Ovo su alternative vitaminu C za rješavanje pigmentacijskih mrlja nakon izlaganja suncu

Vitamin C dugo se smatrao zlatnim standardom za posvjetljivanje kože, ali prema riječima dermatolognje, dr. Sonie Khorane, on nije uvijek najučinkovitija opcija.

- Vitamin C je izvrstan antioksidans, ali ako je pigmentacija glavni problem, nije najjači sastojak. U svojoj klinici sklona sam kombiniranom pristupu, jer se pigmentacija razvija na više načina. Također je vrijedno zapamtiti da zlatni standard za liječenje hiperpigmentacije ostaje hidrokinon i tretinoin na recept, posebno za tvrdokornije slučajeve poput melazme - rekla je dr. Khorane.

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Umjesto toga, postoji niz sastojaka koji na različite načine ciljaju na pigmentaciju – bilo usporavanjem proizvodnje melanina, smanjenjem upale ili sprječavanjem prijenosa pigmenta kroz kožu. U nastavku dr. Khorana dijeli alternative vitaminu C koje najčešće preporučuje.

1. Traneksaminska kiselina

Ako postoji jedan sastojak koji dobiva na popularnosti u dermatološkim krugovima, to je ovaj. Izvorno korištena kao lijek za smanjenje krvarenja, sada je postala jedan od najperspektivnijih sastojaka za liječenje pigmentacije.

Djeluje tako što smanjuje upalne signale koji pokreću prekomjernu proizvodnju melanina, što je čini posebno učinkovitom kod melazme i postupalne hiperpigmentacije. Još jedan plus? Dobro se slaže s mnogim vašim postojećim favoritima za njegu kože, uključujući niacinamid, retinoide, pa čak i vitamin C.

2. Azelaična kiselina

Postala je svojevrsni favorit dermatologa – i to s dobrim razlogom. Bori se protiv pigmentacije, a istovremeno smanjuje upalu. Posebno je učinkovita kod postupalne hiperpigmentacije uzrokovane aknama, a može pomoći i kod melazme. Za razliku od nekih posvjetljujućih sastojaka, pogodna je za osjetljivu kožu, čak i za one s rozaceom, što ga čini jednom od najnježnijih dostupnih opcija. Dobro se slaže s retinoidima i niacinamidom ako želite izgraditi ciljaniju rutinu.

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3. Niacinamid

Možda se već nalazi u vašoj rutini, ali zaslužuje detaljniji pregled ako vam je pigmentacija glavna briga. Umjesto da sprječava stvaranje pigmenta, on smanjuje prijenos melanina u okolne stanice kože, pomažući da tamne mrlje s vremenom postanu manje vidljive.

Također je jedan od najlakših sastojaka za uključivanje u postojeću rutinu i prikladan je za gotovo svaki tip kože. Dobro djeluje uz gotovo svaki drugi sastojak za posvjetljivanje, uključujući vitamin C, traneksaminsku kiselinu i retinoide.

4. Cisteamin

Vjerojatno jedan od najpodcijenjenijih sastojaka za pigmentaciju. Djeluje kroz više puteva uključenih u proizvodnju melanina, što ga čini posebno učinkovitim kod tvrdokorne pigmentacije, uključujući melazmu. Većina istraživanja usredotočuje se na formulacije s 5%. Osobe s osjetljivom kožom mogu u početku osjetiti iritaciju, stoga je ključno postupno uvođenje. Za razliku od mnogih drugih sastojaka za posvjetljivanje, cisteamin se obično koristi sam navečer, dok se vitamin C i dalje može nanositi tijekom dana.

5. Alfa arbutin

Ako imate problema s blagim pjegama od sunca ili dugotrajnim tragovima nakon izbijanja akni, alfa arbutin je još jedan sastojak koji vrijedi znati. Djeluje tako što inhibira tirozinazu - enzim odgovoran za proizvodnju melanina - te pomaže u postupnom smanjenju prekomjerne pigmentacije. Potražite proizvode koji sadrže oko 2%. Općenito se vrlo dobro podnosi i posebno dobro djeluje u kombinaciji s vitaminom C, niacinamidom ili traneksamskom kiselinom.

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6. Tiamidol

Jedna od novijih inovacija u njezi pigmentacije kože, izravno djeluje na tirozinazu. Prema dr. Khorani, to je jedan od rijetkih kozmetičkih sastojaka potkrijepljenih višestrukim kliničkim studijama koje pokazuju značajna poboljšanja kod staračkih pjega i drugih oblika hiperpigmentacije.

Budući da je patentiran, brendovi ne otkrivaju korištenu koncentraciju.

7. Kojična kiselina

Dobivena fermentacijom određenih gljiva, godinama se koristi za blijeđenje pigmentacije inhibiranjem tirozinaze. Često najbolje djeluje u kombinaciji s drugim sastojcima za posvjetljivanje. Tražite proizvode koji sadrže 1-2%. Budući da kod nekih ljudi može izazvati iritaciju, najbolje ga je uvoditi polako, posebno ako imate osjetljivu kožu.