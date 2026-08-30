Ovo su boje laka za nokte koje će biti u trendu ove jeseni

Trendovi boja noktiju za jesen često su inspirirani napitcima. Čim se temperatura spusti ispod 21 °C, društvene mreže preplave espresso i pumpkin spice manikure. No ove godine želimo nešto više. Zaboravite na boje noktiju inspirirane malim poslasticama koje možete usput kupiti na putu do posla. Među vodećim jesenskim nijansama ove sezone su rastopljeno srebrna, blještava boja koja će se savršeno uklopiti uz vaš nakit, svjetlucavi safir te smeđe nijanse ugodne poput najmekšeg kašmira, piše msn.

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Tu su i tzv. Goldilocks nijanse – one koje nisu jarke ni ljetne, ali još uvijek ne uranjaju potpuno u paletu boja hladnijih mjeseci. Umjesto vrlo tamnih nijansi, ove sezone prednost će imati boje koje djeluju nešto svjetlije, ali istovremeno dočaravaju jesenski ugođaj.

U nastavku saznajte koje će se nijanse ove jeseni najviše pojavljivati na društvenim mrežama i noktima, prema stručnjacima.

Ugodne smeđe nijanse

Poput pletenih džempera i mekanih dekica, smeđi lakovi svake se godine vraćaju na scenu, a ove sezone djeluju jednako ugodno i raskošno. Umjesto uobičajenih mocha nijansi, ove jeseni nosit će se boje nježne poput antilopnih čizama koje vadite iz ormara.

Foto: 123RF

Trešnja

Iako voće vrhunac sezone doseže tijekom ljeta, trešnja je više jesenska boja, zahvaljujući svojoj živosti i hladnijoj podlozi. Ova boja djeluje sofisticirano, a opet nije pretamna.

Foto: 123RF

Posebno će se isticati dublje trešnjaste nijanse koje naginju prema smeđoj i crvenoj, poput boje kole. Takve nijanse imaju toplu bazu i blagu prozirnost, zbog čega na noktima djeluju bogato, ali ne preteško.

Zemljane zelene nijanse

Ove jeseni u fokus dolaze zelene nijanse inspirirane prirodom. Nositi će se mahovina, kaki zelena i duboke, prigušene šumske nijanse, a posebno se ističe maslinasta.

Foto: 123RF

Maslinasta će izgledati posebno efektno uz satenski, cat-eye ili vrlo suptilni metalik završetak. Za ljubitelje dubljih tonova tu su i zelene nijanse koje podsjećaju na gustu šumu, ali ostaju dovoljno prigušene za elegantan jesenski izgled.

Rastopljeno srebrna

Sjajna poput metalik odjeće iz Y2K ere, rastopljeno srebrna jedna je od upečatljivijih boja sezone. Riječ je o hladnoj, reflektirajućoj nijansi koja na noktima djeluje gotovo poput nakita.

Foto: 123RF

Može se nositi potpuno metalik ili s intenzivnijim sjajem, a posebno će dobro izgledati na kratkim, urednim noktima, kao i na dužim oblicima ako želite nešto dramatičniji izgled.

Safirno plava

Ove sezone u prvi plan dolazi i neočekivana draguljasta nijansa. Safirna plava ima dubinu, dimenziju i dozu misterioznosti.

Foto: 123RF

U zatvorenom prostoru može djelovati vrlo tamno i sofisticirano, dok pod svjetlom poprima intenzivnu, gotovo draguljsku plavu boju. Upravo zbog te promjene ovisno o osvjetljenju djeluje posebno zanimljivo na noktima.

Ne baš skroz crna

Postoje barem tri sigurne stvari koje nam donosi jesen: dani će biti kraći, pića će postajati začinjenija, a lakovi koji nisu sasvim crni bit će na svačijim noktima.

Foto: 123RF

Gotovo crne nijanse, poput duboke boje merlota, ponoćno ljubičaste ili vrlo tamne smeđe, savršen su izbor za one koji žele dramatičan jesenski izgled, ali ne žele posegnuti za klasičnim crnim lakom. Popularne su i tamne nijanse s blagim shimmerom, kao i toplije varijante koje posebno lijepo izgledaju na tamnijim tonovima kože.