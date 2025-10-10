Ovo je 10 osobina muškaraca koje privlače gotovo sve žene

2. ZAŠTIČNIČKI NASTROJEN BEZ POTREBE ZA KONTROLOM - Žene imaju neosporivu želju da se uz partnera osjećaju zaštićeno. Svjesno ili nesvjesno, privlači ih muška osobina zaštitničkog ponašanja, ali s jasnom razlikom – ta osobina ne smije uključivati kontrolu. Kada partner postane više posesivan nego zaštitnički nastrojen, počinje pokazivati kontrolirajuće ponašanje, a žena tada teže osjeća sigurnost koju bi trebala imati zahvaljujući njegovom zaštitničkom instinktu. Privlačit će je sigurnost i poštovanje koje dolazi iz iskrene brige, ali će je odbijati znakovi nesigurnosti i potrebe za dominacijom. Kako objašnjava A Beautiful Soul Holistic Counseling: - Kada je netko zaštitnički nastrojen, može provjeriti jeste li dobro, učiniti da se osjećate voljeno i sigurno, te se pobrinuti za vaše fizičko i emocionalno stanje. Kada je netko posesivan, može pokušati udaljiti vas od obitelji ili prijatelja. Zaštitničko ponašanje proizlazi iz želje za dobrobiti partnera, dok kontrola i posesivnost imaju korijen u unutarnjim nesigurnostima koje osoba nosi. | Foto: Anastasia_Grigorieva