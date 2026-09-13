Ovih 5 vrsta povrća vrijedi jesti češće za zdravlje očiju

Posebno su važni vitamin A, vitamin C i drugi biljni spojevi koji se prirodno nalaze u povrću. Redovita i raznolika prehrana zato može biti jedan od jednostavnijih načina da dugoročno podržimo zdravlje očiju. Neke vrlo obične namirnice koje mnogi već imaju u kuhinji pritom se izdvajaju svojim nutritivnim sastavom.

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Pokretanje videa... 00:44 Poboljšajte vid vježbom | Video: 24sata/pixsell

Mrkva

Nije slučajno što upravo mrkvu najčešće povezujemo s dobrim vidom. Bogata je beta-karotenom koji tijelo pretvara u vitamin A, važan za normalno funkcioniranje mrežnice i sposobnost gledanja pri slabijem osvjetljenju. Manjak vitamina A može dovesti do problema s noćnim vidom, a u težim slučajevima i do ozbiljnijih očnih tegoba.

Mrkvu možete jesti sirovu, kuhanu ili pečenu, a budući da se vitamin A bolje apsorbira uz masnoće, dobro ju je kombinirati s malo maslinova ulja ili drugim izvorom zdravih masti.

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Batat

Još jedna narančasta namirnica puna beta-karotena je batat. Upravo mu taj biljni pigment daje karakterističnu boju, a organizam ga pretvara u vitamin A. Taj je vitamin važan za površinu oka, mrežnicu i normalan vid u mraku.

Batat sadrži i vitamin C te druge antioksidanse. Može se peći, kuhati, pretvoriti u pire ili dodati juhama i varivima, pa ga je vrlo lako ubaciti u jelovnik.

Foto: Taras Grebinets

Cikla

Cikla možda nije prva namirnica koja vam padne na pamet kada govorimo o očima, ali vrijedna je zbog svojih biljnih spojeva i prirodnih nitrata. Nitrati se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid, spoj koji sudjeluje u širenju krvnih žila i boljoj cirkulaciji.

Osim toga, cikla sadrži antioksidanse koji pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa. To ne znači da će cikla sama poboljšati vid, ali kao dio raznolike prehrane može pridonijeti unosu hranjivih tvari važnih za cjelokupno zdravlje.

Korijen celera

Pomalo neugledan izvana, korijen celera krije poprilično zanimljiv nutritivni sastav. Sadrži vlakna, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, kalij i druge minerale, a sadrži i antioksidativne biljne spojeve.

Za oči je posebno zanimljiv vitamin C. Riječ je o antioksidansu koji pomaže štititi stanice od djelovanja slobodnih radikala, a prehrana bogata vitaminom C dio je preporuka za održavanje zdravlja očiju.

Korijen celera može se naribati sirov u salatu, dodati juhama i varivima ili ispeći poput krumpira.

Luk

Luk je jedna od najčešće korištenih namirnica u kuhinji, a osim okusa pruža i različite biljne spojeve. Među njima je kvercetin, flavonoid s antioksidativnim svojstvima. Antioksidansi pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog oštećenja, procesa koji je povezan i sa starenjem organizma.

Ipak, nijedna od ovih namirnica nije čudotvoran lijek za slab vid niti može sama spriječiti očne bolesti. Za zdravlje očiju važna je raznolika prehrana koja uključuje i zeleno lisnato povrće, jaja, ribu, orašaste plodove i druge izvore vitamina, minerala, luteina, zeaksantina i omega-3 masnih kiselina.