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Ovo je 'moderno' sušilo za rublje iz 1978.: Sjećate li ga se?

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je 'moderno' sušilo za rublje iz 1978.: Sjećate li ga se?
Foto: Arhiva VL

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Sjećate li se ovih kućanskih strojeva? Gorenje je 1978. nudilo sušilo rublja na probu, a ako nisu zadovoljni mogli su je vratiti

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Danas je sušilica rublja gotovo uobičajeni kućanski aparat, no krajem 1970-ih bila je prava novost u mnogim domovima. Upravo zato je tvrtka Gorenje u lipnju 1978. pokrenula zanimljivu promotivnu akciju kojom je građanima nudila mogućnost da aparat za sušenje rublja isprobaju prije kupnje.

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