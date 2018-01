Novčanik kupujte sami: Nikada u njemu nemojte držati račune

Novčanik koji koristite mora biti samo vaš i preporuka je uvijek kupovati novi, nikako rabljeni novčanik jer ne znate kakvom energijom je zračila osoba koja ga je imala prije vas - pozitivnom ili negativnom. Također, dobro je da ga kupite sami, a ako vam ga netko daruje važno je da nije prazan.

Izbjegavajte novčanike izrađene od prave kože jer će prizvati negativnost u vaš život zbog patnje koju je prošla životinja od čije kože je izrađen. Za privlačenje obilja, važno ga je otvarati često, a možete ga držati i u spavaćoj sobi ili na radnom stolu.

Nikada, ali baš nikada u novčaniku ne nosite neplaćene račune pa čak ni one koje ste platili. To privlači energiju plaćanja u vaš život i konstantno ćete morati davati novac za nešto, a to nitko ne želi. U novčaniku držite samo novac i bankovne kartice, sve ostalo nosite u posebnoj torbici.

Foto: Fotolia

Pripazite da u novčaniku uvijek imate više novca nego što vam je potrebno jer to priziva bolje financijsko stanje. Također, pripazite da su novčanice u vašem novčaniku uvijek uredno posložene, a ne zgužvane i nemarno nagurane.

Neuredan novčanik blokira protok pozitivne energija, a samim time unosi nered u vaše financije i otežava vam put do bogatstva. Novac morate poštovati želite li da vam i dalje dolazi. Uz to, budite ponosni na svoj novčanik.

Boje koje prizivaju bogatstvo

Za žene je preporuka uzeti zlatni ili zlatno crveni novčanik jer zlatna predstavlja metal, a crvena vatru. Kada se to dvoje spoji dobiva se tekuće zlato.

Muškarci bi trebali birati smeđi novčanik sa zlatnim detaljima jer smeđa predstavlja zemlju, odnosno stabilnost, a zlatna metal. Kada se to dvoje spoji dolazi do prizivanja stalnih prihoda u život, prenosi Atma.