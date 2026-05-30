Ovo je hrana koju možete jesti bez straha da ćete se udebljati

Općenito se vjeruje da morate jesti malo kako biste smršavili, ali to nije uvijek istina. Možete uživati u mnoštvu grickalica bez debljanja, sve dok znate što jesti i kako planirati obroke. Čak ćete se osjećati sito tijekom cijelog dana!
Naučite kako jesti manje kalorija, osjećati se sito i smanjiti žudnju. Stručnjaci su sastavili najbolju hranu i trikove koji će vas održati sitima bez debljanja.
1. Kokice: Većina ljudi treba prehranu bogatu vlaknima. Vlakna nam ne samo daju energiju, već su i hrana koja se dugo probavlja. Zbog toga se dulje osjećate siti s manje kalorija. Neki primjeri hrane pune vlakana su cjelovite žitarice, povrće i voće. Kokice su grickalica bogata vlaknima i niskim udjelom kalorija, puna cjelovitih žitarica, ali važno je odabrati onu koja se priprema na zraku s niskim udjelom natrija. Otprilike jedna šalica ove vrste kokica ima samo oko 30 kalorija.
2. Edamame: Za razliku od drugih sojinih proizvoda, edamame nije zaslađen i zdrav je, prirodan međuobrok. Istraživanje u časopisu Journal of Nutrition iz 2009. godine otkrilo je da edamame povećava osjećaj sitosti. Opskrbljuje nas proteinima i vlaknima, što nas dulje drži sitima. Osim toga, malo soli je sve što vam treba za okus. Također, ima svih devet aminokiselina uz zdrave omega-3 masne kiseline.
3. Juha. Iako tekućine ne smanjuju apetit, u kombinaciji s krutom hranom mogu vam pomoći da se osjećate sitima. Juhe su savršen primjer. Studija u časopisu Appetite zaključila je da su juhe zasitnije od obroka koji se sastoje isključivo od krutih namirnica. Sudionici koji su jeli juhu konzumirali su 20% manje kalorija do kraja večere. Prema BBC-u, juhe na bazi temeljca rastežu vaš želudac više od prosječnog obroka. To potiskuje hormon grelin, koji vašem tijelu govori da jede manje. Kao rezultat toga, dulje se osjećate siti.
4. Jabuke: Sadrži mnoštvo hranjivih elemenata poput vlakana i kalija. Imati ih u blizini također će ih učiniti praktičnim izborom. Medicinski časopis Appetite otkrio je da kada ljudi žude za nečim nezdravim, obično će se odlučiti za ono što im je najpristupačnije. Riješite se nezdravih opcija i okružite se hranjivima pomoći će vam da se zasitite bez krivnje i dodatnih kalorija.
5. Čips od kelja: Jednostavno - kelj sušen u pećnici kako bi postao hrskav. Ne samo da zadovoljava želju za hrskavom, slanom hranom, već nudi i više hranjivih tvari od čipsa od krumpira. Kelj sadrži puno vode i malo kalorija, što može ubrzati gubitak težine, prema časopisu Obesity Research. Kelj može potaknuti metabolizam, a čips je daleko zdraviji od alternativa. Pokapajte ga solju i maslinovim uljem te pecite u pećnici.
6. Zobena kaša: Zob je idealna za mršavljenje jer ima cjelovite žitarice i visok udio vlakana. Studija u Journal of the American College of Nutrition otkrila je da zobena kaša ljude drži sitima dulje od prosječnih žitarica za doručak. Druga studija Sveučilišta Central Florida navodi da zob pomaže osobama na dijeti. Sudionici koji nisu uspješno bili na dijeti prije studije imali su koristi od zobenog doručka s proteinima. Jeli su 100 kalorija manje tijekom dana i gubili su pola kilograma tjedno.
7. Papričice: Začinjena hrana, posebno ljute paprike, mogu pomoći u kontroli tjelesne težine. Prema istraživačima, kapsaicin, sastojak koji paprike čini ljutima, može potaknuti metabolizam. Studija u British Journal of Nutrition otkrila je da kapsaicin pomaže ljudima da se osjećaju manje gladnima i da jedu manje kalorija. No, kapsaicin će više pomoći u kontroli tjelesne težine nego u mršavljenju. Ne savjetuje se uzimanje kapsaicina kao dodatka prehrani jer previše može imati nuspojave. Ali ako ste ljubitelj ljute hrane, moglo bi vam koristiti.
8. Jaja: Neki zdravstveni članci demoniziraju jaja zbog visokog kolesterola. No, jaja se mogu uklopiti u zdravu prehranu, a studije sugeriraju da vam mogu pomoći u mršavljenju. To možete zahvaliti aminokiselinama i proteinima jajeta, koji se uglavnom nalaze u žumanjku. 2008. godine istraživanje u International Journal of Obesity usporedilo je jaja i peciva za doručak. Oni koji su jeli jaja osjećali su se sitijima tijekom dana i ukupno su unosili manje kalorija. Osobe koje su jele jaja također su imale niži BMI od skupine koja je jela peciva.
9. Puding od chia sjemenki: Chia sjemenke bogate su vlaknima s impresivnom količinom hranjivih tvari. Dvije čajne žličice chia sjemenki nude 40% preporučenog dnevnog unosa vlakana, a više vlakana pomaže mršavljenju. 2009. godine studija u Nutrition Researchu utvrdila je da chia sjemenke mogu smanjiti masnoće i krvni tlak kod odraslih osoba s prekomjernom težinom. Samo im dodajte tekućinu i pustiti ih da upiju. Pomiješajte sjemenke s mlijekom, jogurtom, vodom ili sokom i dodajte zdrave dodatke poput voća i orašastih plodova.
10. Cvjetača: Još jedna namirnica s malo kalorija, a puno vlakana, što je čini idealnom grickalicom za mršavljenje. Također sadrži i kvalitetna vlakna koja omogućuju sporu probavu. Prema znanstvenom časopisu Nutrients, spora probava cvjetače pomaže ljudima da se dulje osjećaju sitima. Sastoji se od 92% vode, što također podržava mršavljenje. Ispecite cvjetaču s curryjem u prahu za ukusan, hrskav zalogaj.
11. Avokado: Sadrži obilje mononezasićenih masti i vlakana koji mogu smanjiti apetit. Studija objavljena 2013. u časopisu Nutrition Journal otkrila je da jedenje avokada prije obroka može smanjiti apetit. Sudionici koji su jeli avokado za vrijeme ručka imali su 40% manju želju za jelom nakon toga. Znanstvenici su također otkrili da avokado može pomoći ljudima da se zdravije hrane. Komad tosta s avokadom može biti izvrstan međuobrok za mršavljenje.
12. Đumbir: Jedna od najzdravijih namirnica. Može smanjiti mučninu, ublažiti bolove u mišićima te regulirati upalu i šećer u krvi. PubMed Central je otkrio da je đumbir povezan sa smanjenjem gladi. U jednoj studiji ljudi su konzumirali đumbir u prahu razrijeđen u vodi svako jutro, a rezultat je da su bili manje gladni tijekom dana. Đumbir sadrži spojeve zvane gingeroli i shogaoli koji stimuliraju dijelove tijela da smanje oksidativni stres i pomažu u mršavljenju. Ovi spojevi stabiliziraju razinu šećera u krvi, što je ključno za mršavljenje i dulji osjećaj sitosti.
13. Slanutak: Izvrstan izvor proteina, vlakana, minerala i vitamina. Vrlo je svestran, može ga sa peći, ubaciti u salate, juhe ili napraviti namaz. Obroci bogati vlaknima držat će vas sitima tijekom cijelog dana, a ne dodaju puno kalorija. 2014., studija u časopisu Obesity usporedila je tjesteninu s večerama na bazi graha. Obroci s grahom, slanutkom i lećom bili su 31% zasitniji od jela od tjestenine.
14. Svježi sir: Može biti izvrstan niskokalorični međuobrok, posebno prije spavanja. Istraživanje u British Journal of Nutrition analiziralo je ljude koji su jeli svježi sir navečer. Oni koji su ga jeli pola sata prije spavanja, imali su manju težinu i poboljšali metabolizam. Svježi sir sadrži protein zvan kazein, koji se polako oslobađa u tijelu. Preko noći ga tijelo razgrađuje i poboljšava svoj metabolički odgovor. Iako svježi sir ne sadrži vlakna, on osigurava obilje proteina koji mogu biti korisni za mršavljenje.
15. Naranče: Ovo voće puno je vitamina C, koji može potaknuti mršavljenje, sniziti krvni tlak i ojačati imunološki sustav. S niskim udjelom kalorija, naranče možete sigurno grickati u bilo koje doba dana bez brige.
16. Kiseli krastavci: Izvrstan su međuobrok za ljude koji paze na svoju težinu jer imaju vrlo malo kalorija. Na 100 grama imaju samo 10-15 kalorija.
17. Celer: Ako vam je potrebna jestiva žlica za maslac od kikirikija ili humus, odaberite celer. Ova namirnica s "nula kalorija" ima toliko malo kalorija da je u osnovi voda. Osim toga, studije su otkrile da celer sagorijeva više kalorija nego što ih sadrži. Znanstvenici su 2016. godine proučavali kako celer djeluje u tijelu. Prema njima, celer povećava brzinu kojom tijelo sagorijeva kalorije. Možete ga dodati i u juhe, salate i smoothieje.
18. Grejp: Od 1930-ih, "Grejp dijeta" potiče ljude da jedu pola grejpa prije obroka. Istraživanje klinike Scripps potvrdilo je da grejp može pomoći ljudima da smršave. Naime, pacijenti s metaboličkim sindromom imali su bolju razinu inzulina nakon jedenja grejpa. Ima visok sadržaj vode i vlakana, što vas može održati sitima. Studija u časopisu Nutrition & Metabolism primijetila je da je jedenje grejpa pomoglo sudionicima da u danu jedu manje obroke i s vremenom su imali manji opseg struka.
19. Kruške: Prema studiji Sveučilišta Louisiana State, ljudi koji jedu kruške imaju 35% manje šanse da postanu pretili. Glavna istraživačica Carol O'Neil vjeruje da visok sadržaj vlakana u kruškama pomaže u gubitku kilograma. Godine 2003., brazilska studija analizirala je ljude koji su jeli krušku prije obroka. Nakon što su pojeli međuobrok, sudionici su ukupno konzumirali manje kalorija jer su se osjećali sitijima.
