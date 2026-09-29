Ovo su hrvatske destinacije koje stranci najviše traže ove jeseni

Iako se vrhunac ljetne sezone bliži kraju, interes stranih gostiju za hrvatske destinacije ne jenjava. Novi podaci Booking.com-a pokazuju koja su mjesta međunarodni putnici najviše pretraživali za boravke tijekom rujna i listopada, a neka bilježe i preko 80 posto veći interes nego prošle godine
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte kojih je deset hrvatskih destinacija među najtraženijima.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kojih je deset hrvatskih destinacija među najtraženijima. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kojih je deset hrvatskih destinacija među najtraženijima.
| Foto: 123RF
1. DUBROVNIK. Jedna od najpoznatijih hrvatskih destinacija i ove jeseni privlači velik broj stranih gostiju, a broj pretraživanja porastao je za 56 posto u odnosu na prošlu godinu. Povijesne zidine, stara gradska jezgra, pogled na Jadran i brojne kulturne znamenitosti posebno su privlačni izvan najvećih ljetnih gužvi.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
2. SPLIT. Interes za Split porastao je za 26 posto. Grad spaja bogatu povijest i živahnu mediteransku atmosferu, a posjetitelji mogu istraživati Dioklecijanovu palaču, prošetati Rivom ili ga iskoristiti kao polazište za izlete prema dalmatinskim otocima i drugim mjestima uz obalu.
| Foto: 123RF
3. ZADAR. Zadar bilježi 46 posto više pretraživanja nego prošle godine. Povijesna jezgra, Morske orgulje i Pozdrav Suncu među njegovim su najpoznatijim atrakcijama, dok mirniji jesenski mjeseci pružaju priliku za opuštenije razgledavanje grada i njegove okolice.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
4. PULA. Pula bilježi rast pretraživanja od čak 62 posto. Putnici mogu istražiti poznati rimski amfiteatar i povijesnu jezgru, uživati u lokalnoj gastronomiji ili otići na izlet brodom, promatranje dupina i zalazak Sunca uz istarsku obalu.
| Foto: 123RF
5. POREČ. Za Poreč je zabilježeno čak 71 posto više pretraživanja nego godinu ranije. Grad nudi spoj povijesne baštine i opuštenog morskog ugođaja, a posjetitelji mogu prošetati starim gradom, razgledati Eufrazijevu baziliku ili istražiti obližnja istarska mjesta i krajolik.
6. ROVINJ. Rovinj je ostvario rast interesa od 58 posto. Njegove kamene ulice, šarene kuće uz more i stara gradska jezgra privlače posjetitelje tijekom cijele godine, dok jesen nudi mirniju atmosferu za šetnje, istraživanje lokalne gastronomije i obilazak okolice.
| Foto: 123RF
7. MAKARSKA. Broj pretraživanja Makarske porastao je za 59 posto. Smještena između mora i Biokova, destinacija nudi kombinaciju šetnji uz obalu, starog grada i prirodnih ljepota, a u rujnu i listopadu moguće ju je istražiti bez najvećih ljetnih gužvi.
| Foto: 123RF
8. TROGIR. Interes za Trogir povećao se za 65 posto. Grad je poznat po povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a, šetnici uz more i tradicionalnim kamenim ulicama. Posjetitelji mogu istražiti srednjovjekovne uličice, otkrivati lokalne priče i kulturne znamenitosti ili Trogir koristiti kao bazu za obilazak dalmatinske obale.
| Foto: 123RF
9. UMAG. Najveći porast među deset najtraženijih destinacija bilježi upravo Umag, s čak 81 posto više pretraživanja. Smješten na sjeverozapadu Istre, grad kombinira morski ugođaj s blizinom vinograda, maslinika i drugih istarskih mjesta. Jesen pruža priliku za sporije istraživanje grada, lokalne gastronomije i okolice.
| Foto: 123RF
10. ZAGREB. Hrvatska metropola bilježi rast pretraživanja od 23 posto. Jesenski mjeseci idealni su za gradske šetnje, razgledavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti, posjete muzejima te uživanje u restoranima, kafićima i događanjima bez ljetnih vrućina.
| Foto: 123RF