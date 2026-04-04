Ovih osam skrivenih mjesta narušavaju čistoću vašeg doma i ako mislite da ste dobro očistili

1. Dno košare za rublje: Fokus je obično na pražnjenju prljave odjeće, ali Crombie upozorava da i taj kućanski predmet treba očistiti. Košara za rublje stalno je puna nošene odjeće, vlažnih ručnika i sportske opreme, no dno se rijetko čisti. S vremenom se na njemu mogu nakupljati dlačice, prašina i bakterije od prljavog rublja. Potpuno ispraznite košaru, a zatim obrišite unutrašnjost antibakterijskim sprejem ili toplom vodom sa sapunom i ostavite da se potpuno osuši prije ponovnog punjenja. Platnene vrećice za rublje stavite u perilicu. Ako uočite tragove plijesni, prije pranja ih tretirajte bijelim octom kako bi svježe oprana odjeća doista bila svježa. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA