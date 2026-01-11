Ovih 10 namirnica pune su mikroplastike - Mnoge od njih konzumiramo svaki dan

HIMALAJSKA RUŽIČASTA SOL Himalajska ružičasta sol uglavnom se kopa u pakistanskoj pokrajini Punjab, ali se proizvodi i u drugim dijelovima svijeta. Skuplja je od obične kuhinjske soli i često se reklamira kao zdravija jer nije industrijski obrađena. Međutim, znanstveni dokazi ne potvrđuju te zdravstvene tvrdnje. Studija iz 2023. godine pokazala je da sadrži znatno više mikroplastike nego obična kuhinjska sol i druge morske soli. Istraživanje je otkrilo da kopnene soli imaju više mikroplastike od morskih. | Foto: Olga Zarytska