Ovih 12 stvari liječnici uvijek rade kada putuju kako bi smanjili mogućnost bolesti

6. Cijenite odmor: Pobrinite se da se dovoljno odmorite prije leta i, ako je moguće, pokušajte spavati tijekom putovanja kada je to prikladno. Kada se vraćate kući, dajte si malo vremena da se ponovno prilagodite svom dnevnom rasporedu i okruženju. Pokušajte se ne vratiti kući u ponoć, a zatim sljedeći dan morati odmah na posao. Dajte si nekoliko sati ili, ako je moguće, barem cijeli dan za oporavak, pranje rublja, kupnju namirnica ili druge potrebne poslove i dobro se odmorite. Umor može oslabiti vaš imunološki sustav, kao i smanjiti vašu izdržljivost i negativno utjecati na vaše raspoloženje. | Foto: lev dolgachov