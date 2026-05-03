Ovo je lista svjetskih restorana koje vrijedi posjetiti barem jednom u životu...

Gastronomija je posljednjih godina postala jedno od ključnih područja kreativnog izraza, a svjetska kulinarska scena sve više se razvija. Od Latinske Amerike do Azije i Europe, restorani danas ne nude samo hranu, nego i cjelovito iskustvo koje povezuje kulturu, tradiciju i suvremeni dizajn
U nastavku pogledajte najbolje svjetske restorane.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte najbolje svjetske restorane. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte najbolje svjetske restorane.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
KABAWA, New York. Restoran smješten u New Yorku koji se fokusira na modernu interpretaciju karipske i latinoameričke kuhinje. Koncept je zamišljen kao profinjeno, ali opušteno gastronomsko iskustvo koje spaja egzotične okuse i sezonske namirnice. Interijer i prezentacija jela naglašavaju suvremeni pristup tradiciji, s naglaskom na kreativnost i vizualni dojam.
| Foto: Instagram/kabawa
LA PERLITA, Peru. U Limi poznata je po autentičnoj peruanskoj kuhinji s naglaskom na lokalne sastojke i tradicionalne recepte. Restoran često spaja klasične okuse Perua s modernim tehnikama pripreme. Atmosfera je opuštena, a ponuda jela odražava bogatu gastronomsku raznolikost regije.
| Foto: Instagram/laperlawestonfl
DE VIE, Pariz. U Parizu predstavlja moderni francuski fine dining s naglaskom na sezonske i lokalne namirnice. Kuhinja je kreativna, ali utemeljena na klasičnim francuskim tehnikama. Restoran nudi intimnu atmosferu i visoku razinu gastronomske preciznosti.
| Foto: Instagram/devie.bar
JIN TING WAN, Singapur. U Singapuru poznat je po luksuznoj kineskoj kuhinji, često inspiriranoj kantonskom tradicijom. Restoran se ističe sofisticiranim jelovnikom i elegantnim ambijentom. Poseban naglasak stavlja se na vrhunsku uslugu i pažljivo odabrane sastojke.
| Foto: Instagram/jintingwansg
MADAME OLYMPE, Rio de Janeiro. U Rio de Janeiru kombinira brazilske okuse s francuskim kulinarskim utjecajem. Koncept restorana temelji se na kreativnoj visokoj kuhinji i umjetničkom pristupu gastronomiji. Ambijent je moderan i elegantan, često s naglaskom na ekskluzivno iskustvo objedovanja.
| Foto: Instagram/madame.olympe
LOGY, Taipei. U Taipeiju poznat je po inovativnoj kuhinji koja spaja lokalne tajvanske sastojke s međunarodnim tehnikama. Restoran je dio poznatog gastronomskog koncepta koji istražuje nove okuse i kombinacije. Fokus je na sezonalnosti, eksperimentiranju i visokoj estetici jela.
| Foto: logy
SOMA, Bangkok.
Soma u Bangkoku nudi suvremenu tajlandsku kuhinju s naglaskom na intenzivne okuse i balans začina. Restoran reinterpretira tradicionalna jela kroz modernu prezentaciju. Atmosfera je urbana i dinamična, u skladu s energijom Bangkoka.
| Foto: Instagram/somabangkok
RANNAGHOR BY SIENNA, Indija. U Kolkati posvećen je modernoj interpretaciji bengalske kuhinje. Jelovnik se temelji na tradicionalnim receptima, ali s profinjenim i suvremenim pristupom. Restoran naglašava bogatstvo začina i kulturnu baštinu regije.
| Foto: Instagram/rannaghor_sienna
CAPRICHITO, Argentina. U Buenos Airesu donosi opuštenu, ali kreativnu latinoameričku gastronomiju. Restoran je poznat po razigranom pristupu jelima i naglasku na lokalne sastojke. Atmosfera je živahna i neformalna, pogodna za druženje i uživanje u hrani.
