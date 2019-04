Ovih 6 horoskopskih znakova se najbolje ljube: Ovan, Lav...

Ovan

Oni se dobro ljube jer to istinski žele i uživaju u tome. Kada ljube, rade to svim srcem. Osim toga, ako vide da partner ili partnerica uživaju u tim poljupcima, potrude se raditi to još bolje. Za Ovnove je ljubljenje nešto što im je vrlo prirođeno.

Bik

Ovo je vrlo strastveni znak horoskopa koji ljubljenje doživljava kao umjetnost, a jednako je i s vođenjem ljubavi - pravi je virtuoz. Poljupci ljudi rođenih u ovom znaku su u isto vrijeme vrlo prirodni, strastveni, nježni...

Rak

Zavodljivoj prirodi Rakova teško je odoljeti, a posebno njihovim poljupcima. Vrlo su nježni dok se ljube, a iz tih poljubaca izvire čista ljubav.

Foto: themoviedb.org

Lav

Lavovi su vrlo strastveni, a kada se u nekoga istinski zaljube, daju sve od sebe da mu ugode. Oni se fantastično ljube, a neki ih nazivaju i najboljim ljubavnicima zodijaka.

Škorpion

Ljudi rođeni u ovom znaku ljube se jer se to od njih očekuje, ali ta činjenica ne umanjuje kvalitetu njihovih poljubaca. Vrlo su strastveni i seksepilni, a to se osjeti i u njihovim poljupcima - ostavljaju bez daha.

Strijelac

Strijelci imaju vrlo slobodan duh i ne mare što neko misli o njihovim poljupcima, i upravo u tome je njihova čarolija. Ljube se drugačije od drugih, ne pokušavaju impresionirati već istinski uživaju dok se ljube, prenosi Your Tango.