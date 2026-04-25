Ovih 8 znakova mnogi pripisuju drugim bolestima, a problem zapravo leži u vašem srcu

Srčane bolesti mogu se razvijati postupno i često daju rane znakove koje je važno prepoznati na vrijeme. Iako se simptomi mogu razlikovati od osobe do osobe, njihovo rano uočavanje može značajno smanjiti rizik od ozbiljnih komplikacija
U nastavku pogledajte 8 simptoma koji ukazuju na probleme sa vašim srcem.
BOL ILI NELAGODA U PRSIMA (ANGINA) Bol u prsima je jedan od najčešćih ranih znakova problema sa srcem. Može se osjećati kao pritisak, stezanje ili težina u sredini prsa. Ponekad se bol ne opisuje kao jaka, nego kao neugodan osjećaj koji dolazi i odlazi. Često se javlja tijekom fizičkog napora ili stresa, kada srce treba više kisika. Ovaj simptom može biti znak smanjenog protoka krvi prema srcu.
KRATKOĆA DAHA Kratkoća daha znači da osoba ima osjećaj da ne može dovoljno udahnuti zraka. Može se pojaviti tijekom aktivnosti, ali i u mirovanju kod ozbiljnijih stanja. Nastaje kada srce ne pumpa krv dovoljno učinkovito pa tijelo ne dobiva dovoljno kisika. Ljudi to često primijete pri penjanju uz stepenice ili hodanju. Ovaj simptom može ukazivati na srčano zatajenje ili druge srčane probleme.
PALPITACIJE (NEPRAVILAN ILI UBRZAN RAD SRCA) Palpitacije su osjećaj da srce lupa, preskače ili radi prebrzo. Osoba može imati dojam da joj srce “treperi” u prsima. Ovaj simptom se javlja kod poremećaja srčanog ritma. Ponekad je bezopasan, ali može ukazivati na aritmije. Ako se ponavlja, treba ga medicinski provjeriti.
VRTOGLAVICA ILI NESVJESTICA Vrtoglavica se javlja kada mozak ne dobiva dovoljno krvi i kisika. Osoba se može osjećati nestabilno ili kao da će se onesvijestiti. U težim slučajevima može doći i do gubitka svijesti. Ovo može biti znak problema sa srčanim ritmom ili slabog rada srca. Simptom se često javlja iznenada i bez jasnog razloga.
UMOR Umor kod srčanih bolesti nije običan umor nakon napora. Radi se o stalnom osjećaju iscrpljenosti bez jasnog razloga. Nastaje jer srce ne opskrbljuje tijelo dovoljno kisikom i hranjivim tvarima. Osoba se može brzo umarati čak i pri laganim aktivnostima. Ovo je čest, ali često zanemaren rani znak srčanih problema.
OSJEĆAJ SLABOSTI ILI OPĆE LOŠE STANJE Neki ljudi osjećaju opću slabost ili “nešto nije u redu” u tijelu. Može biti praćeno znojenjem ili osjećajem nelagode. Ovo nije specifičan simptom, ali se često javlja uz druge znakove. Može ukazivati na to da srce ne funkcionira pravilno. Takvo stanje ne treba ignorirati, posebno ako se ponavlja.
ZNOJENJE Neobično ili hladno znojenje može biti znak srčanog problema. Često se javlja bez fizičkog napora. Može pratiti bol u prsima ili druge simptome. Tijelo reagira na stres kada srce ne dobiva dovoljno kisika. Ovo može biti važan znak upozorenja.
ANKSIOZNOST ILI OSJEĆAJ TJESKOBE Neki ljudi osjećaju iznenadnu tjeskobu ili strah bez jasnog razloga. To može biti reakcija tijela na srčani stres. Često se javlja zajedno s palpitacijama ili bolovima u prsima. Ljudi to ponekad pogrešno povežu s napadom panike. Ipak, može biti povezan sa srčanim problemima i treba ga ozbiljno shvatiti.
