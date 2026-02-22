Obavijesti

ISTINA O ASPIRINU

Ovih sedam mitova o aspirinu još nije izumrlo, uzimajte ga s velikim oprezom

Liječnici su prije nekoliko godina prestali preporučivati ​​rutinsku dnevnu uzimanje aspirina za većinu ljudi, ali mnogi ga i dalje uzimaju unatoč dokazima da ne povećava zdravi životni vijek većine starijih osoba i može nositi dugoročne rizike poput krvarenja i raka. Jedan od problema je i što se može kupiti bez recepta.
Unatoč sve većem broju dokaza i ažuriranim smjernicama, zbunjenost i zastarjela uvjerenja o aspirinu i dalje postoje. | Foto: DREAMSTIME
