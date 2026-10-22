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GDJE JE NAJSIGURNIJE?

Ovo je 15 najsigurnijih zemalja na svijetu: Pogledajte koje su se našle na vrhu ljestvice

Sigurnost je jedan od važnijih čimbenika pri odabiru mjesta za život ili putovanje. Najnovija ljestvica za 2026. godinu otkriva koje se države ističu niskom stopom kriminala, političkom stabilnošću i zdravstvenom sigurnošću. Prema istraživanju HelloSafea, koje je obuhvatilo 181 državu, sigurnost se procjenjivala kroz pet područja: javnu sigurnost i kriminal, zdravstvenu sigurnost, političku stabilnost, okolišne rizike i kibernetičku sigurnost
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Ovo je 15 najsigurnijih zemalja na svijetu: Pogledajte koje su se našle na vrhu ljestvice
U nastavku pogledajte kojih se 15 zemalja našlo na popisu najsigurnijih na svijetu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte kojih se 15 zemalja našlo na popisu najsigurnijih na svijetu. | Foto: 123RF
Komentari 1

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