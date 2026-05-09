Ovo je najbolja i najgora hrana za kontrolu lošeg kolesterola

Vaša prehrana igra važnu ulogu u održavanju zdravih razina kolesterola, što je ključno za zdravlje srca. Iako je kolesterol potreban za normalno funkcioniranje organizma, previše 'lošeg' kolesterola može dovesti do zdravstvenih problema
U nastavku otkrijte koja je hrana najbolja, a koja najgora za kolesterol.
| Foto: 123RF
U nastavku otkrijte koja je hrana najbolja, a koja najgora za kolesterol. |
Foto: 123RF
U nastavku otkrijte koja je hrana najbolja, a koja najgora za kolesterol.
| Foto: 123RF
NAJBOLJE NAMIRNICE ZA KONTROLU KOLESTEROLA - 1. Zob i cjelovite žitarice - Zob, ječam i druge cjelovite žitarice bogate su topljivim vlaknima koja pomažu sniziti LDL kolesterol sprječavajući njegovu apsorpciju u krvotok. Zobena kaša odličan je izbor za doručak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Masna riba - Losos, skuša i sardine bogati su omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju trigliceride i poboljšavaju zdravlje srca. Također mogu povećati razinu HDL kolesterola.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. Orašasti plodovi - Bademi, orasi i pistacije sadrže zdrave masnoće koje mogu pomoći u snižavanju LDL kolesterola. Šaka neslanih orašastih plodova dobar je međuobrok za zdravlje srca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Mahunarke - Grah, leća i slanutak bogati su vlaknima i biljnim proteinima. Dobra su zamjena za masno meso te pomažu u snižavanju LDL kolesterola i duljem osjećaju sitosti.
| Foto: 123RF
5. Avokado - Avokado je bogat jednostruko nezasićenim mastima i vlaknima te može pomoći povećati HDL i smanjiti LDL kolesterol. Dodajte ga salatama, sendvičima ili smoothiejima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Maslinovo ulje - Ekstra djevičansko maslinovo ulje sadrži antioksidanse i zdrave masnoće koje smanjuju upale i poboljšavaju razinu kolesterola. Koristite ga umjesto maslaca ili drugih ulja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Voće i povrće - Jabuke, bobičasto voće, agrumi, mrkva i lisnato povrće bogati su vlaknima, antioksidansima i biljnim sterolima koji pomažu u snižavanju kolesterola. Preporučuje se raznolika i šarena prehrana.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. Tamna čokolada - Umjereno konzumiranje tamne čokolade s najmanje 70 posto kakaa može imati pozitivan učinak na kolesterol zahvaljujući flavonoidima. Ipak, treba paziti na količinu šećera.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
NAMRINICE KOJE SU LOŠE ZA KOLESTEROL 1. Prerađeno meso -
Slanina, kobasice i suhomesnati proizvodi bogati su zasićenim mastima i soli, što može povećati kolesterol i rizik od srčanih bolesti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Pržena hrana - Pomfrit, pohana piletina i druga pržena hrana sadrže trans masti i nezdrava ulja koja povećavaju LDL, a smanjuju HDL kolesterol.
| Foto: Dreamstime
3. Punomasni mliječni proizvodi - Punomasno mlijeko, sir i maslac sadrže mnogo zasićenih masti koje mogu povisiti kolesterol. Bolji izbor su proizvodi s manje masnoće ili biljne alternative.
| Foto: Ilustracija/canva
4. Kolači i peciva - Keksi, kolači i peciva često sadrže trans masti i puno šećera, što negativno utječe na kolesterol i zdravlje srca.
| Foto: DREAMSTIME
5. Fast food - Mnogi proizvodi brze hrane bogati su nezdravim mastima, rafiniranim ugljikohidratima i soli, što dugoročno povećava rizik od visokog kolesterola i bolesti srca.
| Foto: Dreamstime
6. Margarin i hidrogenizirana ulja - Neki margarini i namazi sadrže trans masti koje povećavaju LDL, a smanjuju HDL kolesterol. Važno je čitati deklaracije.
| Foto: Margaret Jaszowska/Unsplash
7. Zaslađena pića - Gazirani sokovi, energetska pića i zaslađeni sokovi mogu dovesti do debljanja i metaboličkih problema povezanih s visokim kolesterolom. Bolji izbor su voda, biljni čajevi i nezaslađena pića.
| Foto: Canva
8. Industrijski snack proizvodi - Čips, krekeri i kokice iz mikrovalne često sadrže nezdrave masnoće, konzervanse i puno soli, što može povećati rizik od srčanih bolesti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA