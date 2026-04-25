Ovo su svjetska čuda koja bi svi trebali posjetiti barem jednom u životu - Jedno mjesto je kod nas

Putovanja su luksuz koji mnogi vole, a svaka prilika brzo postaje nova avantura. Ova lista donosi 30 svjetski poznatih destinacija koje vrijedi posjetiti barem jednom u životu. Spremite se i otkrijte mjesta o kojima ste samo sanjali
U nastavku pogledajte popis mjesta koja morate vidjeti barem jednom u životu.
BORA BORA, FRANCUSKA POLINEZIJA Ima nevjerojatno bistro tirkizno more i tropske krajolike. Često je odredište za medeni mjesec te nudi vrhunsko ronjenje i istraživanje koraljnih grebena.
KINESKI ZID, KINA Proteže se više od 13.000 milja i jedno je od najpoznatijih dostignuća drevnog inženjerstva.
PETRA, JORDAN Arheološko čudo u pustinji s uskim kanjonom Siq te drevnim hramovima i grobnicama.
TAJ MAHAL, INDIJA Simbol vječne ljubavi, mauzolej od bijelog mramora u Agri.
VENECIJA, ITALIJA Grad kanala, gondola i jedinstvene arhitekture.
SERENGETI, TANZANIJA Ogromna savana s bogatim divljim životinjama i safarijima.
SANTORINI, GRČKA Vulkanom oblikovan otok poznat po bijelim kućama i spektakularnim pogledima.
GRAND CANYON (VELIKI KANJON), SAD Ogroman kanjon slojevitih crvenih stijena u Arizoni.
VELIKI KORALJNI GREBEN, AUSTRALIJA Najveći koraljni sustav na svijetu s iznimnom bioraznolikošću.
MACHU PICCHU, PERU Inka citadela u Andama, jedno od novih sedam svjetskih čuda.
PARK HITACHI SEASIDE, JAPAN Park poznat po sezonskom cvijeću, uključujući milijune plavih nemofila.
VRH BLACKCOMB, KANADA Popularno skijalište s vrhunskim uvjetima i alpskim krajolicima.
NACIONALNI PARK BANFF, KANADA Prvi nacionalni park Kanade, poznat po planinama i jezerima.
GALÁPAGOS OTOČJE, EKVADOR Zaštićeni vulkanski otoci s jedinstvenim životinjskim svijetom.
THE WAVE (VAL), SAD Pješčana stijena u Arizoni poznata po valovitim oblicima i zahtjevnom pristupu.
OTOČJE PHI PHI, TAJLAND Tropski raj s kristalnim morem i poznatim lokacijama poput Maya Baya.
SAGRADA FAMILIA, ŠPANJOLSKA Kultna bazilika u Barceloni, djelo Antonija Gaudíja.
SALAR DE UYUNI, BOLIVIJA Najveća slana pustinja na svijetu s jedinstvenim solnim uzorcima.
ANDALUZIJA, ŠPANJOLSKA Regija poznata po flamenku, feštama i raznolikom krajoliku.
VINICUNCA, PERU „Planina duginih boja“ čije su boje rezultat minerala u tlu.
AMALFIJSKA OBALA, ITALIJA Mediteranski dragulj poznat po pogledima, limoncellu i obalnoj kuhinji.
LAUTERBRUNNEN, ŠVICARSKA Slikovito selo okruženo Alpama i slapovima, ulaz u regiju Jungfrau.
EDINBURG, ŠKOTSKA Grad bogate povijesti, festivala i arhitekture, u kojem se nalazi i škotski parlament.
JUNGFRAUJOCH, ŠVICARSKA Najviša željeznica u Europi, na oko 3.463 m nadmorske visine, s impresivnim
planinskim pogledima.
BALI, INDONEZIJA Poznat po plažama, rižinim terasama i bogatoj kulturi gdje se spajaju tradicionalna i moderna umjetnost.
KAPADOKIJA, TURSKA Poznata po „vilinskim dimnjacima“, stožastim formacijama nastalim erozijom vulkanskog pepela.
PLAVA LAGUNA, ISLAND Geotermalna spa oaza smještena u polju lave. Voda se grije geotermalnom energijom i sadrži silicij, soli i alge.
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, HRVATSKA Ovo UNESCO-ovo mjesto svjetske baštine osnovano je 1949. godine i iznimno je popularno među turistima i lokalnim stanovništvom. Ulaz u sezoni (lipanj–rujan) košta oko 45 USD po osobi.
ANTELOPE CANYON, SAD Dio Navajo zemlje u Arizoni, Upper Antelope Canyon poznat je po nevjerojatnim i
zadivljujućim uskim kanjonima koje je kroz godine oblikovala voda.
OTOČJE RAJA AMPAT, INDONEZIJA Ljubitelji prirode, veselite se! Otočje Raja Ampat nalazi se u indonezijskoj provinciji Zapadna Papua i ima nevjerojatnu morsku bioraznolikost. Ovaj raj broji više od 1.500 otoka!
