Ovih šest stvari nikada ne biste trebali prati s omekšivačem

Međutim, njegovom učestalom uporabom taj se sloj može postupno nakupljati, što utječe na svojstva određenih materijala. S vremenom može pridonijeti i ukočenosti tkanine, slabijoj učinkovitosti čišćenja, iritaciji kože te povećanoj zapaljivosti pojedinih materijala. U nastavku donosimo šest vrsta rublja koje je, prema stručnjacima, bolje prati bez omekšivača.

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1. Ručnici

Iako je jedan od glavnih razloga korištenja omekšivača upravo želja da ručnici budu mekani i pahuljasti, njegova redovita uporaba može imati suprotan učinak od onoga koji očekujemo.

Naime, omekšivač oblaže vlakna ručnika i postupno smanjuje njihovu sposobnost upijanja vode. To znači da ručnici mogu biti ugodni na dodir, ali manje učinkoviti pri brisanju tijela nakon tuširanja.

Kako bi ručnici ostali mekani i bez omekšivača, preporučuje se snažno ih protresti prije vješanja na sušenje. Ako upute na etiketi to dopuštaju, mogu se staviti u sušilicu na otprilike deset minuta, a zatim ostaviti da se osuše na zraku.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

2. Krpe od mikrovlakana

Krpe od mikrovlakana posebno su osmišljene za učinkovito uklanjanje prašine, prljavštine i vlage s različitih površina. Njihova učinkovitost temelji se na iznimno tankim vlaknima koja mogu zadržavati nečistoće.

Međutim, omekšivač može stvoriti sloj na tim vlaknima i smanjiti njihovu sposobnost čišćenja. Stručnjak za čišćenje Noah Pinsonnault objasnio je za Good Housekeeping da upravo zbog toga omekšivač nije dobar izbor za njihovo održavanje.

Ako ste krpe od mikrovlakana slučajno oprali s omekšivačem, preporučuje se da ih što prije ponovno operete bez njega. Proizvođač E-Cloth također savjetuje izbjegavanje deterdženata koji već sadrže dodani omekšivač.

3. Sportska odjeća

Sportska odjeća izrađena je od posebnih materijala koji omogućuju odvođenje znoja s kože i pomažu održavanju osjećaja suhoće tijekom fizičke aktivnosti.

Međutim, omekšivač može obložiti sintetička vlakna i ometati njihovu sposobnost odvođenja vlage. Zbog toga odjeća može postati manje učinkovita u održavanju tijela suhim tijekom treninga. Kako biste očuvali funkcionalnost sportske odjeće, preporučuje se prati je bez omekšivača. Na taj način materijal dulje zadržava svojstva zbog kojih je i namijenjen fizičkim aktivnostima.

Foto: 123RF

4. Vodoodbojne jakne i odjeća

Jakne i druga odjeća koja odbija vodu često imaju posebne premaze ili membrane koje sprječavaju prodiranje vlage.

Uporaba omekšivača može negativno utjecati na te zaštitne slojeve i smanjiti sposobnost materijala da odbija vodu. Zbog toga odjeća može postupno gubiti dio svojih funkcionalnih svojstava.

Ipak, važno je naglasiti da nisu svi vodootporni i vodoodbojni materijali jednaki. Neki su osjetljiviji na određene proizvode od drugih, pa je prije pranja uvijek potrebno provjeriti upute proizvođača na etiketi.

5. Bijela odjeća

Mnogi posežu za omekšivačem kako bi bijela odjeća nakon pranja bila mekana i mirisna. No njegova učestala uporaba može utjecati na izgled tkanine.

Stručnjakinja za čišćenje Karina Toner objasnila je za Real Homes da omekšivač može ostavljati ostatke na vlaknima zbog kojih bijela odjeća s vremenom izgleda sve manje blistavo.

Osim omekšivača, sličan problem može izazvati i pretjerana količina deterdženta. Zato je važno pridržavati se preporučenih količina sredstava za pranje i ne dodavati ih više nego što je potrebno.

Foto: 123RF

6. Odjeća otporna na plamen

Poseban oprez potreban je kod odjeće koja je izrađena ili obrađena tako da bude otporna na plamen. To uključuje i pojedine vrste dječje odjeće za spavanje.

Omekšivač može povećati zapaljivost takvih materijala i oslabiti njihova zaštitna svojstva. Zbog toga njegova uporaba nije preporučljiva, osobito ako na etiketi izričito piše da je riječ o odjeći otpornoj na plamen. Kod ovakvih odjevnih predmeta posebno je važno strogo se pridržavati uputa proizvođača jer nepravilno pranje može utjecati na svojstva materijala koja su važna za sigurnost.

Iako omekšivač može biti koristan dodatak pri pranju određenih vrsta rublja, nije uvijek najbolji izbor. Prije svakog pranja dobro je provjeriti etiketu i razmisliti o svojstvima tkanine, osobito ako je riječ o materijalima koji trebaju upijati vodu, odvoditi vlagu ili pružati posebnu zaštitu.