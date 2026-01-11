Ovih 10 namirnica pune su mikroplastike - Mnoge od njih konzumiramo svaki dan

Mikroplastika je prisutna u mnogim svakodnevnim namirnicama i redovito ulazi u ljudsku prehranu, uključujući i vegetarijansku. Iako ju je teško potpuno izbjeći, unos se može smanjiti konzumacijom cjelovite hrane i izbjegavanjem pakirane plastike
U nastavku pogledajte 10 namirnica koje sadrže mikroplastiku.
| Foto: Andrzej Rostek
U nastavku pogledajte 10 namirnica koje sadrže mikroplastiku. |
Foto: Andrzej Rostek
U nastavku pogledajte 10 namirnica koje sadrže mikroplastiku.
| Foto: Andrzej Rostek
HIMALAJSKA RUŽIČASTA SOL Himalajska ružičasta sol uglavnom se kopa u pakistanskoj pokrajini Punjab, ali se proizvodi i u drugim dijelovima svijeta. Skuplja je od obične kuhinjske soli i često se reklamira kao zdravija jer nije industrijski obrađena. Međutim, znanstveni dokazi ne potvrđuju te zdravstvene tvrdnje. Studija iz 2023. godine pokazala je da sadrži znatno više mikroplastike nego obična kuhinjska sol i druge morske soli. Istraživanje je otkrilo da kopnene soli imaju više mikroplastike od morskih.
| Foto: Olga Zarytska
RIŽA Riža je osnovna namirnica za više od polovice svjetske populacije, osobito u Aziji i Africi. Iako se uzgaja u udaljenim područjima, mikroplastika ipak dospijeva u rižina polja. Studija Sveučilišta u Queenslandu pokazala je da ljudi unesu 3 do 4 miligrama mikroplastike na svakih 100 grama riže. Instant riža sadrži znatno više mikroplastike po porciji. Temeljitim ispiranjem riže prije kuhanja količina mikroplastike može se smanjiti za oko 40 %.
| Foto: DREAMSTIME
FLAŠIRANA VODA Flaširana voda ima znatno veću vjerojatnost sadržavanja mikroplastike nego voda iz slavine ili filtrirana voda. Industrija flaširane vode 2024. godine vrijedila je 274 milijarde dolara i nastavlja rasti. Znanstvena studija pokazala je da dvije boce flaširane vode u prosjeku sadrže oko 240.000 čestica plastike. Neke od tih čestica toliko su sitne da se ne mogu vidjeti ni pod mikroskopom. Zbog toga flaširana voda više ne djeluje tako čisto kako se često prikazuje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
POHANI ŠKAMPI Škampi su pridneni organizmi koji često unose velike količine mikroplastike i drugih zagađivača. Prema studiji objavljenoj u časopisu Environmental Research, porcija pohanih škampa sadrži oko 300 čestica mikroplastike. Ipak, to ne znači da morski plodovi uvijek sadrže više mikroplastike od mesa poput piletine ili govedine. Znanstvenici upozoravaju da je plastično onečišćenje sveprisutno. Kontaminacija je prisutna i u morskim i u kopnenim izvorima proteina.
| Foto: 123RF
BILJNI NUGGETSI Biljni nuggets često se smatraju zdravijom i održivijom alternativom mesu. Unatoč tome, oni također sadrže značajne količine mikroplastike. Prema studiji Environmental Research, biljni nuggets nalaze se odmah iza pohanih škampa po količini mikroplastike. Jedna porcija sadrži nešto manje od 100 čestica mikroplastike. To pokazuje da biljna prehrana nije u potpunosti zaštićena od ovog problema.
| Foto: 123RF
JABUKE Iako se jabuke smatraju simbolom zdravlja, one ne sprječavaju unos mikroplastike u organizam. Istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da biljke upijaju mikroplastiku kroz korijenje. Te se čestice zatim prenose u plodove, listove i stabljike. Studija Environmental Research utvrdila je da su jabuke najzagađenije voće kada je riječ o mikroplastici. Jedan gram jabuke može sadržavati više od 100.000 čestica mikroplastike.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MRKVA Mrkva je najzagađenije povrće kada je riječ o mikroplastici. To je očekivano jer se radi o jestivom korijenu kroz koji biljka upija onečišćenja iz tla. Prema studiji Environmental Research, mrkva sadrži više od 100.000 čestica mikroplastike po gramu. Te su čestice pritom izuzetno sitne. U usporedbi s mrkvom, salata sadrži manje mikroplastike, ali u većim česticama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
RIBA Mikroplastika je pronađena u svim vrstama proteina, no riba sadrži veće količine nego većina drugih morskih organizama, osim škampa. Studija Environmental Research pokazala je da riblji štapići sadrže manje od 100 čestica mikroplastike po porciji. Time se svrstavaju odmah ispod pilećih nuggetsa po razini kontaminacije. Prema NutritionFacts.org, meso nekih riba može sadržavati stotine čestica mikroplastike na 300 grama. To je zabrinjavajuće s obzirom na preporuke o redovitoj konzumaciji ribe.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ČAJ Konzumacija čaja iz čajnih vrećica može značajno povećati unos mikroplastike. Studija Sveučilišta McGill pokazala je da jedna čajna vrećica tijekom pripreme ispušta 11,6 milijardi mikroplastičnih čestica. Uz to se oslobađa i nekoliko milijardi nanoplastičnih čestica. Dodavanje šećera može dodatno povećati taj broj. Ovi podaci izazivaju zabrinutost zbog svakodnevne konzumacije čaja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ŠEĆER Šećer je još jedan proizvod u kojem je pronađena mikroplastika. Opsežna studija iz 2022. godine pokazala je da šećer predstavlja važan izvor izloženosti ljudi mikroplastici. Mikroplastične čestice pronađene su u svim testiranim komercijalnim markama šećera. Pronađene su i u nepakiranom šećeru bez oznaka. To potvrđuje da je mikroplastika prisutna čak i u osnovnim prehrambenim proizvodima.
| Foto: ilustracija/Canva