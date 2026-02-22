Ovih sedam mitova o aspirinu još nije izumrlo, uzimajte ga s velikim oprezom

MIT 2 Aspirin može spriječiti probleme sa srcem: To vrijedi samo za neke ljude. Starija istraživanja su nekoć sugerirala da je dnevni aspirin za bebe dobar za zdravlje srca, ali kasnije studije su pokazale da je terapija aspirinom povezana s većim rizikom od krvarenja i raka nego što se isprva znalo. Zato moderna znanost o aspirinu ukazuje na pažljivu analizu kompromisa štete i koristi koju je najbolje provesti kod vašeg liječnika. Ako ste imali srčani ili moždani udar, vaš liječnik će uzeti u obzir sve vaše zdravstvene podatke prilikom odlučivanja hoće li propisati aspirin kako bi se osiguralo da koristi nadmašuju rizike. | Foto: 123RF