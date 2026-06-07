Ovih 12 stvari liječnici uvijek rade kada putuju kako bi smanjili mogućnost bolesti

Postoje načini da smanjite šanse da se s odmora vratite s jakom prehladom, probavnim problemima ili drugim zdravstvenim tegobama. Ima smisla poduzeti dodatne mjere opreza koje ne provodimo svakodnevno kako bi put protekao bez problema.
Liječnici dijele stvari koje inače ne rade, ali primjenjuju kada putuju kako bi izbjegli obolijevanje.
| Foto: Anastasia Nelen
Liječnici dijele stvari koje inače ne rade, ali primjenjuju kada putuju kako bi izbjegli obolijevanje.
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Foto: Anastasia Nelen
Liječnici dijele stvari koje inače ne rade, ali primjenjuju kada putuju kako bi izbjegli obolijevanje.
| Foto: Anastasia Nelen
1. Nosite masku: Iako COVID više nije toliko velik problem kao što je bio, s obzirom na to da je avion skučen prostor s istim cirkulirajućim zrakom, maska će pomoći da ne pokupite viruse. Ovisno o tome kamo idete, važno je i nošenje maske na mjestima s puno ljudi poput aerodroma. Visokokvalitetne maske poput N95 su najbolja opcija za smanjenje prijenosa klica u prepunim zatvorenim prostorima.
| Foto: Anna Bizon
2. Često dezinficirajte ruke: Na putu češće perite ruke i nosite sredstvo za dezinfekciju ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola kako biste spriječili širenje klica. Mnoge zrakoplovne kompanije dijele dezinfekcijske maramice na bazi alkohola prilikom ukrcavanja. Koristite ih za čišćenje sjedala, naslona za glavu, naslona za ruke, stolića i ekrana za zabavu - u osnovi, svega čega se možete dotaknuti dok sjedite u svom sjedalu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Ostanite hidrirani: Ako vas čeka dug let, pokušajte ga započeti dobro hidrirani i izbjegavajte alkohol u avionu. Održavanje zdravog unosa vode bio je prioritet za sve liječnike koji su razgovarali s HuffPostom. Neki su dodali kako na put nose elektrolite u vrećicama ili vitaminsku vodu, što pomaže i u sprječavanju mučnine ili dehidracije tijekom leta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Uzmite podizače imuniteta: Kabina aviona je suha, a mikroorganizmi slobodno cirkuliraju zrakom, pa prije nego što uđete u avion, uzmite nekoliko tableta vitamina C kako biste ojačali svoj imunološki sustav i pomogli tijelu da se bori protiv klica. Drugi savjet je sprej za nos s fiziološkom otopinom koji također može pomoći u borbi protiv klica jer održava nos vlažnim, što pojačava vlastitu aktivnost ispiranja klica iz tijela. Možete čak nanijeti malu količinu vazelina unutar nosnica kako biste stvorili barijeru između vas i klica.
| Foto: Canva
5. Izbjegavajte najveće gužve: Ako je moguće, pokušajte putovati izvan najaktivnijih sati: Birajte sredinu tjedna umjesto vikenda. To može ovisiti o vašem gradu, stoga unaprijed istražite. Izbjegavanje najvećih gužvi i stresa dobar je način za smanjenje potencijalne izloženosti klicama, a putovanje usred dana obično omogućuje cjelonoćni san noć prije ili poslije leta.
| Foto: ELENA RODRIGUEZ
6. Cijenite odmor: Pobrinite se da se dovoljno odmorite prije leta i, ako je moguće, pokušajte spavati tijekom putovanja kada je to prikladno. Kada se vraćate kući, dajte si malo vremena da se ponovno prilagodite svom dnevnom rasporedu i okruženju. Pokušajte se ne vratiti kući u ponoć, a zatim sljedeći dan morati odmah na posao. Dajte si nekoliko sati ili, ako je moguće, barem cijeli dan za oporavak, pranje rublja, kupnju namirnica ili druge potrebne poslove i dobro se odmorite. Umor može oslabiti vaš imunološki sustav, kao i smanjiti vašu izdržljivost i negativno utjecati na vaše raspoloženje.
| Foto: lev dolgachov
7. Ne pretrpavajte raspored: Baš kao što biste trebali dati prioritet odmoru kako biste pomogli svom imunološkom sustavu, trebali biste pokušati smanjiti stres gdje je to moguće. Nemojte pretjerivati s rasporedom putovanja kako biste imali vremena za uživanje i dodali malo fleksibilnosti. Stres može uzrokovati bolest, posebno u novom okruženju.
| Foto: 123RF
8. Uravnotežena prehrana: Jedite uravnoteženo prije putovanja kako biste pripremili svoje tijelo i imunološki sustav za borbu protiv svega s čime dođe u kontakt, kao i na dan putovanja. Većina ljudi ne jede zdravo tijekom odmora, ali pokušavaju uključiti voće i povrće u sve obroke kako bi svoj imunitet održali na najvišoj razini. Uvijek nosite zdrave grickalice i bocu s vodom, obzirom da tijekom putovanja nećete uvijek imati vremena jesti.
| Foto: Dreamstime
9. Istražite putna cjepiva: Mnogi liječnici kažu kako ažuriraju cjepiva protiv gripe i COVID-a prije puta jer čak i blagi slučajevi zaraze mogu uništiti putovanje. Također, za međunarodna putovanja postoje dodatna cjepiva koja se mogu preporučiti ili zahtijevati, ili čak profilaksa protiv malarije za neka područja. Provjerite zemlju u koje idete prije puta. Nije loše ponijeti lijekove protiv proljeva ako znate da je to čest problem i izbjegavajte piti vodu iz slavine, kao i sirovu i nedovoljno kuhanu hranu.
| Foto: Leonhard Foeger
10. Zaštita od sunca: Nanosite kremu za sunčanje svakodnevno. Kod kuće ili na odmoru, trebali biste svakodnevno nanositi (i ponovno nanositi) kremu sa SPF-om od najmanje 30. Ovo je posebno važno ako ćete provoditi puno vremena vani tijekom putovanja. Opekline od sunca i bolesti povezane s vrućinom neki su od najlakše spriječivih uzroka uništenog odmora. Spakirajte i veliki šešir.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. Kupite sredstva protiv insekata: Ako je riječ o kampiranju ili putujete u tropska područja, obavezno ponesite sredstvo protiv insekata. Komarci, krpelji i drugi kukci koji grizu mogu prenijeti mnoge infekcije. Nije uvijek lako pronaći ove stvari u hodu, pa će priprema unaprijed eliminirati mogućnost da vas nešto zatekne nespremne.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. Spakirajte lijekove: Ponesite lijekove bez recepta u slučaju da se počnete osjećati loše. Paracetamol ii ibuprofen protiv bolova ili vrućice, antihistaminik i nešto protiv mučnine i za želučane tegobe. Spakirajte također osnovnu prvu pomoć koja uključuje flastere, antibiotske kreme i slično.
| Foto: Canva