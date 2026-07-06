Ovo je 12 pogrešaka koje ljudi često rade na dugim letovima

Dugi letovi mogu biti iscrpljujući čak i kada ste dobro isplanirali putovanje. Višesatno sjedenje, suh zrak u kabini i promjena vremenskih zona mogu utjecati na to kako ćete se osjećati tijekom leta i nakon slijetanja. Upravo zato iskusni putnici za putovanja ističu da se uz nekoliko jednostavnih navika putovanje može učiniti znatno ugodnijim
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku donosimo 12 čestih pogrešaka koje putnici rade na dugim letovima i savjete kako ih izbjeći.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo 12 čestih pogrešaka koje putnici rade na dugim letovima i savjete kako ih izbjeći. |
Foto: 123RF
U nastavku donosimo 12 čestih pogrešaka koje putnici rade na dugim letovima i savjete kako ih izbjeći.
| Foto: 123RF
1. NEMOJTE NOSITI NEUDOBNU ODJEĆU.
Uska odjeća, traperice koje stežu ili sintetički materijali mogu dug let učiniti mnogo neugodnijim. Stručnjaci savjetuju da birate prozračne materijale i odjeću u slojevima kako biste se lakše prilagodili promjenama temperature u kabini. Udobnost bi na dugim letovima uvijek trebala imati prednost nad modnim odabirom.
| Foto: 123RF
2. NEMOJTE BIRATI SJEDALO KRAJ TOALETA AKO TO MOŽETE IZBJEĆI.
Iako se nekima čini praktičnim, sjedala u blizini toaleta često znače više buke, svjetla i prolaska putnika. Osim toga, ondje se nerijetko stvaraju redovi pa ćete imati manje privatnosti i mira tijekom leta.
| Foto: 123RF
3. NEMOJTE STALNO GLEDATI NA SAT.
Neprestano provjeravanje koliko je još ostalo do slijetanja može učiniti da let djeluje još duže. Umjesto toga pokušajte se zaokupiti filmom, knjigom, glazbom ili podcastom kako bi vrijeme brže prošlo.
| Foto: 123RF
4. NEMOJTE ZABORAVITI PROVJERITI MOGUĆNOST NADOGRADNJE SJEDALA.
Ponekad se nekoliko dana ili čak sati prije leta pojave povoljne ponude za prelazak u viši razred. Vrijedi provjeriti aplikaciju aviokompanije ili svoju e-poštu jer nadogradnja može biti znatno jeftinija nego prilikom rezervacije karte.
| Foto: 123RF
5. NEMOJTE PUTOVATI BEZ VLASTITOG SADRŽAJA ZA ZABAVU.
Iako većina zrakoplova nudi sustav za zabavu, on ponekad ne radi ili izbor sadržaja nije dovoljno dobar. Prije puta preuzmite filmove, serije, glazbu, e-knjige ili podcaste kako biste imali rezervnu opciju tijekom leta.
| Foto: 123RF
6. NEMOJTE ZABORAVITI PUNITI UREĐAJE PRIJE POLASKA.
Ne oslanjajte se na to da će svako sjedalo imati utičnicu ili USB priključak. Mobitel, tablet i bežične slušalice napunite prije puta, a ako često putujete, razmislite i o prijenosnoj bateriji.
| Foto: 123RF
7. NEMOJTE ZANEMARITI HIDRACIJU.
Zrak u zrakoplovu izrazito je suh pa tijelo brže gubi tekućinu. Tijekom leta redovito pijte vodu, a alkohol i veće količine kofeina konzumirajte umjereno jer mogu dodatno pridonijeti dehidraciji.
| Foto: 123RF
8. NEMOJTE CIJELI LET PROVESTI SJEDEĆI.
Dugotrajno sjedenje može uzrokovati ukočenost, oticanje nogu i usporenu cirkulaciju. Stručnjaci preporučuju da svakih sat ili dva ustanete, prošećete prolazom ili barem napravite nekoliko jednostavnih vježbi istezanja u sjedalu.
| Foto: 123RF
9. NEMOJTE ZABORAVITI PONIJETI ZDRAVE GRICKALICE.
Obroci u zrakoplovu ne odgovaraju svima, a na nekim letovima izbor hrane može biti vrlo ograničen. Orašasti plodovi, proteinske pločice ili sušeno voće praktičan su izbor koji će vam pomoći da izbjegnete glad između obroka.
| Foto: 123RF
10. NEMOJTE PRETJERIVATI S ALKOHOLOM.
Iako mnogi vole započeti odmor čašom vina ili piva u zrakoplovu, alkohol na velikim visinama može pojačati dehidraciju i negativno utjecati na kvalitetu sna. Umjerenost je najbolji izbor, osobito na letovima koji traju deset ili više sati.
| Foto: 123RF
11. NEMOJTE ZANEMARITI UDOBNOST PRI SPAVANJU.
Maska za oči, čepići za uši i kvalitetan putni jastuk mogu napraviti veliku razliku tijekom dugog leta. Ako planirate spavati, korisno je unaprijed pripremiti sve što će vam pomoći da se lakše opustite.
| Foto: 123RF
12. NEMOJTE ZABORAVITI DA DOBRA PRIPREMA ČINI RAZLIKU!
Većina pogrešaka na dugim letovima može se izbjeći uz malo planiranja. Udobna odjeća, dovoljno vode, unaprijed preuzet sadržaj za zabavu i nekoliko sitnica koje vam povećavaju udobnost mogu učiniti višesatni let znatno ugodnijim iskustvom.
| Foto: 123RF