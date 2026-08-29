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PERITE MUDRIJE

Ovo ne radite s perilicom! Greške koje mogu uništiti odjeću, ali i ugroziti zdravlje

Uz svu modernu tehnologiju mnogi i dalje ignoriraju upute o korištenju perilice za rublje na uštrb njezina vijeka trajanja, kao i trajanja naše odjeće. Uz nekoliko promjena smanjite ćete vjerojatnost potrebe za skupim popravcima
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Ovo ne radite s perilicom! Greške koje mogu uništiti odjeću, ali i ugroziti zdravlje
Razmislite dvaput prije nego što upalite svoju perilicu rublja. Ovi jednostavni savjeti olakšat će vam život i poštedjeti vas nepotrebnih troškova. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Razmislite dvaput prije nego što upalite svoju perilicu rublja. Ovi jednostavni savjeti olakšat će vam život i poštedjeti vas nepotrebnih troškova. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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