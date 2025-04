Ovo su najbolja mjesta u domu za postaviti sigurnosne kamere

Odabir najbolje sigurnosne kamere za vaš dom tek je prvi korak — jednako je važno postaviti ih na prava mjesta. Nepravilno postavljanje može rezultirati mutnim snimkama, lošom vidljivošću, osobito noću, ili pak odsjajem zbog jakog sunca u proljetnim i ljetnim mjesecima.

Foto: 123RF

Dobra vijest je da moderne kamere imaju široka vidna polja i jednostavne sustave za podešavanje kuta snimanja, ali svejedno je važno odabrati optimalno mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Bistrica Cottage nekada je bila stari mlin | Video: Privatna arhiva/Milka Planinc: Čisti računi željezne lady

Najbolja mjesta za postavljanje sigurnosnih kamera su sljedeća.

1. Eksterijer: Glavni ulaz

Možda biste pomislili da provalnici ulaze kroz sporedna vrata, no statistike pokazuju da njih 34 % ulazi upravo na glavni ulaz. To je i mjesto na kojem najčešće dolazi do krađa paketa. Kamera na glavnom ulazu omogućuje vam nadzor nad svima koji ulaze i izlaze iz doma — od ukućana i gostiju do dostavljača i servisera.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Savjet: Video portafoni izvrstan su izbor za glavni ulaz, bilo kao samostalna kamera ili u kombinaciji s drugom kamerom usmjerenom na dvorište ili garažu.

2. Eksterijer: Stražnja i bočna vrata

Vrata koja nisu u vidokrugu prolaznika omogućuju neprimijećen ulaz. Prema statistikama, 22 % provala događa se upravo kroz stražnja vrata. Postavite kamere i na ta vrata, osobito ako se koriste jednako često kao i glavni ulaz, ili ako su lako dostupna s ulice (poput podrumskih vrata).

3. Eksterijer: Garaža i prilazni put

Garaže su često meta provalnika jer predstavljaju slabiju točku obrane. Kamera usmjerena prema garaži i/ili prilaznom putu čuva vaše alate, bicikle, automobile i ostalu imovinu. Ako imate zasebnu garažu, kamera će pomoći u nadzoru i povezivanju. Ako je garaža spojena na kuću, dodatni nadzor štiti još jedan mogući ulaz u dom. Ako imate kapiju, postavite kameru i ondje.

4. Eksterijer: Dvorište

Nadzor dvorišta omogućuje vam praćenje kretanja potencijalnih uljeza, ali i djece, kućnih ljubimaca i općenito aktivnosti na otvorenom. Kamere sa širokim vidnim poljem (najmanje 130 stupnjeva) idealne su za ovu svrhu. Ako imate ogradu s vratima ili šupu, pazite da kamera pokriva i ta područja.

5. Interijer: Zajednički prostori

Kamere u prostorijama poput kuhinje ili dnevnog boravka omogućuju vam da provjerite ponašanje djece, kućne pomoćnice, čistača, kao i aktivnosti kućnih ljubimaca. Fokusirajte se na prostorije s velikim prozorima u prizemlju koje potencijalni provalnici mogu iskoristiti za ulazak.

Foto: DREAMSTIME

6. Interijer: Glavno stubište ili hodnik

Postavljanje kamera na glavnim unutarnjim prolazima onemogućuje neprimjetno kretanje po kući. Čak i ako netko uđe kroz manje vidljivo područje, bit će zabilježen pri kretanju ostatkom doma.

Gdje ne postavljati sigurnosne kamere

Mjesta koja narušavaju privatnost susjeda. Kamere koje snimaju javno dostupne dijelove susjedovih nekretnina u pravilu su dozvoljene, ali budite obazrivi i poštujte njihovu privatnost.

Spavaće sobe i kupaonice. Unatoč dobrim namjerama (npr. nadzor djece ili starijih osoba), ova su mjesta posebno osjetljiva. Umjesto toga koristite baby monitore, detektore pokreta, senzore razbijanja stakla ili osobne uređaje za hitne slučajeve.

Savjeti za postavljanje vanjskih kamera

Postavite ih 2,5–3 metra iznad tla. Dovoljno visoko da budu izvan dohvata, ali dovoljno nisko da snimaju detalje.

Izbjegavajte izravno sunce. Sunčeva svjetlost može uzrokovati odsjaj i lošu kvalitetu snimke. Postavite kamere pod kutem kako bi bile izložene neizravnoj svjetlosti.

Zaštitite ih od vremenskih uvjeta. Odaberite kameru prikladnu za vaš klimatski pojas i, ako je moguće, montirajte je pod strehom ili drugim zaklonom.

Ne postavljajte ih preblizu grmlju ili drveću. Biljke mogu s vremenom prekriti kameru.

Neka kamera bude vidljiva. Vidljiva kamera može djelovati kao odvraćajući faktor za potencijalne provalnike.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Savjeti za postavljanje unutarnjih kamera

Kutovi prostorija su idealni. Omogućuju širi pregled.

Polica pruža fleksibilnost. Ako nije potrebno montirati kameru, možete ju lako premještati.

Izbjegavajte usmjerenost prema prozorima. Refleksije, osobito noću, mogu pokvariti kvalitetu snimke. Infracrveno svjetlo reflektira se na staklu i stvara efekt “izbijeljene slike”.

Usmjerite ih prema neizravnom svjetlu. Izravno svjetlo iz prozora ili rasvjetnih tijela može uništiti snimku.

Postavljanje video portafona

Video portafoni imaju poseban kut snimanja i trebaju biti postavljeni na visini od oko 120 cm, kako bi imali dobar pregled nad ulazom. U uskim prostorima preporučuje se blago zakretanje prema van kako bi obuhvatili više prostora. Većina modela dolazi s klinovima za podešavanje kuta.

Postoje li prenosive kamere?

Ako vam treba kamera koju lako možete premjestiti (primjerice u dvorište gdje se djeca igraju ili unutar doma na lokaciju gdje često nestaju predmeti), razmislite o kamerama koje rade na baterije i otporne su na vremenske uvjete. One nude fleksibilnost i praktičnost, osobito ako nemate mogućnost stalne montaže, piše msn.