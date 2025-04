JESTE LI SREĆKOVIĆ ILI BAKSUZ? Ovo je lista od najsretnijih do najnesretnijih znakova Zodijaka

Astrolozi su napravili listu znakova od onih koji imaju najmanje sreće sreće u životu do onih koji je imaju najviše. To ne znači da neki znakovi nikad neće imati sreće, ali će se za to morati potruditi više od drugih.