| Foto: Instagram/caprichito.ba
YAKATABUNE IZANAGI, Japan. U Tokiju nudi jedinstveno iskustvo objedovanja na tradicionalnom japanskom brodu. Restoran spaja klasičnu japansku kuhinju s ambijentom plovidbe, stvarajući poseban doživljaj. Gosti uživaju u pogledu na Tokio dok se poslužuju pažljivo pripremljena jela.
| Foto: Instagram/izanagi_yakatabune
PI SA, Kambodža. U Phnom Penhu predstavlja suvremenu kambodžansku kuhinju s naglaskom na lokalne sastojke i tradicionalne recepte. Restoran često reinterpretira klasična jela u modernom stilu. Ambijent je topao i opušten, s fokusom na autentičnost okusa.
| Foto: Pi Sa
TALES BY CHAPTER, Vijetnam. U Ho Chi Minh Cityju poznat je po inovativnom pristupu vijetnamskoj kuhinji. Restoran kombinira storytelling koncept s gastronomijom, gdje svako jelo ima svoju priču. Naglasak je na kreativnosti, estetici i modernim tehnikama kuhanja.
| Foto: Facebook/Tales by Chapter
OLD TOWER, Kina. U Pekingu smješten je u ambijentu koji podsjeća na povijesnu arhitekturu i tradiciju. Restoran nudi klasična kineska jela, često s naglaskom na pekinšku kuhinju. Spoj tradicije i ambijenta stvara autentično gastronomsko iskustvo.
| Foto: Instagram/oldtower_beijing
EMI, Španjolska. U Madridu donosi suvremeni pristup španjolskoj gastronomiji s jakim naglaskom na sezonalnost i kreativnost. Restoran kombinira lokalne sastojke s modernim tehnikama pripreme. Ambijent je minimalistički i elegantan, usmjeren na čisto kulinarsko iskustvo.
| Foto: EMi
AMURA, Južna Afrika. Ovaj restoran u Cape Townu poznat je po spoju moderne mediteranske kuhinje i svježih lokalnih sastojaka s obale Južne Afrike. Interijer je elegantan, s naglaskom na prirodne materijale i pogled na more, što stvara opuštenu, ali sofisticiranu atmosferu. Jelovnik često uključuje morske plodove i sezonska jela koja reflektiraju lokalni karakter.
| Foto: Mount Nelson
THE CLOUD BY KÄFER, Njemačka. Smješten na vrhu BMW Welt kompleksa, nudi spektakularan panoramski pogled na München. Kuhinja je moderna europska, s naglaskom na vrhunske sastojke i preciznu prezentaciju. Cijeli doživljaj ima luksuzan ton, često rezerviran za posebne prigode.
| Foto: The Cloud
PAZ, Farski Otoci. U Tórshavnu donosi suvremeni nordijski pristup kuhanju s fokusom na lokalne sastojke, fermentaciju i morsku hranu. Atmosfera je minimalistička i intimna, u skladu s prirodnim okruženjem Farskih Otoka. Jelovnik se često mijenja ovisno o sezoni.
| Foto: PAZ
THE JANE, Belgija. Smješten u obnovljenoj kapeli, ovaj restoran u Antwerpenu poznat je po impresivnom interijeru s vitrajima. Kuhinja je kreativna i visoko sofisticirana, s naglaskom na fine dining iskustvo. Michelinove zvjezdice dodatno potvrđuju njegov status na svjetskoj sceni.
| Foto: Instagram/thejaneantwerp
PARADOX, Indija. U Mumbaiju kombinira modernu indijsku kuhinju s globalnim tehnikama i inovativnom prezentacijom. Prostor je urban i moderan, privlačeći mlađu publiku. Tradicionalni okusi reinterpretirani su na neočekivan način.
| Foto: zomato
PHET PHET, Saudijska Arabija. Inspiriran azijskom, posebno tajlandskom kuhinjom, poznat je po intenzivnim začinima i živim okusima. Ambijent je dinamičan i suvremen, često s otvorenom kuhinjom. Jela su osmišljena za dijeljenje i društveno iskustvo.
