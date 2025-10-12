Ovi znakovi Zodijaka nemaju empatije: Bezosjećajni su skroz

Empatija je jedna od najvrjednijih ljudskih osobina - sposobnost da osjetimo tuđe emocije, razumijemo što netko proživljava i reagiramo sa suosjećanjem. Ipak, nisu svi znakovi zodijaka jednako nadareni za to
U nastavku provjerite koji znakovi prema drugima nemaju nimalo razumijevanja i misle samo na sebe.
| Foto: Canva
Foto: Canva
| Foto: Canva
12. RIBE - Najempatičniji znak zodijaka. Ribe doslovno upijaju tuđe emocije kao spužva. Imaju duboku sposobnost razumijevanja boli i tuge drugih ljudi, često ih tješe i pokušavaju im pomoći i kad to znači da same pate. Njihova suosjećajnost zna biti i teret jer teško postavljaju granice.
| Foto: Fotolia
11. RAK - Rakov svijet je svijet osjećaja. Oni osjećaju svaku emociju – svoju i tuđu – kao da im prolazi kroz tijelo. Lako se poistovjećuju s drugima, instinktivno znaju kad netko pati i reagiraju zaštitnički. Njihova empatija proizlazi iz duboke potrebe da se svi oko njih osjećaju voljeno i sigurno.
| Foto: Fotolia
10. VAGA - Vage mrze nepravdu i ne žele da se itko osjeća loše. Imaju urođeni osjećaj za ravnotežu i sklad te često razumiju obje strane svake priče. Njihova empatija proizlazi iz želje da svi budu zadovoljni i da se izbjegne konflikt, iako ponekad zbog toga potiskuju vlastite potrebe.
| Foto: Fotolia
9. BIK - Bikovi možda ne pokazuju emocije otvoreno, ali su iznimno topli i pažljivi kad se netko kome vjeruju osjeća loše. Njihova empatija dolazi kroz djela – kuhani obrok, rame za plakanje, praktičnu pomoć. Teško ih je uzdrmati, ali kad vole, brinu iskreno i duboko.
| Foto: Fotolia
8. DJEVICA - Empatiju pokazuju racionalno, ne dramatično. One ne pate s tobom – one odmah traže rješenje. Djevice pažljivo promatraju ljude i intuitivno osjećaju kad nešto nije u redu, ali radije reagiraju djelovanjem nego emocijom. Njihova empatija je tiha, ali vrlo stvarna.
| Foto: Fotolia
7. STRIJELAC - Strijelci imaju veliko srce i optimizam koji često pomaže drugima da izađu iz tame. Međutim, njihova potreba za slobodom zna ih učiniti pomalo emocionalno distanciranima. Vole pomoći, ali ne žele se previše uvući u tuđu dramu.
| Foto: Fotolia
6. LAV - Lavovi su topli i velikodušni, ali često empatiziraju samo s onima do kojih im je zaista stalo. Mogu biti vrlo brižni i zaštitnički nastrojeni, no ponekad im ego stoji na putu da doista čuju tuđe emocije. Njihova empatija ovisi o tome osjećaju li se poštovano i voljeno.
| Foto: Fotolia
5. JARAC - Jarčevi razumiju tuđe emocije, ali ne znaju što bi s njima. Vole pomagati, ali na praktičan i racionalan način. Rijetko pokazuju suosjećanje javno – smatraju da je to znak slabosti. Ipak, iza njihove ozbiljnosti često se krije toplo srce koje ne vole pokazivati.
| Foto: Fotolia
4. BLIZANCI - Blizanci razumiju emocije – dok im je zanimljivo. Imaju intelektualnu empatiju, ali ne uvijek emocionalnu. Znat će što treba reći da te utješe, ali možda neće osjećati to što govore. Često se distanciraju jer im previše emocija brzo dosadi.
| Foto: Fotolia
3. VODENJAK - Vodenjaci suosjećaju s čovječanstvom, ali ne s pojedincima. Njihova empatija je konceptualna – žele svijet učiniti boljim, ali ih pojedinačne drame iscrpljuju. Mogu izgledati hladno jer ne znaju uvijek izraziti toplinu, iako im je namjera iskreno humana.
| Foto: Fotolia
2. OVAN - Ovnovi su iskreni i direktni, ali ne baš empatični. Emocije drugih im često smetaju jer usporavaju akciju. Ne razumiju lako tuđu ranjivost i ne vole “emotivne scene”. Ipak, ako nekog vole, braniti će ga do kraja – njihova empatija je borbena, ne nježna.
| Foto: Fotolia
1. ŠKORPION - Zvuči iznenađujuće, ali Škorpioni su često najmanje empatični – ne zato što ne osjećaju, nego zato što osjećaju prejako. Njihove emocije su intenzivne i usmjerene prema njima samima. Ako im nisi blizak, tvoja ih bol rijetko dira. Kad im se netko zamjeri, empatija nestaje u trenu.
| Foto: Fotolia