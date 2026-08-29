Ovo ne radite s perilicom! Greške koje mogu uništiti odjeću, ali i ugroziti zdravlje

Stavljate previše stvari: Nikada ne smijete prepuniti bubanj. Ostavite praznog prostora u visini jedne do dvije šake kako bi se sve dobro opralo. Pretrpana perilica može se pokvariti jer će stradati ležaj i amortizeri, a u najboljem slučaju, veš se neće dobro oprati jer se deterdžent ne može otopiti. Također, postoji rizik od oštećenja tkanine zbog prevelikog trenja. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA