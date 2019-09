Ovih 6 znakova otkrit će ti da taj dečko nije baš zainteresiran

Ako te ne zove, to sigurno nije zato što je završio u bolnici u komi. To je zato jer mu se ne sviđaš ili mu se ne sviđaš dovoljno da bi te nazvao. Morate biti svjesni da, iako vi možda uživate u ljubavi, vaš novi partner se može osjećati potpuno drugačije.

Iz tog razloga važno je znati na koje signale trebate paziti i kada se treba povući iz veze. Ako se vaš partner počne ponašati slično kao u dolje navedenim primjerima vrlo je vjerojatno da nije zainteresiran za vas isto koliko i vi za njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Često priča o svojoj bivšoj

Sasvim je u rede bivšu povremeno spomenuti u neutralnim okvirima života, primjerice, 'Moja bivša čuva djecu ovaj tjedan'. Ali neprestani razgovori o prethodnim vezama su neukusni, a mogu značiti i da u njegovoj glavi postoje neka neriješena pitanja, bilo da su to bijes, ogorčenost ili sumnja. Ovo pravilo vrijedi i za vas. Nemojte spominjati vaš prijašnji ljubavni život i njegov sadržaj, uključujući i imena kućnih ljubimaca, ograničavajuće mjere, a pogotovo seksualne vještine.

Foto: Dreamstime

Psihoterapeut za veze, Jamie Turndorf sugerira da ako on već spomene bivšu i to vas muči, učinkovit način za rješavanje tog problema je da ga pitate kako se osjeća kad priča o bivšoj, je li povrijeđen ili ljut. Ako se taj problem nastavi, imajte na umu da to ne morate trpjeti.

Na početku veze svaka bi strana u idealnom slučaju trebala biti "čista", umjesto da svoju 'prtljagu' izlažu poput počasne značke.

2. Kaže da nije spreman za vezu

Jako puno žena odbacuje ovu izjavu i nastavlja progoniti muškarce koji nisu dostupni. Njihovi partneri im otvoreno kažu da se ne žele vezati, ali one razmišljaju na taj način da mu udovolje čim više kako bi on 'jednom kada shvati koliko je ona zapravo sjajna, započeo vezu'.

Foto: Dreamstime

Ako i vi tako razmišljate, nađite nekoga tko će vas vratiti u stvarnost. Istina je da on ne želi vezu, pa čak i s nekim dražesnim i divnim poput vas. I ne biste trebali gubiti vrijeme pokušavajući ga uvjeriti u suprotno, jer je njegov um već odlučio.

3. Želi odmah stupiti u vezu

Odbijanje veze nije dobra stvar, ali nije dobro ni to ako on želi ući u vezu odmah istog trena. Ako vam muškarac kaže da vas voli ili želi započeti vezu s vama nedugo nakon prvog sastanka, nešto se događa. (Osim, ako i vi, naravno to želite.)

Foto: Dreamstime

Odnosi mogu uspjeti samo ako postoji temelj na kojemu se on može graditi, poput zajedničkih interesa i iskustava. Samo zato što oboje naručite ćevape ne čini vas kompatibilnima za vječnost.

Slično tome, stručnjakinja za veze i autorica Lynn Harris savjetuje kako se suzdržati kod preuranjenog 'volim te': 'Prvi put kada osjetite da bi to mogli reći, brojite do 10, idite kući i reci to svojoj mački. Ne želite zamijeniti ljubav za stvarno romantičnu večer ili sjajnu noć u krevetu'.

4. Još vas nije pitao da izađete na spoj

Neki ljudi se mjesecima i mjesecima znaju dopisivati ili pričati prije bilo kojeg pokušaja fizičkog kontakta. Ako tražite flert ili virtualnu vezu, slanje poruka je u redu. Ali ako želite nešto više, onda treba napraviti pomak i u stvarnom životu. Ako ste u situaciji gdje više ne želite čekati, prestanite čekati. Ne biste trebali nekoga prisiljavati da vas pita da izađete.

5. Ne dopušta vam da se približite njegovom telefonu

U nekim vezama su telefoni privatno vlasništvo, zaključani i zaštićeni kao da je riječ o premijeru. Ako vaš partner ima problema s tim da vam omogući da vidite njegov telefon, velike su šanse da on nešto skriva. Ne kažemo da parovi trebaju dijeliti lozinke ili odgovarati jedan drugome na telefone, ali nikad se ne biste trebali osjećati kao da skriva nešto važno od vas.

Foto: Dreamstime

Ako se zbog nečega osjećate čudno, recite mu. Možda ima odličan izgovor, poput toga da radi kao špijun ili bježi od mafije. I to je bolje nego kasnije naći gole slike njegove bivše.

6. Nemate 'leptiriće u trbuhu'

On možda ima sjajnu karijeru, dobro srce i izdefinirano tijelo, ali ako vam u srcu nije toplo, to nije to. Kemija nije trenutna, ponekad se može dogoditi postupno. Ali, ako nakon određenog vremena shvatite da još uvijek nedostaje ta iskra, najbolje bi bilo da mu to i kažete. U tom slučaju, budite nježni i ljubazni, piše Psychology Today.

