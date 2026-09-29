Ovo su hrvatske destinacije koje stranci najviše traže ove jeseni

8. TROGIR. Interes za Trogir povećao se za 65 posto. Grad je poznat po povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a, šetnici uz more i tradicionalnim kamenim ulicama. Posjetitelji mogu istražiti srednjovjekovne uličice, otkrivati lokalne priče i kulturne znamenitosti ili Trogir koristiti kao bazu za obilazak dalmatinske obale. | Foto: 123RF