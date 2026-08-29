Ovo ne radite s perilicom! Greške koje mogu uništiti odjeću, ali i ugroziti zdravlje

Uz svu modernu tehnologiju mnogi i dalje ignoriraju upute o korištenju perilice za rublje na uštrb njezina vijeka trajanja, kao i trajanja naše odjeće. Uz nekoliko promjena smanjite ćete vjerojatnost potrebe za skupim popravcima
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Razmislite dvaput prije nego što upalite svoju perilicu rublja. Ovi jednostavni savjeti olakšat će vam život i poštedjeti vas nepotrebnih troškova.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Razmislite dvaput prije nego što upalite svoju perilicu rublja. Ovi jednostavni savjeti olakšat će vam život i poštedjeti vas nepotrebnih troškova. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Razmislite dvaput prije nego što upalite svoju perilicu rublja. Ovi jednostavni savjeti olakšat će vam život i poštedjeti vas nepotrebnih troškova.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ne koristite sredstvo za dezinfekciju rublja: Mnogi zaboravljaju da izvana na odjeći donosimo ogroman broj mikroorganizama, a pranje običnim praškom ili gelom ih ne ubija. Zbog toga je korisno ubaciti u upotrebu antibakterijsko sredstvo jer se bakterije inače osjećaju sasvim komforno tijekom čitavog ciklusa pranja.
| Foto: Dreamstime
Ne čistite perilicu: Druga ogromna zabluda je ta da je perilica čista samo zato što bubanj sija. Istina je da se prljavština, hrđa i plijesan kriju unutra i na gumi na vratima, pa stručnjaci savjetuju detaljno čišćenje svaki mjeseca. Neke mašine imaju program za čišćenje, koji se vrti kad je mašina prazna.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Ne okrećete stvari prije pranja: Treća važna stvar je okretanje osjetljivih stvari poput pamučnih košulja i džempera, ali i traperica naopačke, jer ćete tako sigurno spriječiti oštećenja i stvaranje dosadnih mucica te očuvati trajnost boje i printova.
| Foto: Elnur Amikishiyev
Stavljate previše stvari: Nikada ne smijete prepuniti bubanj. Ostavite praznog prostora u visini jedne do dvije šake kako bi se sve dobro opralo. Pretrpana perilica može se pokvariti jer će stradati ležaj i amortizeri, a u najboljem slučaju, veš se neće dobro oprati jer se deterdžent ne može otopiti. Također, postoji rizik od oštećenja tkanine zbog prevelikog trenja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ne podešavate centrifugu: Ignoriranje brzine centrifuge je ogroman problem. Pamuk podnosi maksimalno 600 okreta, posteljina i ručnici do 1400, traperice oko 900, dok su osjetljive tkanine sigurne tek na 400.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ne čitate etiketu: Ukoliko jasno piše da je dozvoljeno isključivo kemijsko čišćenje, onda je ubacivanje u perilicu strogo zabranjeno. Čak i na najblažem mogućem programu imate oko 80 posto šanse da potpuno uništite omiljeni komad odjeće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Pretjerujete s izbjeljivačem: Stavite li previše sredstva za izbjeljivanje koje se ne pomiješa dobro sa vodom, postoji rizik da ćete oslabiti tkaninu koja bi mogla ostaviti ružne mrlje.
| Foto: 123RF
Ne sortirate čarape: Kada je riječ o nestanku čarapa, one se najčešće zaglave u gumi, pa ih uvijek perite u namjenskim mrežastim vrećicama za osjetljivo rublje ili ih jednostavno ubacite u staru jastučnicu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Mrlje od benzina ili ulja: Posebnu pažnju treba obratiti na svježe mrlje od benzina, ulja ili raznih otapala. Zbog toga što su u pitanju jako zapaljive tvari, morate ih prvo isprati ručno sredstvom za mrlje kako se ne bi razlile po bubnju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ne skidate dlake od kućnih ljubimaca: Vlasnici kućnih ljubimaca imaju jedno striktno pravilo, a ono kaže da sa odjeće i presvlaka moraju temeljito iščetkati sve dlake prije pranja, kako ne bi trajno začepili filter.
| Foto: Internet
Ne zatvarate zatvarače: Obavezno zatvorite zatvarače na hlačama i džepovima jer njihovi mali i oštri zupci tijekom jakog okretanja trgaju sve pred sobom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Preskačete pretpranje: Sličan nivo opreza vrijedi i za posteljinu na kojoj ostaju tragovi kozmetike i noćnih krema. Preskakanje pretpranja kod jastučnica s vremenom dovodi do masovnog razmnožavanja bakterija koje će na vašem licu stvoriti akne i upale.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ne perete novu odjeću: Nikada ne biste trebali obući nove hlače ili košulje prije nego ih operemo. Ne samo da ne znate tko ih je prije vas probavao, već izuzetno agresivne boje iz tvornice mogu izazvati jake alergije i dermatitis.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
Stavljate previše deterdženta: Kada sipate previše u nadi da će se stvari besprijekorno oprati, radite dvostruku štetu. Višak deterdženta stvara previše pjene i trajno zagušuje tkaninu, ostavljajući je ljepljivom čak i nakon detaljnog ispiranja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA