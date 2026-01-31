Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše stila - Bikovi ne štede na odjeći, a Rakovi vole udobnost

12. ŠKORPION - Posljednji, ali ne i najmanje važan, je neustrašivi Škorpion. Ako postoji jedna stvar koju biste trebali znati o ovom znaku, to je da su žestoko neovisni. To znači da rade što žele kad god im se prohtije. Nosit će poderane traper kratke hlače na formalni događaj ako to znači ostati vjerni sebi. Ovaj znak zaista ne mari za praćenje trendova, pa čak ni za njihovo postavljanje. Njihov nekonvencionalni stil znači da ih se često može smatrati dijelom najmanje moderne skupine. Intenzivni izgledi šminke ili modni dodaci gotovo se uvijek dodaju kako bi se slagali s njihovom odjećom. Također imaju dašak misterije oko sebe koji izvire kroz njihovu tamnu i ekscentričnu odjeću. Srećom, ovaj samouvjereni vatreni znak ne mari za to i odlučuje uvijek ostati vjeran sebi i svom stilu, bez obzira na to što tko misli. | Foto: Fotolia