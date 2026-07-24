Ovih 5 društvenih igara potiče razvoj mozga i inteligencije

Igranje društvenih igara često povezujemo s opuštenim druženjem uz obitelj ili prijatelje, no iza šarenih ploča, karata i figurica krije se puno više. One su svojevrsni trening za mozak - potiču razmišljanje, koncentraciju, pamćenje i sposobnost rješavanja problema.

U vremenu kada sate provodimo uz ekrane, povratak klasičnim igrama može biti pravo osvježenje. Iako nijedna društvena igra neće preko noći povećati nečiji kvocijent inteligencije, redovito igranje mentalnih izazova može pomoći u održavanju mozga aktivnim i fleksibilnim.

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Mozak radi punom parom dok planiramo sljedeći potez

Svaki put kada pokušavamo predvidjeti protivnikov potez, biramo najbolju strategiju ili tražimo rješenje problema, aktiviramo važne kognitivne sposobnosti.

Društvene igre potiču razvoj izvršnih funkcija mozga - sposobnosti planiranja, donošenja odluka, kontrole impulsa i prilagodbe novim situacijama. Učenje novih pravila i strategija također potiče neuroplastičnost, odnosno sposobnost mozga da stvara nove veze.

Zato neke igre nisu samo način kraćenja vremena, nego pravi mali mentalni izazov.

Pet društvenih igara koje su pravi trening za mozak

1. Catan

Cilj igre je da igrači grade naselja, ceste i gradove te skupljaju bodove kako bi prvi stigli do pobjede.

Što razvija: Planiranje, upravljanje resursima, pregovaranje i donošenje odluka. Catan igrače tjera da razmišljaju nekoliko poteza unaprijed, ali i da se prilagode jer se situacija na ploči stalno mijenja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Šah

Cilj igre je matirati protivničkog kralja i dovesti ga u situaciju iz koje nema izlaza.

Što razvija. Šah je klasik među mentalnim igrama s razlogom. Potiče strateško razmišljanje, koncentraciju, strpljenje i sposobnost predviđanja posljedica vlastitih odluka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Pandemic

Cilj igre je da igrači zajedno pokušavaju zaustaviti širenje opasnih bolesti i pronaći lijek prije nego što situacija izmakne kontroli.

Što razvija: Za razliku od mnogih igara u kojima se natječemo jedni protiv drugih, Pandemic uči suradnji. Razvija komunikaciju, timski rad i zajedničko rješavanje problema pod pritiskom.

4. Scrabble

Cilj igre je sastavljanjem riječi na ploči osvojiti više bodova od protivnika.

Što razvija: Ova igra nije samo za ljubitelje riječi. Pomaže u proširivanju vokabulara, razvija jezične sposobnosti, pravopis i brzo razmišljanje.

5. Cluedo

Cilj igreje otkriti tko je počinio zločin, kojim oružjem i u kojoj prostoriji.

Što razvija: Cluedo je odličan trening za logiku. Igrači moraju povezivati informacije, izbacivati pogrešne mogućnosti i donositi zaključke na temelju dostupnih podataka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djeca kroz igru razvijaju vještine za cijeli život

Društvene igre posebno su korisne za djecu jer učenje pretvaraju u zabavu. Kroz igru mališani razvijaju koncentraciju, strpljenje, matematičko razmišljanje i sposobnost prihvaćanja poraza.

Jednostavne igre poput Zmija i ljestvi uče ih da se nose s neočekivanim situacijama, dok igre poput Clue Junior potiču logiku i zaključivanje. Za razvoj matematičkih sposobnosti mogu pomoći igre poput Unoa ili Prime Climba, koje djecu kroz zabavu upoznaju s brojevima i strategijom.

Taj pristup učenju kroz igru sve je popularniji i poznat je kao "gameschooling" – metoda u kojoj djeca znanje usvajaju kroz iskustvo, istraživanje i zabavu. Jer ponekad se najbolji trening za mozak ne nalazi u udžbeniku, nego u kutiji društvene igre.