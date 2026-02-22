Ovih sedam mitova o aspirinu još nije izumrlo, uzimajte ga s velikim oprezom

Liječnici su prije nekoliko godina prestali preporučivati rutinsku dnevnu uzimanje aspirina za većinu ljudi, ali mnogi ga i dalje uzimaju unatoč dokazima da ne povećava zdravi životni vijek većine starijih osoba i može nositi dugoročne rizike poput krvarenja i raka. Jedan od problema je i što se može kupiti bez recepta.
Unatoč sve većem broju dokaza i ažuriranim smjernicama, zbunjenost i zastarjela uvjerenja o aspirinu i dalje postoje.
| Foto: DREAMSTIME
|
MIT 1 Aspirin dnevno će me dulje održati zdravim: To nije istina za većinu starijih osoba koje nikada nisu imale srčani ili moždani udar. Značajna studija o aspirinu iz 2018., otkrila je da dnevna niska doza aspirina nije produžila zdravi životni vijek (definiran kao izbjegavanje tjelesnog invaliditeta, pojave demencije ili smrti) kod zdravih osoba u dobi iznad 70 godina. Naknadna studija koja je nastavila pratiti te osobe još nekoliko godina i objavljena je u rujnu došla je do istog zaključka: Aspirin ne pomaže ljudima da žive dulje ili zdravije, čak ni godinama nakon završetka izvornog ispitivanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MIT 2 Aspirin može spriječiti probleme sa srcem: To vrijedi samo za neke ljude. Starija istraživanja su nekoć sugerirala da je dnevni aspirin za bebe dobar za zdravlje srca, ali kasnije studije su pokazale da je terapija aspirinom povezana s većim rizikom od krvarenja i raka nego što se isprva znalo. Zato moderna znanost o aspirinu ukazuje na pažljivu analizu kompromisa štete i koristi koju je najbolje provesti kod vašeg liječnika. Ako ste imali srčani ili moždani udar, vaš liječnik će uzeti u obzir sve vaše zdravstvene podatke prilikom odlučivanja hoće li propisati aspirin kako bi se osiguralo da koristi nadmašuju rizike.
| Foto: 123RF
MIT 3 Ako se izdaje bez recepta i u niskoj dozi, aspirin je bezopasan: Samo zato što je dostupan ne znači da je bez rizika. Izvorna studija iz 2018. pokazala je 38% povećan rizik od krvarenja kod zdravih starijih osoba koje su uzimale preventivni aspirin pet godina. Uzimajte aspirin svakodnevno samo ako vam ga je propisao liječnik, rekao je Lloyd-Jones, bivši predsjednik AHA-e i voditelj odjela za preventivnu medicinu na Medicinskom fakultetu Chobanian & Avedisian Sveučilišta u Bostonu u Massachusettsu.
| Foto: 24sata
MIT 4 Rijeđa krv je uvijek bolja pa su veće doze učinkovitije: Više nije bolje, kažu liječnici. Studije su pokazale da je aspirin u niskim dozama – 81 miligram dnevno – jednako učinkovit kao i aspirin u visokim dozama u sprječavanju vrsta krvnih ugrušaka koji mogu uzrokovati većinu srčanih i moždanih udara. Uzimanje većih doza – poput 325 miligrama dnevno – povećava rizik od krvarenja bez dodatne koristi ili zaštite.
| Foto: garrykillian
MIT 5 Uzimam aspirin i nemam problema s krvarenjem, tako da je siguran: Samo zato što do sada niste krvarili ne znači da je siguran. Aspirin povećava rizik od krvarenja, a taj rizik pada nakon što ga prestanete uzimati, prema analizi objavljenoj u studenom 2025.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MIT 6 Aspirin sprječava rak: Veza aspirina s rizikom od raka nije u potpunosti shvaćena i posebno je zabrinjavajuća kod starijih osoba. Iako su studije otkrile da neki ljudi koji redovito uzimaju aspirin imaju manji rizik od određenih vrsta raka, poput kolorektalnog karcinoma, nalazi su nijansirani. Druga analiza dugotrajnog ispitivanja pokazala je da starije osobe koje su uzimale aspirin kako bi spriječile prvi srčani ili moždani udar imaju povećan rizik od razvoja raka, a posebno od dijagnoze u 3. stadiju ili kasnije. Nalazi sugeriraju da kod starijih osoba aspirin može ubrzati napredovanje raka i stoga sugeriraju oprez s njegovom upotrebom u ovoj dobnoj skupini.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MT 7 Ako netko drugi uzima dodatni aspirin, mogu i ja: Osobni izbor nije medicinski savjet. Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite može izračunati vaš rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema, na što uvelike utječu vaša obiteljska anamneza i dob. Personalizirana procjena rizika i plan prevencije najbolji su put naprijed, a budući da je dob tako važan čimbenik, godišnji posjeti vašem liječniku primarne zdravstvene zaštite sve su važniji kako starite.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA