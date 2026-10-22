Ovo je 15 najsigurnijih zemalja na svijetu: Pogledajte koje su se našle na vrhu ljestvice

Sigurnost je jedan od važnijih čimbenika pri odabiru mjesta za život ili putovanje. Najnovija ljestvica za 2026. godinu otkriva koje se države ističu niskom stopom kriminala, političkom stabilnošću i zdravstvenom sigurnošću. Prema istraživanju HelloSafea, koje je obuhvatilo 181 državu, sigurnost se procjenjivala kroz pet područja: javnu sigurnost i kriminal, zdravstvenu sigurnost, političku stabilnost, okolišne rizike i kibernetičku sigurnost
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U nastavku pogledajte kojih se 15 zemalja našlo na popisu najsigurnijih na svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kojih se 15 zemalja našlo na popisu najsigurnijih na svijetu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kojih se 15 zemalja našlo na popisu najsigurnijih na svijetu.
| Foto: 123RF
1. SINGAPUR.
Singapur zauzeo je prvo mjesto na ljestvici najsigurnijih zemalja svijeta za 2026. godinu s ukupno 98,7 od mogućih 100 bodova. Posebno se ističe visokom razinom javne sigurnosti, niskim kriminalom i razvijenom kibernetičkom zaštitom.
| Foto: 123RF
2. ŠVICARSKA.
Na drugom mjestu nalazi se Švicarska s 98,4 boda. Ova europska država ostvaruje iznimno visoke rezultate u području političke stabilnosti, zdravstvene sigurnosti i javne sigurnosti.
| Foto: 123RF
3. NORVEŠKA.
Norveška je zauzela treće mjesto s 98 bodova. Među njezinim prednostima ističu se politička stabilnost, kvalitetan zdravstveni sustav i visoka razina sigurnosti stanovništva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. ŠVEDSKA.
Švedska se našla na četvrtom mjestu s 97,1 bodom. Unatoč sigurnosnim izazovima u pojedinim urbanim područjima, na ukupnoj ljestvici ostvarila je visok rezultat zahvaljujući kombinaciji promatranih sigurnosnih pokazatelja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. FINSKA.
Finska je zauzela peto mjesto s 96,8 bodova. Ova nordijska država ističe se stabilnim institucijama, razvijenim javnim uslugama i visokom razinom ukupne sigurnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. DANSKA.
Danska je šesta na ljestvici s 96,7 bodova. Visok položaj ostvarila je zahvaljujući povoljnim pokazateljima javne sigurnosti, političke stabilnosti i zdravstvene zaštite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. ISLAND.
Island je zauzeo sedmo mjesto s 96,2 boda. Iako je poznat po vulkanskoj aktivnosti i specifičnim prirodnim uvjetima, visoko je rangiran prema ukupnim sigurnosnim kriterijima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. JAPAN.
Japan se nalazi na osmom mjestu s 96,1 bodom. Posebno se ističe u području javne sigurnosti i kriminala, gdje je ostvario maksimalan rezultat prema metodologiji istraživanja.
| Foto: 123RF
9. LUKSEMBURG.
Luksemburg je zauzeo deveto mjesto, također s 96,1 bodom. Ova mala europska država našla se među najsigurnijima zahvaljujući visokim ukupnim rezultatima u promatranim kategorijama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. AUSTRALIJA.
Australija se smjestila na deseto mjesto s 95,7 bodova. Najbolje je rangirana država Oceanije, a među njezinim prednostima ističu se razvijen zdravstveni sustav i visoka razina ukupne sigurnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. IRSKA.
Irska je zauzela jedanaesto mjesto s 94,3 boda. Visok rezultat ostvarila je zahvaljujući kombinaciji javne sigurnosti, političke stabilnosti i zdravstvenih pokazatelja.
| Foto: Maksym Kapliuk
12. NIZOZEMSKA.
Nizozemska se našla na dvanaestom mjestu s 94,2 boda. Njezinu poziciju na ljestvici određuju pokazatelji sigurnosti stanovništva, stabilnosti institucija i razvijenosti zdravstvenog sustava.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. NJEMAČKA.
Njemačka je zauzela trinaesto mjesto s 94,1 bodom. Među 15 najsigurnijih država uvrštena je na temelju pokazatelja koji obuhvaćaju kriminal, političku stabilnost, zdravstvo i druge sigurnosne čimbenike.
| Foto: 123RF
14. UJEDINJENO KRALJEVSTVO.
Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi se na četrnaestom mjestu s 93,6 bodova. Unatoč razlikama među pojedinim gradovima i regijama, na globalnoj ljestvici ostvarilo je visok ukupni rezultat.
| Foto: 123RF
15. AUSTRIJA.
Popis 15 najsigurnijih zemalja zaključuje Austrija s 93,5 bodova. Zahvaljujući stabilnim institucijama, razvijenoj zdravstvenoj zaštiti i povoljnim sigurnosnim pokazateljima, našla se među najbolje rangiranim državama svijeta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija