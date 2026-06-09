DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Sjećate li se ovih kućanskih strojeva? Gorenje je 1978. nudilo sušilo rublja na probu, a ako nisu zadovoljni mogli su je vratiti
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Ovo je 'moderno' sušilo za rublje iz 1978.: Sjećate li ga se?
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Danas je sušilica rublja gotovo uobičajeni kućanski aparat, no krajem 1970-ih bila je prava novost u mnogim domovima. Upravo zato je tvrtka Gorenje u lipnju 1978. pokrenula zanimljivu promotivnu akciju kojom je građanima nudila mogućnost da aparat za sušenje rublja isprobaju prije kupnje.
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