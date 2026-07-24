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Masno ne znači nezdravo

12 masnih namirnica koje biste trebali izbjegavati i 12 koje možete redovito jesti

Zasićene i transmasnoće dvije su vrste koje mogu začepiti arterije te bi njihov unos trebalo strogo ograničiti. S druge strane, mononezasićene i polinezasićene masnoće, među kojima su i omega-3 masne kiseline korisne za zdravlje srca, zapravo mogu pozitivno djelovati na zdravlje
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jug of milk, bottle of kefir, cottage cheese, cream and yogurt i
U nastavku pogledajte 12 masnih namirnica koje biste trebali izbjegavati i 12 koje možete redovito jesti. | Foto: Tatsiana Yatsevich (Caftor)
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U nastavku pogledajte 12 masnih namirnica koje biste trebali izbjegavati i 12 koje možete redovito jesti. | Foto: Tatsiana Yatsevich (Caftor)
Komentari 0

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