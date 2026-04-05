Ovih sedam simptoma upozorenje su da vaša prehrana nije na pravom putu

Pronalaženje odgovarajuće prehrane nije uvijek lako. A za starije osobe to je posebno istinito. Možda niste više toliko aktivni, pa vam je možda potrebno manje kalorija. Ipak, istraživanja pokazuju da starijim osobama može biti potrebno više određenih ključnih hranjivih tvari, poput vitamina B skupine i kalcija.
Nažalost, nedostaci hranjivih tvari i pothranjenost mogu trajati dugo vremena prije nego što se pojave u fizičkim znakovima ili simptomima. Ipak, postoji nekoliko pokazatelja na koje možete obratiti pozornost.
1. Neobjašnjiv umor: Ovo je česta nuspojava nedostatka željeza, što može dovesti do anemije, koja se manifestira niskom razinom crvenih krvnih stanica. Anemija se također može manifestirati kao abnormalna bljedoća. Ali zapamtite: Druga stanja mogu uzrokovati pretjerani umor, uključujući bolesti srca, depresiju ili bolesti štitnjače. Obavijestite svog liječnika ako se osjećate neuobičajeno slabo ili umorno.
2. Lomljiva i suha kosa: Kosa, koja se uglavnom sastoji od proteina, služi kao koristan dijagnostički marker za nutritivne nedostatke. Kada kosa starije osobe izgleda krhka, suha i rijetka, to je često znak da je njihova prehrana neadekvatna. Lomljiva kosa može signalizirati nedostatak esencijalnih masnih kiselina, proteina, željeza i drugih hranjivih tvari. Gubitak kose je uobičajen s godinama. Ali ako kosa počne opadati neuobičajenom brzinom, uzrok može biti nedostatak hranjivih tvari.
3. Udubljeni i oštećeni nokti: Poput kose, nokti služe kao rani znak upozorenja na neadekvatnu prehranu. Nokat u obliku žličice (savija se iz ležišta nokta) naziva se koilonihija te može biti pokazatelj anemije uzrokovane nedostatkom željeza. Liječnik vam može preporučiti tablete željeza i hranu bogatu željezom poput jetrica i školjki poput školjki, kamenica i dagnji.
4. Problemi s ustima: Pucanje ili upala u kutovima usta (stanje koje se naziva angularni heilitis) može biti znak upozorenja na nedostatak riboflavina (B2) ili nedostatak željeza. Neobično blijed ili otečen jezik znak je upozorenja na nedostatak željeza ili vitamina B. Stanje koje se naziva sindrom peckanja usta, a koje i dalje zbunjuje istraživače, može se pojaviti kada razina željeza, cinka ili vitamina B padne ispod potrebne razine.
5. Proljev: Kronični proljev može biti znak malapsorpcije, što znači da vaše tijelo ne apsorbira u potpunosti hranjive tvari. Malapsorpciju mogu izazvati infekcija, operacija, određeni lijekovi, prekomjerna konzumacija alkohola i probavni poremećaji poput celijakije i Crohnove bolesti. Važno je posavjetovati se s liječnikom ako imate uporan proljev.
6. Apatija ili razdražljivost: Neobjašnjive promjene raspoloženja, posebno osjećaj apatije ili razdražljivosti, mogu biti simptomi ozbiljnog zdravstvenog stanja poput depresije. Ali mogu biti i simptomi da vaše tijelo ne dobiva potrebnu energiju.
7. Nedostatak apetita: S godinama se apetit često smanjuje. Okusni pupoljci gube osjetljivost. Ako postanete i manje aktivni, možda će vam trebati manje kalorija. Neki lijekovi također mogu smanjiti apetit. Kronični nedostatak apetita ozbiljan je znak upozorenja da biste mogli biti u opasnosti od nutritivnih nedostataka. Postoje mnogi uzroci nedostatka apetita kako starite, uključujući ozbiljne bolesti, depresiju, određene lijekove i demenciju. Krvne pretrage mogu pokazati imate li manjak ključnih hranjivih tvari.