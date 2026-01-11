Obavijesti

Galerija

Komentari 3
PLASTIKA ZA VEČERU

Ovih 10 namirnica pune su mikroplastike - Mnoge od njih konzumiramo svaki dan

Mikroplastika je prisutna u mnogim svakodnevnim namirnicama i redovito ulazi u ljudsku prehranu, uključujući i vegetarijansku. Iako ju je teško potpuno izbjeći, unos se može smanjiti konzumacijom cjelovite hrane i izbjegavanjem pakirane plastike
Microplastic in food, Environment and health concept, Person put
U nastavku pogledajte 10 namirnica koje sadrže mikroplastiku. | Foto: Andrzej Rostek
1/12
U nastavku pogledajte 10 namirnica koje sadrže mikroplastiku. | Foto: Andrzej Rostek
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026