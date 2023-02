Ovo su brutalni razlozi zbog kojih mnogi muškarci izgube interes nakon prvog spoja

Dečki znaju biti 'nedokučivi'. Ponekad, međutim, imaju prilično valjanu ispriku da vam ne podignu slušalicu - drugi put.

Zašto vas muškarci možda ne bi zvali na taj drugi spoj?

Evo 10 brutalnih razloga zašto je on izgubio interes nakon prvog spoja:

1. Sramežljivi i zastrašeni

Neki se dečki jednostavno uplaše ili su previše sramežljivi da traže drugi spoj. Pobrinite se da dobijete njegov broj i nazovite ga da raščistite stvari. Znat ćete je li prestrašen u prvih 10 sekundi poziva - kada ili bude nervozan ili poklopi slušalicu.

Foto: Dreamstime

2. Niste ponudili plaćanje

Većina muškaraca nema problema s plaćanjem izlazaka. Ipak, vole kada barem ponudite da ćete pokriti svoj dio. Ako se čini da samo iskorištavate besplatnu večeru, taj drugi spoj se neće dogoditi.

3. Nema fizičke privlačnosti

Ovo nije tako vjerojatno, jer vas je pozvao na prvi spoj. Ako je to bio spoj na slijepo ili ako ste prije spoja drastično promijenili neki ključni dio svog izgleda, to sigurno može poremetiti stvari.

4. Previše pričate o sebi

Ne brkajte samopouzdanje s taštinom. Neka razgovor bude dvostran i neka misterija ostane tako da svoju biografiju ne strpate u večeru od sat vremena.

Foto: Dreamstime

5. Razgovor o bivšim dečkima

Nemojte spominjati bivšeg na prvom spoju, pogotovo da kažete kako ste još uvijek odlični prijatelji.

6. Smicalice s mobitelom

Ako ste stalno na telefonu tijekom prvog spoja, to ostavlja loš dojam. Ovo se također odnosi na slanje poruka - zapravo, slanje poruka djeluje još grublje.

7. Vulgarnost

Dečki vole djevojke koje mogu biti 'vulgarne' poput muških prijatelja, ali nemojte ih častiti svojim podrigivanjem ili sličnim stvarima, barem do drugog ili trećeg spoja.

8. Očigledne laži

Ovo je uobičajeno među internetskim sastancima. Ne govorite laži o sebi prije nego spoj počne. Nemojte reći da ste bogata manekenka koja uživa u ruskoj književnosti - osim ako to stvarno niste.

Foto: Dreamstime

9. Promašili ste njegove signale

Neki dečki imaju problema s poduzimanjem koraka, a ako ste pomakli njegovu ruku sa svog ramena jer vam je bilo vruće ili ste se okrenuli kada vas je išao poljubiti jer ste nešto ugledali u tom trenutku, on se možda osjeća odbačeno. Nazovite ga i razjasnite stvari.

10. Upoznao je drugu

Kako je to bio samo prvi spoj, možda je u međuvremenu za njega planula stara veza ili je upoznao nekoga s kim bi radije izlazio. On ne osjeća obvezu nazvati vas i išta reći jer - pa to je bio prvi spoj. Nemojte mu to zamjeriti, ali nemojte ni čekati. Ako ne dobijete poziv u roku od otprilike tjedan dana od prvog spoja, zaboravite na to i krenite dalje, donosi YourTango.

