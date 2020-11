Poznati razlozi: Spadate li među one koji ne poštuju smjernice protiv korone?

Ljudi s visoko razvijenim osjećajem za pravo češće odbijaju slijediti upute općenito, čak i kad znaju da im prijeti kazna, kažu znanstvenici. Zato bi mjere trebale djelovati pošteno i legitimno

<p>U SAD-u broj oboljelih od Covida-19 raste i čini se da se neće uskoro usporiti, pa je više nego ikad važno da se ljudi pridržavaju mjera zaštite koje su objavili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), upozoravaju stručnjaci. No, još uvijek ima puno ljudi koji nisu tome skloni, čini se. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stožer objavio nove mjere suzbijanja Covid-19</p><p>Novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Personality and Individual Differences sugerira da oni koji se ne žele pridržavati uspostavljenih zdravstvenih smjernica mogu imati veći osjećaj da im se ugrožavaju prava.</p><p>- Shvatili smo da, iako su mnogi pojedinci slijedili smjernice za zaštitu od Covid-19, ima i mnogo onih koji to nisu činili. Mnogi od njih objašnjavaju to pravima, pa nas je to navelo da se zapitamo što stoji iza toga - kaže autorica studije Rachel J. Schlund. Definirala je to kao 'psihološko pravo', odnosno 'osobinu ličnosti kojom se pojedinac osjeća zaslužnijim za pozitivne ishode od drugih ljudi'. </p><p>Istraživači su početkom travnja započeli s istraživanjem nešto više od 200 Amerikanaca o njihovim razmišljanjima i ponašanjima tijekom pandemije, kao i procjenom njihovih prava.</p><p>- Kao što smo i predviđali, ljudi s višim osjećajem za prava izvijestili su da se manje pridržavaju zdravstvenih smjernica Covid-19 od onih s nižom razinom toga osjećaja. Na primjer, ljudi s višim psihološkim pravima češće su izvijestili da će i dalje prisustvovati zabavama ako im se to sviđa i da ne prakticiraju socijalno distanciranje. Također, ne trude se više oko pranja ruku. Ti ljudi će češće vjerovati da su mediji prenapuhali priču o korona virusu i da pretjeruju. </p><p>Drugo istraživanje provedeno je mjesec dana kasnije, u svibnju, i utvrdilo se da su rezultati bili isti. U srpnju su proveli svoje treće i posljednje istraživanje, pri čemu je ljudima najavljeno da će biti bolje ocijenjeni ako se pridržavaju mjera. Pokazalo se da to ne samo da nije imalo pozitivan učinak na slijeđenje mjera, nego je djelovalo - obrnuto. </p><p>- Ovo je važno otkriće jer sugerira da svi znakovi za djelovanje ili poruke za nagovaranje pojedinaca da slijede smjernice ne djeluju jednoliko za sve ljude, a za neke čak mogu proizvesti suprotan učinak - kaže Schlund, iako priznaje da postoje određena ograničenja u istraživanju. Prvi problem je u tome da bi neke druge varijable mogle utjecati na rezultat. Drugo, ispitanici su sami odgovarali na pitanja, pa neki možda nisu rekli istinu o tome jesu li zaraženi Covid-19. Treće, svi sudionici istraživanja su iz SAD-a, pa rezultati možda nisu primjenjivi na druge zemlje. Međutim, prethodna istraživanja objavljena 2017. mogla su zapravo predvidjeti ove rezultate.</p><p>Naime, jedno zajedničko istraživanje s Harvarda i Cornella otkrilo je da ljudi s višim osjećajem prava rjeđe slijede upute općenito, pogotovo ako smatraju da je ono što se od njih traži nepošteno ili nezgodno.</p><p>- Osobe s osjećajem da je povrijeđeno pravo nisu slijedile upute jer bi radije same pretrpjele štetu nego pristale na nešto nepravedno - ističu autori. Autorica te studije Emily Zitek rekla je da se čak i kad im se prijeti posljedicama, ljudi s visokom razinom osjećaja zapravo i dalje ne popuštaju, što je bilo neočekivano.</p><p>- Mislili smo da će se svi pridržavati uputa kad kažemo da će ih kazniti ako to ne učine, no osobe s osjećajem za pravo ipak su rjeđe slijedile upute od onih s manjim osjećajem za to kaže Zitek. Istraživači su utvrdili da je to bilo zbog narcisoidnih pogleda na to kako svijet treba funkcionirati. </p><p>- Izazov za svakoga tko treba natjerati ljude s osjećajem prava da slijede upute je razmišljati o tome kako oblikovati upute da bi se one činile poštenijima ili legitimnijima - pojašnjava autorica studije iz 2017. godine. </p><p>Može li takav pristup pomoći pri poticanju ljudi da se pridržavaju smjernica vezanih uz suzbijanje Covid-19? Ne možemo biti previše sigurni. Međutim, Schlund kaže kako u daljnjim istraživanjima možda ima nade da će tako biti s većim brojem ljudi. </p><p>- Buduća istraživanja trebala bi ispitati može li pronalaženje načina za rješavanje tih čvrstih uvjerenja - poput edukacije i obrazovanja - potaknuti veći broj ljudi da slijede smjernice, posebno pojedince s visokim psihološkim pravima. Ipak, u međuvremenu bi opća javnost trebala biti svjesna da je manja vjerojatnost da će neki pojedinci, posebno oni s višim osjećajem prava, slijediti smjernice, pa ljudi trebaju poduzeti mjere predostrožnosti - upozorava, a prenosi portal <a href="https://www.theladders.com/career-advice/this-group-of-people-is-less-likely-to-follow-covid-19-guidelines-2">Ladder.</a> </p>