Ovo nikada nemojte reći osobi koja tuguje: Dobronamjerne riječi koje mogu jako zaboljeti

Kada netko izgubi voljenu osobu, često je teško pronaći prave riječi. U želji da pomognemo lako posegnemo za poznatim frazama, no neke od njih osobi koja tuguje mogu dodatno otežati ionako bolno razdoblje
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U nastavku doznajte koje rečenice nikada ne biste trebali govoriti osobi koja tuguje i zašto mogu učiniti više štete nego koristi.
| Foto: 123RF
U nastavku doznajte koje rečenice nikada ne biste trebali govoriti osobi koja tuguje i zašto mogu učiniti više štete nego koristi. |
Foto: 123RF
U nastavku doznajte koje rečenice nikada ne biste trebali govoriti osobi koja tuguje i zašto mogu učiniti više štete nego koristi.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'SVE SE DOGAĐA S RAZLOGOM.'
Ova rečenica često se izgovara u pokušaju da se pronađe smisao u teškoj situaciji, ali osobi koja upravo prolazi kroz gubitak vjerojatno neće donijeti utjehu.
| Foto: 123RF
Pokušaj objašnjavanja zašto je netko umro može zvučati kao umanjivanje boli. Osoba koja tuguje ne mora u tom trenutku tražiti razlog ni smisao onoga što se dogodilo.
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NE GOVORITE: 'SADA JE NA BOLJEM MJESTU.'
Iako se ova rečenica često govori iz najbolje namjere, osobi koja je izgubila nekoga bliskog može biti posebno bolna.
| Foto: 123RF
Osoba koja tuguje najčešće bi željela da je njezina voljena osoba još uvijek uz nju. Zato tvrdnja da joj je negdje drugdje „bolje“ ne mora pružiti očekivanu utjehu.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'ZNAM TOČNO KAKO SE OSJEĆAŠ.'
Čak i ako ste i sami doživjeli sličan gubitak, to ne znači da možete u potpunosti znati kroz što druga osoba prolazi.
| Foto: 123RF
Svaki odnos i svaki proces tugovanja drukčiji su. Umjesto uspoređivanja s vlastitim iskustvom, bolje je saslušati osobu i dopustiti joj da sama govori o svojim osjećajima.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'MORAŠ BITI JAK/A.'
Od osobe koja tuguje ne treba očekivati da skriva emocije ili ostavlja dojam da se sa svime dobro nosi.
| Foto: 123RF
Tuga, ljutnja, suze i osjećaj bespomoćnosti normalni su dijelovi žalovanja. Poruka da netko mora biti „jak“ može stvoriti pritisak da te emocije potiskuje.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'VRIJEME LIJEČI SVE RANE.'
Za tugovanje ne postoji određen rok niti trenutak u kojem će osoba jednostavno prestati osjećati bol.
| Foto: 123RF
Vrijeme može promijeniti način na koji netko živi s gubitkom, ali obećavati da će ono automatski izliječiti sve može zvučati kao umanjivanje trenutačne boli.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'VRIJEME JE DA KRENEŠ DALJE.'
Ne postoji univerzalno pravilo koliko bi dugo netko trebao tugovati nakon smrti bliske osobe.
| Foto: 123RF
Pritisak da se osoba što prije vrati starom životu može dodatno otežati žalovanje i stvoriti osjećaj krivnje zato što još uvijek pati.
| Foto: 123RF
IZBJEGAVAJTE REČENICE KOJE POČINJU S 'BAREM...'
„Barem nije patio“, „barem ste imali puno godina zajedno“ ili slične rečenice često se izgovaraju kako bi se pronašlo nešto pozitivno u teškoj situaciji.
| Foto: 123RF
Problem je u tome što riječ „barem“ može zvučati kao umanjivanje gubitka. To što su neke okolnosti možda mogle biti gore ne znači da trenutačna bol nije velika.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'TO JE BILA BOŽJA VOLJA.'
Vjera nekim ljudima može pružiti veliku utjehu, ali ne treba pretpostavljati da osoba koja tuguje dijeli ista uvjerenja.
| Foto: 123RF
Smrt bliske osobe kod nekih ljudi može čak izazvati preispitivanje vjere. Zato tvrdnje o razlogu nečije smrti mogu djelovati nametljivo ili bolno.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'BAREM JE DUGO ŽIVIO/LA.'
Godine preminule osobe ne određuju koliko će njezin gubitak biti bolan ljudima koji su je voljeli.
| Foto: 123RF
Čak i kada netko doživi duboku starost, članovima obitelji i prijateljima njegov odlazak i dalje može biti iznimno težak.
| Foto: 123RF
NE GOVORITE: 'MOŽETE IMATI DRUGO DIJETE.'
Ovakvu rečenicu posebno treba izbjegavati u razgovoru s roditeljima koji su izgubili dijete.
| Foto: 123RF
Drugo dijete ne može zamijeniti ono koje je umrlo. Mogućnost buduće trudnoće ne umanjuje odnos, uspomene ni bol zbog gubitka.
| Foto: 123RF
NEMOJTE SAMO PITATI: 'ŠTO MOGU UČINITI?'
Pitanje je dobronamjerno, ali osobi koja je emocionalno iscrpljena može stvoriti još jednu obvezu – da sama mora smisliti što joj treba.
| Foto: 123RF
Često je korisnije ponuditi konkretnu pomoć, primjerice donijeti obrok, otići u trgovinu ili preuzeti neku svakodnevnu obvezu.
| Foto: 123RF
NEMOJTE NESTATI IZ NJIHOVA ŽIVOTA.
Ljudi se ponekad boje javiti osobi koja tuguje jer ne znaju što bi rekli ili strahuju da će pogriješiti.
| Foto: 123RF
No potpuna šutnja može povećati osjećaj usamljenosti. Jednostavna poruka, poziv ili samo prisutnost često mogu značiti puno.
| Foto: 123RF
NE POKUŠAVAJTE 'POPRAVITI' NJIHOVU TUGU.
Tugovanje nije problem koji se može riješiti jednom rečenicom, savjetom ili pokušajem da osobu što prije oraspoložite.
| Foto: 123RF
Ponekad je najbolje jednostavno priznati da je osobi teško, biti uz nju i dopustiti joj da osjeća ono što osjeća bez pokušaja pronalaženja brzog rješenja.
| Foto: 123RF
SLUŠAJTE VIŠE NEGO ŠTO GOVORITE.
Ne postoje savršene riječi koje će ukloniti bol nakon smrti voljene osobe.
| Foto: themoviedb.org
Strpljenje, prisutnost i spremnost da nekoga saslušate bez osuđivanja često će značiti više od bilo koje unaprijed pripremljene fraze.
| Foto: Maridav