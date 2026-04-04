Ovih osam skrivenih mjesta narušavaju čistoću vašeg doma i ako mislite da ste dobro očistili

Proljeće je napokon stiglo, što uz toplije dane većini znači i vrijeme za proljetno čišćenje. A prema riječima 'Kraljice čistoće' Lynsey Crombie, koju na Instagramu ima 386.000 pratitelje, postoji nekoliko slijepih točaka na koje ljudi često zaboravljaju, unatoč tome što su ključne za davanje dodatnog sjaja domu.
U razgovoru za Daily Mail stručnjakinja za dom rekla je kako se većina nas usredotočuje na očite poslove, brisanje površina, usisavanje i raščišćavanje ormara, ali postoji mnogo skrivenih mjesta koja tiho skupljaju prašinu i prljavštinu koje smo skloni previdjeti.
1. Dno košare za rublje: Fokus je obično na pražnjenju prljave odjeće, ali Crombie upozorava da i taj kućanski predmet treba očistiti. Košara za rublje stalno je puna nošene odjeće, vlažnih ručnika i sportske opreme, no dno se rijetko čisti. S vremenom se na njemu mogu nakupljati dlačice, prašina i bakterije od prljavog rublja. Potpuno ispraznite košaru, a zatim obrišite unutrašnjost antibakterijskim sprejem ili toplom vodom sa sapunom i ostavite da se potpuno osuši prije ponovnog punjenja. Platnene vrećice za rublje stavite u perilicu. Ako uočite tragove plijesni, prije pranja ih tretirajte bijelim octom kako bi svježe oprana odjeća doista bila svježa.
2. Iza i ispod namještaja: Možda se čini očitim, ali ljudi često zaborave ribati iza i ispod velikog namještaja. Jedna od najvećih slijepih točaka u većini domova je iza sofa, ormara i kreveta. Prašina, mrvice i dlake kućnih ljubimaca ovdje se brzo skupljaju i mogu utjecati na kvalitetu zraka u prostoriji, a da toga nismo ni svjesni. Idealno bi bilo pomaknuti namještaj nekoliko puta godišnje i dobro usisati to područje. Ako nemate puno vremena, jednostavno korištenje uskog nastavka usisavača ili krpe za prašinu s ravnom glavom može podići iznenađujuću količinu skrivene prljavštine.
3. Oko dna WC školjke: Većina ljudi čisti WC školjku i dasku, ali zaboravljaju na dno i pod oko nje. Ovo mjesto može zbog prskanja skupljati prašinu i bakterije, a da to ne primijetimo. Brzo brisanje oko dna WC školjke i okolnog poda antibakterijskim sredstvom za čišćenje odmah čini kupaonicu čišćom i higijenskijom.
4. Ispod kreveta: Kada je riječ o spavaćoj sobi, važno je pogledati ispod kreveta. Taj prostor je još jedan magnet za prašinu koji je lako ignorirati. Prašina, dlačice i zaboravljeni predmeti brzo se nakupljaju, posebno ako se prostor koristi za pohranu. Mnogi ipak počiste samo prednji, vidljivi dio. Dugačka krpa za prašinu ili nastavak za usisavanje olakšavaju ovaj posao. Čišćenje prostora također poboljšava protok zraka u prostoriji i pomaže u smanjenju alergena, što je posebno korisno ako ste osjetljivi na prašinu.
5. Stražnja strana hladnjaka: Čišćenje hladnjaka često uključuje brzo brisanje polica, ali Crombie je objasnila da je stražnja strana jednako važna. Rijetko se provjerava, ali može skupiti iznenađujuću količinu prašine oko zavojnica i ventilacijskih otvora. Ovo nakupljanje može utjecati na učinkovitost rada uređaja. Pažljivo izvucite hladnjak, a zatim usisajte ili obrišite stražnju stranu. To ne samo da uklanja skrivenu prašinu, već može i pomoći hladnjaku da radi učinkovitije.
6. Žarulje i rasvjetna tijela: S vremenom skupljaju prašinu, što može prigušiti svjetlinu prostorije. Brzo brisanje suhom krpom od mikrovlakana. Samo se uvjerite da je svjetlo isključeno i potpuno hladno prije čišćenja.“
7. Vrata i ručke kuhinjskih ormarića: Stručnjakinja kaže kako su ključni prilikom čišćenja kuhinje. Obično se usredotočujemo na radne ploče i sudoper, ali vrata i ručke ormarića svakodnevno skupljaju masnoću od kuhanja i ruku. Topla krpa s malo tekućine za pranje posuđa brzo uklanja naslage i ostavlja kuhinju primjetno svježijom. Dok to radite, izvucite i ispraznite ladicu za pribor te i to očistite.
8. Gornje plohe uređaja: Pozabavite se područjima koja su vam izvan vidokruga. Vrhovi hladnjaka, mikrovalnih pećnica i kuhinjskih ormarića klasična su područja 'daleko od očiju, daleko od srca'. S vremenom se ovdje talože masnoća, prašina i ostaci kuhanja. Tijekom proljetnog čišćenja, brisanje krpom za odmašćivanje uklanja višemjesečne naslage u sekundi i sprječava da se prljavština vrati na druge površine.
