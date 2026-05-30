Ovo je hrana koju možete jesti bez straha da ćete se udebljati

8. Jaja: Neki zdravstveni članci demoniziraju jaja zbog visokog kolesterola. No, jaja se mogu uklopiti u zdravu prehranu, a studije sugeriraju da vam mogu pomoći u mršavljenju. To možete zahvaliti aminokiselinama i proteinima jajeta, koji se uglavnom nalaze u žumanjku. 2008. godine istraživanje u International Journal of Obesity usporedilo je jaja i peciva za doručak. Oni koji su jeli jaja osjećali su se sitijima tijekom dana i ukupno su unosili manje kalorija. Osobe koje su jele jaja također su imale niži BMI od skupine koja je jela peciva.