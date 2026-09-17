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Ovo nikada nemojte reći osobi koja tuguje: Dobronamjerne riječi koje mogu jako zaboljeti

Kada netko izgubi voljenu osobu, često je teško pronaći prave riječi. U želji da pomognemo lako posegnemo za poznatim frazama, no neke od njih osobi koja tuguje mogu dodatno otežati ionako bolno razdoblje
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Ovo nikada nemojte reći osobi koja tuguje: Dobronamjerne riječi koje mogu jako zaboljeti
U nastavku doznajte koje rečenice nikada ne biste trebali govoriti osobi koja tuguje i zašto mogu učiniti više štete nego koristi. | Foto: 123RF
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U nastavku doznajte koje rečenice nikada ne biste trebali govoriti osobi koja tuguje i zašto mogu učiniti više štete nego koristi. | Foto: 123RF
Komentari 2

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