su uvijek tako avanturistički nastrojeni.
12. ŠKORPION - Posljednji, ali ne i najmanje važan, je neustrašivi Škorpion. Ako postoji jedna stvar koju biste trebali znati o ovom znaku, to je da su žestoko neovisni. To znači da rade što žele kad god im se prohtije. Nosit će poderane traper kratke hlače na formalni događaj ako to znači ostati vjerni sebi. Ovaj znak zaista ne mari za praćenje trendova, pa čak ni za njihovo postavljanje. Njihov nekonvencionalni stil znači da ih se često može smatrati dijelom najmanje moderne skupine. Intenzivni izgledi šminke ili modni dodaci gotovo se uvijek dodaju kako bi se slagali s njihovom odjećom. Također imaju dašak misterije oko sebe koji izvire kroz njihovu tamnu i ekscentričnu odjeću. Srećom, ovaj samouvjereni vatreni znak ne mari za to i odlučuje uvijek ostati vjeran sebi i svom stilu, bez obzira na to što tko misli.
