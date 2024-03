Ovo je recept kako da zavolite ponedjeljak, jednom zauvijek

Rijetki su ljudi koje oduševljava ponedjeljak, jer slobodan vikend je prošao i ponovno se treba uhvatiti u koštac s obvezama na poslu. Ali, ako je vjerovati Garyju Vaynerchuku, vlasniku VaynerMedia, prvi dan u tjednu moguće je voljeti, čak mu se i veseliti. Na jednom od svojih predavanja kazao je kako sažalijeva ljude koji žive samo za slobodne dane i godišnji odmor.

- Ja sam u nedjelju navečer vrlo uzbuđen, ne mogu dočekati ponedjeljak. Idem spavati ranije kako bi bio pun energije, a kad ponedjeljak dođe, osjećam se kao borac koji ulazi u ring - kazao je Vaynerchuk i nastavio:

- Ljudi danas na poslu provode jako puno vremena i vrlo je važno da ih posao usrećuje. Jer, ako ste očajni zbog odlaska na posao, tako ćete se osjećati i u svim aspektima svojeg života - dodao je i ponudio rješenje za "napadaje depresije" u nedjelju navečer.

Kaže kako trebate dobro razmisliti što vas to čini nesretnim na poslu. Isto tako, prisjetite se što vas veseli i puni vas pozitivnom energijom. Kad ste došli do toga što vas na poslu veseli, tad se koncentrirajte na to.

Savjetuje da je dobra ideja porazgovarati sa šefom o onome što vas muči, a ako pomoći nema, da razmislite o pokretanju vlastitog posla. Napominje kako nema smisla gubiti glavu zbog posla te da mu nije jasno zašto ljudi rade posao koji ne vole i koji ih toliko psihički i fizički iscrpljuje.

I, moramo priznati, to u njegovoj teoriji dobro zvuči, ali da je živio i radio u Hrvatskoj, ili pokušao pokrenuti vlastiti posao, savjeti bi mu vjerojatno bili nešto drugačiji.