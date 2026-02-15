Ovo je jelovnik uz koji je Ivana Perić drastično smršavjela - recepte dijeli i internetu

Njezina prehrana danas temelji se na jednostavnim, nutritivno bogatim obrocima koje redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, pokazujući kako zdrava prehrana može biti ukusna, raznolika i dostupna svima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: 'Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas' | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Ivana ističe kako njezin jelovnik ne počiva na restriktivnim dijetama, već na stvaranju održivih prehrambenih navika. Fokus stavlja na svježe namirnice, uravnotežene obroke i pažljivo kombiniranje proteina, vlakana i zdravih masnoća. Upravo takav pristup, kaže, omogućio joj je da dugoročno promijeni odnos prema hrani.

Jednostavni, ali nutritivno bogati obroci

U Ivaninoj kuhinji prevladavaju jela koja su brzo pripremljena, ali nutritivno vrijedna. Često priprema obroke poput proteinskih doručaka, laganih ručkova s povrćem i kvalitetnim izvorima proteina te zdravih večera koje ne opterećuju organizam. Sve njezine recepte možete pronaći na njenom TikTok profilu i Instagramu.

Jelovnik se ponavljao u sedmodnevnim ciklusima, a obroci su bili lagani i nutritivno uravnoteženi. U početnoj fazi prehrana je bila strogo strukturirana - svaki tjedan isti obroci poput kuskusa s povrćem, svježeg sira i piletine.

Posebnu pažnju posvećuje ravnoteži okusa, ali i osjećaju sitosti, što smatra ključnim za održavanje zdrave tjelesne težine. Naglašava kako zdrava prehrana ne znači odricanje, već pronalaženje novih načina pripreme omiljenih jela.

24sata Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U svojim receptima često koristi sezonske namirnice, cjelovite žitarice i prirodne začine, izbjegavajući industrijski prerađenu hranu i dodatne šećere. Upravo takav način kuhanja, tvrdi, pomogao joj je da razvije stabilne prehrambene navike koje može održavati dugoročno.

U fokusu su bile žitarice, voće, povrće i orašasti plodovi, a obroci su osmišljavani tako da budu jednostavni, zasitni i zdravi. Iz jelovnika su izbačeni obično brašno, šećer i gluten. Ipak, omiljena jela nisu u potpunosti eliminirana, već su prilagođena zdravijim varijantama - pripremale su se pizza, kolači i rolade u nutritivno kvalitetnijim verzijama. Primjerice, heljda se koristila kao podloga za pizzu, dok se “čokoladna” torta pripremala od batata.

Recepte dijeli s pratiteljima

Svoju svakodnevnu prehranu Ivana redovito dokumentira na društvenim mrežama, gdje dijeli recepte, ideje za obroke i savjete za organizaciju kuhanja tijekom tjedna. Pratitelji posebno cijene činjenicu da su njezina jela prilagođena užurbanom načinu života, a pritom ostaju nutritivno kvalitetna.

Ističe kako joj je cilj motivirati ljude da zdravu prehranu ne doživljavaju kao privremenu promjenu, već kao stil života. Upravo zato često naglašava važnost planiranja obroka i pripreme hrane unaprijed.

Svoje recepte pretočila je i u knjigu

Svoje iskustvo i recepte Ivana je objedinila u e-knjizi 'Moji okusi, moj put' koja je nastala kao svojevrsni vodič kroz njezinu prehrambenu transformaciju. U knjizi donosi recepte koje je sama osmislila tijekom procesa mršavljenja, ali i savjete kako pronaći ravnotežu između uživanja u hrani i zdravih navika.

24sata Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako navodi, kuharica je nastala iz njezina osobnog puta, od borbe s kilogramima do stvaranja zdravog odnosa prema prehrani. Svaki recept osmišljen je tako da omogući ukusne, ali nutritivno pametne obroke koji mogu pomoći u promjeni prehrambenih navika.

Hrana kao temelj promjene

Ivana danas naglašava kako je promjena prehrane bila ključna za njezinu transformaciju. Smatra da zdrava prehrana ne mora biti komplicirana niti skupa, već prije svega promišljena i prilagođena svakodnevnom životu.

24sata Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kroz svoje recepte želi pokazati kako svatko može pronaći vlastiti balans u prehrani, bez strogih ograničenja, ali uz jasnu svijest o kvaliteti namirnica i načinu pripreme hrane.