| Foto: Phet Phet
FEU, Australija. Fokusiran na kuhanje na otvorenoj vatri, daje jelima karakterističan dimljeni okus. Koriste se lokalni i organski sastojci iz okolnih farmi. Atmosfera je opuštena, ali s naglaskom na kvalitetu i tehniku.
| Foto: Instagram/feu_belongil
YIAGA, Australija. Predstavlja modernu azijsko-australsku fuziju s naglaskom na sezonske proizvode. Interijer je minimalistički i dizajnerski dotjeran. Jelovnik je kreativan i često eksperimentalan.
| Foto: Instagram/yiaga.au
GOLDEN AVENUE, Australija. Poznat po sofisticiranoj atmosferi i modernoj australskoj kuhinji. Fokus je na svježim lokalnim sastojcima i elegantnoj prezentaciji. Privlači raznoliku publiku, od poslovne do društvene.
| Foto: Instagram/golden.avenue.restaurant
GERBOU, UAE. U Dubaiju reinterpretira tradicionalnu emiratsku kuhinju kroz suvremeni pristup. Interijer je inspiriran lokalnom baštinom i toplim tonovima. Jelovnik ističe regionalne sastojke i začine.
| Foto: Gerbou
SHWEN SHWEN, Ujedinjeno Kraljevstvo. Donosi jedinstvenu kombinaciju burmanske i jugoistočnoazijske kuhinje. Atmosfera je ležerna i gostoljubiva. Okusi su bogati, aromatični i često začinjeni.
| Foto: Shwen Shwen
NORAH, Ujedinjeno Kraljevstvo. Fokusira se na modernu britansku kuhinju s naglaskom na sezonalnost i lokalne sastojke. Interijer je elegantan i nenametljiv. Jelovnik se redovito mijenja kako bi pratio dostupnost svježih namirnica.
| Foto: Instagram/norah.newhaven
ALTEÑO, Amerika. Inspiriran meksičkom kuhinjom, posebno sjevernim regijama. Jela kombiniraju autentične okuse s modernim pristupom. Prostor je živahan i društveno orijentiran.
| Foto: Alteno
ROVELLO, Italija. Kombinira tradicionalnu talijansku kuhinju s modernim prezentacijskim stilom. Fokus je na tjesteninama, rižotima i sezonskim jelima. Ambijent je klasičan s dozom suvremenog dizajna.
| Foto: Rovello
ESCA, Meksiko. Poznat po svježim morskim plodovima i kreativnoj interpretaciji meksičke obalne kuhinje. Jelovnik uključuje ceviche i inovativna riblja jela. Atmosfera je urbana i energična.
| Foto: Esca
CARBONE LONDON, Ujedinjeno Kraljevstvo. Dio poznatog globalnog brenda koji reinterpretira talijansko-američku kuhinju. Interijer je glamurozan i inspiriran starim New Yorkom. Naglasak je na klasičnim jelima uz vrhunsku izvedbu.
| Foto: Carbone London
MUST, Obala Bjelokosti. Nudi modernu afričku kuhinju s međunarodnim utjecajima. Prostor je elegantan i popularan među poslovnom publikom. Jelovnik kombinira lokalne sastojke s globalnim tehnikama.
| Foto: MUST Abidjan
BISTRO LOLO, Kenija. Restoran u Keniji poznat po suvremenoj kuhinji koja spaja afričke i europske utjecaje. Ambijent je topao i umjetnički inspiriran. Jelovnik je raznolik i sezonski prilagođen.
| Foto: Bistro Lolo
ILÉ EROS, Nigerija. Reinterpretira tradicionalna nigerijska jela na moderan način. Fokus je na lokalnim sastojcima i bogatim okusima zapadne Afrike. Doživljaj je sofisticiran i kulturno autentičan.
| Foto: Ilé Eros