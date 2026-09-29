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Ovo su hrvatske destinacije koje stranci najviše traže ove jeseni

Iako se vrhunac ljetne sezone bliži kraju, interes stranih gostiju za hrvatske destinacije ne jenjava. Novi podaci Booking.com-a pokazuju koja su mjesta međunarodni putnici najviše pretraživali za boravke tijekom rujna i listopada, a neka bilježe i preko 80 posto veći interes nego prošle godine
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Ovo su hrvatske destinacije koje stranci najviše traže ove jeseni
U nastavku pogledajte kojih je deset hrvatskih destinacija među najtraženijima. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte kojih je deset hrvatskih destinacija među najtraženijima. | Foto: 123RF
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